Raiffeisenbank o víkendu znovu vypne bankovnictví. Limity si nastavte včas

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 21. 11. 2025
Zdroj: Raiffeisenbank

Klienti Raiffeisenbank zůstanou další víkendovou noc a dopoledne bez elektronického bankovnictví. Odstávka začne v pátek 21. listopadu v deset hodin večer a potrvá do sobotního poledne.

Lidé by si proto dopředu měli nastavit limity na platebních kartách, pokud plánují větší útratu nebo větší výběr z bankomatu než obvykle. Také spěchající převody, například na účet dítěte před víkendovým výletem, je dobré zadat s předstihem.

Dostupné nebude ani ověřování přes bankovní identitu, fungovat nebudou ani internetové stránky banky.

Platit kartou a vybírat z bankomatů bude možné bez omezení. Kódy pro potvrzení plateb kartou na internetu pošle banka prostřednictvím SMS, ne notifikací v aplikaci. Hotovost vložená přes vkladový bankomat se připíše na účet nejpozději v průběhu pondělí.

„Během odstávky pro vás budeme vylepšovat některé funkce a zabezpečení elektronického bankovnictví,“ píše banka na svém webu.

Raiffeisenbank patří společně s ČSOB k bankám, které mají plánované odstávky častěji a ve větším rozsahu než konkurence.

Ve stejném rozsahu, tedy na páteční večer až sobotní dopoledne, zůstali klienti Raiffeisenbank bez elektronického bankovnictví naposledy před čtrnácti dny. V říjnu byly hned dvě odstávky za sebou. Podobný rozsah měly také dvě odstávky v září. V tomto týdnu bylo bankovnictví neplánově nedostupné během úterý kvůli celosvětovému výpadku služby Cloudfare.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

