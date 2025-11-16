Air Bank vylepšila mobilní aplikaci. Má pět novinek

Air Bank dokončila rozsáhlý redesign své mobilní aplikace, která je pro většinu jejích klientů hlavním bankovním kanálem. Změny mají zjednodušit orientaci, zlepšit čitelnost a sjednotit vzhled napříč službami banky.
„Redesign aplikace pro nás nebyl jednorázovým projektem. Šli jsme postupně – od jemných úprav kontrastu a práce s barvami až po nové přehlednější komponenty, ikony a ilustrace. Díky tomu jsme mohli změny testovat, sbírat zpětnou vazbu a ladit tak, aby byly příjemné a přirozené pro každodenní používání,“ vysvětluje Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank.
Cílem je, aby se klienti v aplikaci cítili příjemně, rychle se zorientovali a našli vše, co potřebují, bez přemýšlení, dodává Suchý.
Tohle je podle něj pět novinek v aplikaci:
- lepší čitelnost a kontrast – práce s barvami pomáhá lidem se zrakovým omezením,
- nový Chytrý přehled – nejdůležitější informace a nejčastější akce na první pohled,
- nové ikony a ilustrace – sjednocení s ostatními digitálními kanály banky,
- jednodušší komponenty napříč aplikací – čistší formuláře, jasnější prvky a méně rušení,
- investiční pomocník – pomoc při orientaci v nabídce investičních služeb, u vybraných investic nabídne detailní informace klíčové pro rozhodování (očekávaný výnos, dobu investice, likviditu nebo minimální částku).
Nová tvář aplikace My Air
Air Bank má přes 1,58 milionu klientů, aplikace aktivně používá více než 85 procent z nich. Téměř 930 tisíc klientů se přihlásí do mobilní aplikace v průměru pětkrát týdně. Pro většinu nových klientů je navíc aplikace prvním kontaktem s bankou: 67 procent lidí si zakládá účet přímo v ní. Každý den v mobilní aplikaci proběhne kolem 260 tisíc plateb, které zadá zhruba 109 tisíc klientů.
