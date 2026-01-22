Peníze.cz
Partners Banka mění generálního ředitele. Marek Ditz odchází

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 22. 1. 2026
Marek Ditz
Zdroj: Partners

Partners Banka změní od začátku února generálního ředitele. Dosavadní šéf Marek Ditz odchází. Funkci CEO převezme Petr Borkovec, spolumajitel finanční skupiny Partners.

„Po vzájemné dohodě jsme se rozhodli ukončit naši spolupráci. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale po delší době jsme dospěli k závěru, že se naše další profesní směřování, vize a způsob fungování nepotkávají tak, aby dávaly smysl a vytvářely společnou energii pro další fázi rozvoje banky,“ vysvětluje Borkovec.

„Rád bych Markovi poděkoval za práci, kterou pro Partners Banku odvedl. Stojí za prvními obchodními úspěchy v získání významného objemu depozit a byl i u vytvoření strategie placení kartou bez kurzových přirážek. Výrazně pomohl v klíčové fázi budování banky, při nastavování základních procesů, struktury i stability. Za to mu patří náš respekt a poděkování,“ dodává Borkovec. Nevylučuje budoucí spolupráci na specifických projektech banky.

Marek Ditz se v roce 2020 stal lídrem týmu finanční skupiny Partners pro start banky, po jejím startu ji vedl jako generální ředitel. Banka funguje v ostrém provozu od března 2024. Před nástupem do skupiny Partners pracoval Ditz od roku 1994 v ČSOB, kde mimo jiné vedl korporátní bankovnictví a řídil restrukturalizaci po akvizici Investiční a poštovní banky. V ČSOB byl také členem představenstva, byl zodpovědný za retailové pobočky a Poštovní spořitelnu, pak i pojišťovnu, penze, trhy a investice a nakonec za transformaci, která obsahovala IT, inovace, platby a spotřebitelské úvěry.

Foto: Partners

Petr Borkovec

Petr Borkovec působí v Partners Bance od června 2024 jako co-CEO a místopředseda představenstva, zaměřoval se především na oblasti produktu, distribuce a marketingu. Dosavadní předseda představenstva a CEO banky Marek Ditz se prioritně zaměřoval na oblasti úvěrů, IT, řízení lidských zdrojů, financí, rizik a compliance.

Partners Banka dnes oznámila i další změny v představenstvu. Dosavadní ředitel oddělení risk managementu Tomáš Kořínek se posune do role místopředsedy představenstva. Novou členkou představenstva se stane Hanka Wallenfelsová, která bude řídit celou oblast takzvaného denního bankovnictví včetně plateb a karet.

Poznámka: Do skupiny Partners patří i společnost NextPage Media, která mimo jiné provozuje web Peníze.cz.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

