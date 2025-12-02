Peníze.cz
Revolut přidává novinku, která má ochránit před zloději na ulici

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 2. 12. 2025
Aplikace Revolut spouští funkci Street Mode, která má klientům pomoct udržet jejich peníze v bezpečí. „Zavádíme ji před rušnou nákupní a sváteční sezónou, kdy přeplněné ulice i večerní oslavy mohou podvodníkům nabízet více příležitostí,“ píše v dnešním oznámení pro média.

Novinka má chránit uživatele po krádeži telefonu přímo z ruky nebo při vynucených převodech. Typicky v případě, kdy pachatelé zneužijí odemčený telefon nebo pod nátlakem přimějí oběť potvrdit převod – někdy ji donutí dokončit selfie ověření přímo na místě.

Po zapnutí nové funkce si klient může nastavit vlastní důvěryhodné lokality. Mimo ně se Street Mode automaticky aktivuje a podrobí odchozí převody nad určitý limit dodatečným identifikačním kontrolám a hodinovému zpoždění.

„Tato ochranná opatření vytvářejí zásadní časové okno, během kterého lze podvodné jednání zastavit a zabránit tomu, aby byly prostředky převedeny pod nátlakem,“ říká Rami Kalai, který má v Revolutu funkci nazvanou Product Owner.

„Je zásadní držet krok s novými hrozbami. Loupeže spojené s převody v mnoha městech a zemích rychle přibývají,“ vysvětluje Rami Kalai. Funkce je dostupná v Evropské unii, Spojeném království, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

„Street Mode představuje chytrý bezpečnostní štít založený na poloze, který se přizpůsobí místům, kde zákazníci potřebují vyšší úroveň ochrany, a dodá jim jistotu na cestách. Dává jim větší kontrolu nad ochranou jejich prostředků v situacích, kdy je to nejvíce potřeba,“ dodává Rami Kalai.

Uvnitř důvěryhodných lokalit mohou klienti zadávat převody nad stanovený limit přes klasické ověření identity v telefonu, které je okamžitě zpracováno. Mimo důvěryhodné lokality budou převody zpožděny o hodinu a po uplynutí této hodiny bude vyžadováno dodatečné selfie ověření.

Revolut zdražuje prémiové účty. Přidává další bonusyRevolut zdražuje prémiové účty. Přidává další bonusy

Street Mode je rozšířením funkce Ochrana majetku (Wealth Protection), kterou Revolut zavedl loni v létě. Ta má chránit peníze na účtu před zloději mobilů v případě, že telefon byl odemčený nebo bylo prolomeno rozpoznání hesla a obličeje.

„Mnoho bankovních aplikací spoléhá pouze na jedno biometrické ověření (jako je rozpoznávání obličeje nebo otisku prstu) zabudované v mobilních zařízeních. Toto ověření obvykle probíhá při otevírání aplikace, která je pak náchylná ke zneužití, pokud k zařízení získá přístup kapsář a změní zaregistrovaný otisk prstu nebo obraz na svůj vlastní,“ řekl loni Woody Malouf, který v Revolutu působí jako Head of Financial Crime.

Revolut chce být podle Maloufa ještě o krok napřed. Když je funkce Ochrana majetku zapnutá, ověří totožnost uživatele pomocí kontrol selfie a průkazu totožnosti, které zákazník nahrál při prvním přihlášení.

Loni spuštěný nástroj Wealth Protection využívá více než milion zákazníků po celé Evropě, upřesnil dnes Revolut.

