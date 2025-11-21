Klienti Raiffeisenbank zůstanou další víkendovou noc a dopoledne bez elektronického bankovnictví. Odstávka začne v pátek 21. listopadu v deset hodin večer a potrvá do sobotního poledne.
Lidé by si proto dopředu měli nastavit limity na platebních kartách, pokud plánují větší útratu nebo větší výběr z bankomatu než obvykle. Také spěchající převody, například na účet dítěte před víkendovým výletem, je dobré zadat s předstihem.
Dostupné nebude ani ověřování přes bankovní identitu, fungovat nebudou ani internetové stránky banky.
Platit kartou a vybírat z bankomatů bude možné bez omezení. Kódy pro potvrzení plateb kartou na internetu pošle banka prostřednictvím SMS, ne notifikací v aplikaci. Hotovost vložená přes vkladový bankomat se připíše na účet nejpozději v průběhu pondělí.
„Během odstávky pro vás budeme vylepšovat některé funkce a zabezpečení elektronického bankovnictví,“ píše banka na svém webu.
Raiffeisenbank patří společně s ČSOB k bankám, které mají plánované odstávky častěji a ve větším rozsahu než konkurence.
Ve stejném rozsahu, tedy na páteční večer až sobotní dopoledne, zůstali klienti Raiffeisenbank bez elektronického bankovnictví naposledy před čtrnácti dny. V říjnu byly hned dvě odstávky za sebou. Podobný rozsah měly také dvě odstávky v září. V tomto týdnu bylo bankovnictví neplánově nedostupné během úterý kvůli celosvětovému výpadku služby Cloudfare.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
