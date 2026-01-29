Spořitelna jako love brand. První banka začíná prodávat merch

Česká spořitelna začala prodávat takzvaný merch – propagační předměty spojené s bankou. Novinku zkouší od loňského listopadu v „pobočce budoucnosti“ nazvané Future Lab, kterou otevřela na rohu pražské Národní třídy a ulici na Perštýně.
Návštěvníci Future Labu si mohou předměty prohlédnout a případně pak objednat přes e-shop společnosti Activa. U každého vystaveného zboží najde zájemce QR kód, který ho v mobilu zavede na konkrétní stránku, kde nákup dokončí a vybere si způsob doručení.
Na výběr jsou lahev na pití za přibližně 95 korun (včetně DPH), taška s nápisem „V této tašce nenesu žádné peníze“ za 110 Kč, krabička s čokoládami pro herní nadšence za 110 Kč, ponožky za 130 Kč, kšiltovka s motivem George za 430 Kč, trika s různými motivy za 550 až 630 Kč nebo batoh za 606 Kč.
„Je to vůbec poprvé, co takovou možnost klientům, ale i komukoliv dalšímu, nabízíme,“ potvrdil webu Peníze.cz Lukáš Kropík z tiskového oddělení spořitelny.
„Největší zájem byl dosud o bavlněné triko s nápisem ‚Ne! Raději investice‘, a to jak v pánském, tak dámském provedení. Populární je také bavlněná taška nebo sportovní ponožky,“ upřesňuje Kropík.
Česká spořitelna je největší tuzemskou bankou podle počtu klientů. Vede přes tři miliony osobních účtů, celá skupina (zahrnující například penzijní společnost a stavební spořitelnu) má 4,6 milionu klientů. Nabídka merche má zatím podstatně skromnější cíle. Banka ho vnímá jako zajímavý doplněk a experiment, ne jako výraznější zdroj příjmů.
Spořitelna je první bankou v Česku, která zájemcům takovou možnost nabízí. Další propagační předměty pochopitelně i nadále plánuje rozdávat na mnoha akcích, které sponzoruje, v různých soutěžích a podobně.
Prodej merche by si v dohledné době mohla vyzkoušet také Partners Banka. „Aktuálně zvažujeme vytvoření e-shopu, který by byl určen i pro veřejnost,“ říká její mluvčí Tereza Píchalová.
Partners Banka při své propagaci využívá poměrně široké množství předmětů: vedle propisovaček, bloků a odznáčků to je také oblečení (mikiny, trička, kšiltovky), náušnice, tašky, batohy, plyšoví křečči, hrošíci, lahve na vodu, termosky a další.
„Na dárkovém předmětu se mohou zájemci domluvit se svým finančním poradcem Partners. Další možností je přijít na některou z akcí pořádaných Partners,“ dodává Píchalová.
Ostatní retailové banky se zatím nechystají prodej merche vyzkoušet. Propagační předměty rozdávají při různých akcích a soutěžích. Připouštějí, že když někdo hodně touží po konkrétním předmětu, mohou mu vyjít vstříc (na pobočce nebo po napsání na centrálu).
Merch zatím neprodává ani Air Bank – podle jejího dávného sloganu „první banka, kterou můžete mít rádi“. Air Bank zároveň z pravidelných průzkumů vychází jako značka, s níž mají Češi nejlepší „zákaznické zkušenosti“.
„Obrandované předměty a merch využíváme primárně směrem k našim zaměstnancům, například jako vánoční dárek nebo dárek k narozeninám banky. Pravidelně každý rok na narozeniny banky necháváme vyrábět unikátní trička pro zaměstnance, která zaměstnanci dostávají zdarma jako poděkování za práci,“ říká k tomu Michal Kuzmiak z tiskového oddělení Air Bank.
„Oficiální prodej v současné době neplánujeme. Pořádáme soutěže na sociálních sítích, naposledy o mikiny a trička na Instagramu a TikToku,“ dodává Kuzmiak.
Prodej reklamních předmětů, například plyšového chameleona, nechystá ani ČSOB. „Klienti je mohou získat na pobočkách jako podporu prodeje našich produktů. Máme je také jako dárky na eventech pro dospělé i dětské klienty. Jsme například partnery běžeckého seriálu Běhej lesy, Zlínského filmového festivalu, festivalu Beats for Love v Ostravě, Univerzitního hokeje nebo různých akcí pro děti spojených s finanční gramotností,“ říká mluvčí Michaela Průchová.
„Komerční banka reklamní předměty běžně klientům nenabízí, a to s ohledem na závazky v oblasti udržitelnosti. Snažíme se minimalizovat výrobu a distribuci předmětů, které by nemusely být skutečně využity,“ vysvětluje Petr Šašek z tiskového oddělení KB.
„Reklamní předměty Komerční banky jsou nicméně k dispozici našim útvarům, například pobočkám. Objednat si je mohou prostřednictvím interního e-shopu podle svých potřeb, například pro lokální akce nebo pro specifické případy při práci s klienty. V nabídce jsou desítky předmětů, od psacích potřeb přes tašky a batohy až po cyklistické dresy. Interní e-shop mohou využívat také naši zaměstnanci. O prodeji reklamních předmětů veřejnosti neuvažuje,“ říká Šašek.
Reklamní předměty Raiffeisenbank mohou zájemci získat na akcích banky, pokud jsou jejich součástí. Samostatně je banka neprodává.
Prodej reklamních předmětů nezvažuje ani Fio banka. „V rámci komunikace s našimi klienty a fanoušky se občas stává, že přijde žádost o naše reklamní předměty. K takovým situacím přistupujeme individuálně,“ konstatuje mluvčí Karel Kopeček.
Také s reklamními předměty mBank se mohou klienti setkat na pobočkách, v rámci různých promo akcí nebo soutěží. „Jde o klasickou nabídku předmětů – hrnky, tužky, bloky, sluneční brýle a další. S reklamními předměty ke koupi (merchem) zatím banka nepracuje,“ říká mluvčí Kristýna Dolejšová.
Bankéři Creditas mají na pobočkách k dispozici drobné reklamní předměty, které klientům poskytují zdarma jako formu poděkování, ocenění spolupráce nebo osobního přístupu. „Reklamní předměty rozdáváme také při vybraných akcích, kde jsou vždy přizpůsobeny konkrétnímu účelu a publiku. Například při závodech MotoGP byly laděné k tématu bezpečnosti – mimo jiné píšťalky, reflexní pásky, kšiltovky, deštníky a zároveň i drobnosti pro rodiny s dětmi, například modely motorek, omalovánky či pastelky,“ upřesňuje mluvčí Anna Bakošová.
