Revolut přidává novinku, která má ochránit před zloději na ulici

2. 12. 2025 | Petr Kučera
Dosáhnout na prémiové bankovnictví Erste Premier bez poplatku bude od února náročnější. Zároveň klesne rozsah jednoho z nejžádanějších benefitů.
Aplikace Revolut spouští funkci Street Mode, která má klientům pomoct udržet jejich peníze v bezpečí. „Zavádíme ji před rušnou nákupní a sváteční sezónou, kdy přeplněné ulice i večerní oslavy mohou podvodníkům nabízet více příležitostí,“ píše v dnešním oznámení pro média.
Novinka má chránit uživatele po krádeži telefonu přímo z ruky nebo při vynucených převodech. Typicky v případě, kdy pachatelé zneužijí odemčený telefon nebo pod nátlakem přimějí oběť potvrdit převod – někdy ji donutí dokončit selfie ověření přímo na místě.
Po zapnutí nové funkce si klient může nastavit vlastní důvěryhodné lokality. Mimo ně se Street Mode automaticky aktivuje a podrobí odchozí převody nad určitý limit dodatečným identifikačním kontrolám a hodinovému zpoždění.
„Tato ochranná opatření vytvářejí zásadní časové okno, během kterého lze podvodné jednání zastavit a zabránit tomu, aby byly prostředky převedeny pod nátlakem,“ říká Rami Kalai, který má v Revolutu funkci nazvanou Product Owner.
„Je zásadní držet krok s novými hrozbami. Loupeže spojené s převody v mnoha městech a zemích rychle přibývají,“ vysvětluje Rami Kalai. Funkce je dostupná v Evropské unii, Spojeném království, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.
„Street Mode představuje chytrý bezpečnostní štít založený na poloze, který se přizpůsobí místům, kde zákazníci potřebují vyšší úroveň ochrany, a dodá jim jistotu na cestách. Dává jim větší kontrolu nad ochranou jejich prostředků v situacích, kdy je to nejvíce potřeba,“ dodává Rami Kalai.
Uvnitř důvěryhodných lokalit mohou klienti zadávat převody nad stanovený limit přes klasické ověření identity v telefonu, které je okamžitě zpracováno. Mimo důvěryhodné lokality budou převody zpožděny o hodinu a po uplynutí této hodiny bude vyžadováno dodatečné selfie ověření.
Street Mode je rozšířením funkce Ochrana majetku (Wealth Protection), kterou Revolut zavedl loni v létě. Ta má chránit peníze na účtu před zloději mobilů v případě, že telefon byl odemčený nebo bylo prolomeno rozpoznání hesla a obličeje.
„Mnoho bankovních aplikací spoléhá pouze na jedno biometrické ověření (jako je rozpoznávání obličeje nebo otisku prstu) zabudované v mobilních zařízeních. Toto ověření obvykle probíhá při otevírání aplikace, která je pak náchylná ke zneužití, pokud k zařízení získá přístup kapsář a změní zaregistrovaný otisk prstu nebo obraz na svůj vlastní,“ řekl loni Woody Malouf, který v Revolutu působí jako Head of Financial Crime.
Revolut chce být podle Maloufa ještě o krok napřed. Když je funkce Ochrana majetku zapnutá, ověří totožnost uživatele pomocí kontrol selfie a průkazu totožnosti, které zákazník nahrál při prvním přihlášení.
Loni spuštěný nástroj Wealth Protection využívá více než milion zákazníků po celé Evropě, upřesnil dnes Revolut.
