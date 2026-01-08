Peníze.cz
V e-shopu zaplatíte snadněji. Opisování čísla karty končí i bez mobilu

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 8. 1. 2026
Už tři roky máte při nákupu na internetu k dispozici novou platební metodu nazvanou Click to Pay. Banky postupně zjednodušily její aktivaci, jako zatím poslední se přidala UniCredit Bank.
Zdroj: Mastercard

Už devět bank v Česku umožňuje klientům, aby se přes elektronické bankovnictví snadno registrovali do služby Click to Pay. Ta zjednoduší a zrychlí placení na internetu, typicky v e-shopech.

Po přidání platební karty do Click to Pay už není potřeba při každém nákupu opisovat její číslo. Profil je propojený s e-mailem nebo telefonním číslem klienta, lze si pod něj uložit i několik karet od různých bank a přepínat mezi nimi.

Služba funguje podobně jako Apple Pay nebo Google Peněženka (Google Pay), ale na rozdíl od nich není svázána s konkrétní platformou, zařízením ani operačním systémem. Uloženou kartu lze díky tomu využít nejen při placení přes mobilní telefon, ale třeba i přes notebook, tablet nebo stolní počítač. Není potřeba se opakovaně přihlašovat ani si pamatovat nějaké heslo. Stejně jako u klasické online platby je možné, že si banka vyžádá potvrzení v aplikaci.

Click to Pay Foto: Mastercard

Click to Pay na počítači

Click to Pay je – stejně jako Apple Pay nebo Google Pay – nejen rychlejší, ale i bezpečnější. Skutečná čísla z platební karty jsou v těchto technologiích nahrazena tokenem – jedinečným šifrovaným kódem. Ten nelze bez dalších ověřovacích prvků samostatně použít, takže ho obchodník ani případný zloděj dat nemohou snadno zneužít.

„Placení na internetu v Evropě se do roku 2030 obejde bez ručního opisování údajů z platební karty,“ vyhlásila společnost Mastercard ve své předloňské vizi. „Chceme, aby číslo karty úplně zmizelo z internetového prostředí,“ řekl loni také Petr Polák, šéf společnosti Visa pro Česko.

Možnost uložit si číslo karty už dříve nabídly některé velké e-shopy, které si mohly dovolit vlastní řešení. Mnohdy však narážely na nedůvěru klientů. Služba Click to Pay, fungující podle jednotného standardu světových kartových asociací, zpřístupnila takovou možnost i dalším obchodníkům – dosáhnou teď na univerzální systém.

Click to Pay Foto: Mastercard

Výběr z více uložených karet

Služba Click to Pay odstartovala v roce 2019 v USA. V Česku ji nabízejí Visa i Mastercard od roku 2022. To, že e-shop tento způsob placení podporuje, poznáte podle jejího loga: symbolu karty přecházejícího do dvojité šipky mířící vpravo – společně se značkou mezinárodní karetní společnosti.

„Obchodníci, kteří dnes aktivně přijímají platby prostřednictvím Click to Pay, představují zhruba pětinu českého e-commerce trhu. Tuto platební metodu v Česku využívají především větší e-shopy a silní hráči napříč hlavními segmenty online trhu – například v oblasti elektroniky, cestování, módy, sportovního vybavení, rozvozu jídla, dopravy nebo prodeje vstupenek,“ říká Barbora Tyllová, produktová ředitelka Mastercard pro Česko.

„Technologická připravenost je přitom výrazně vyšší: přibližně 80 procent českých e-shopů už má Click to Pay technicky umožněný. Někteří obchodníci však ještě musí službu aktivovat u svého poskytovatele platební brány, případně její spuštění spojit s dalšími úpravami způsobu placení na svém e-shopu,“ dodává Tyllová.

Jakou kartu vám teď dají? Podívejte se na přehled podle bankJakou kartu vám teď dají? Podívejte se na přehled podle bank

Zájemci o placení se už od února 2022 mohli v Česku zaregistrovat prostřednictvím webů společností Mastercard nebo Visa, případně při prvním nákupu u obchodníka. Možnost jednoduše si „nahrát kartu“ přímo v bankovní aplikaci bez vyplňování mnoha údajů nabídla klientům jako první ČSOB v srpnu 2022.

„Všechna data přeneseme za naše klienty sami a doslova za několik vteřin je služba připravená pro nákupy,“ popsal to tehdy Vladimír Vojtíšek, výkonný ředitel útvaru Daily Banking ČSOB. Aktivace služby je stejně rychlá jako v případě Apple Pay a Google Pay.

Aktivovat si Click to Pay přímo ve své bankovní aplikaci už mohou i lidé s kartou od České spořitelny, Komerční banky, Raiffeisenbank, Monety, Fio banky, Air Bank, Partners banky a od letošního prosince také UniCredit Bank. Někteří obchodníci nebo banky podpořili novou metodu také slevami na nákupy nebo formou soutěže.

Jednoduchou aktivaci Click to Pay přímo ve svém elektronickém bankovnictví dosud nenabízejí Creditas a mBank.

„Službu plánujeme implementovat do bankovnictví Creditas One v druhé půli letošního roku,“ potvrdila webu Peníze.cz Anna Bakošová z tiskového oddělení Banky Creditas.

Méně konkrétní je zatím mBank. „O implementaci Click to Pay do mobilní aplikace uvažujeme, ale zatím nemáme stanovený termín,“ říká mluvčí Kristýna Dolejšová.

Foto: Mastercard

České město v evropské kampani

Při propagaci nové platební metody se společnost Mastercard spojila se sedmi evropskými obcemi s neobvykle dlouhými názvy. Jsou mezi nimi Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v Česku, Westerhaar-Vriezenveensewijk v Nizozemsku nebo Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ve Walesu.

„Žít ve městě s nejdelším názvem v České republice je pro naše obyvatele zdrojem patřičné hrdosti. Na druhou stranu ale není nutnost celé jméno pravidelně vypisovat nic záviděníhodného. A stejně jako jsme hrdí na historický význam našeho města, dokážeme si od sloučení měst Brandýs nad Labem a Stará Boleslav v 60. letech minulého století náležitě vážit každé dobré zkratky. To platí i pro technologie,“ řekl Petr Soukup, starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

Průzkum společnosti Mastercard z konce roku 2024 ukázal, že 42 procent českých spotřebitelů by si přálo, aby už nemuseli ručně zadávat platební údaje. V celoevropském měřítku si to samé přeje 44 procent zákazníků. Lidem vadí také to, když údaje své karty musí dávat e-shopům – problém s tím má 59 procent českých zákazníků a 56 procent evropských. Lidé preferují online prodejce, který má k dispozici známého poskytovatele platebních služeb. Více než polovina spotřebitelů by si podle průzkumu přála, aby obchodníci přijali jeden univerzální platební systém.

Jednoduše k dalším textům

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

