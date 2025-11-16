Peníze.cz
Air Bank vylepšila mobilní aplikaci. Má pět novinek

Air Bank vylepšila mobilní aplikaci. Má pět novinek

pk | rubrika: Aktuality | 16. 11. 2025

Air Bank dokončila rozsáhlý redesign své mobilní aplikace, která je pro většinu jejích klientů hlavním bankovním kanálem. Změny mají zjednodušit orientaci, zlepšit čitelnost a sjednotit vzhled napříč službami banky.

Air Bank aplikace My AirZdroj: Air Bank

Nový Chytrý přehled

„Redesign aplikace pro nás nebyl jednorázovým projektem. Šli jsme postupně – od jemných úprav kontrastu a práce s barvami až po nové přehlednější komponenty, ikony a ilustrace. Díky tomu jsme mohli změny testovat, sbírat zpětnou vazbu a ladit tak, aby byly příjemné a přirozené pro každodenní používání,“ vysvětluje Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank. 

Cílem je, aby se klienti v aplikaci cítili příjemně, rychle se zorientovali a našli vše, co potřebují, bez přemýšlení, dodává Suchý.

Tohle je podle něj pět novinek v aplikaci:

  • lepší čitelnost a kontrast – práce s barvami pomáhá lidem se zrakovým omezením,
  • nový Chytrý přehled – nejdůležitější informace a nejčastější akce na první pohled,
  • nové ikony a ilustrace – sjednocení s ostatními digitálními kanály banky,
  • jednodušší komponenty napříč aplikací – čistší formuláře, jasnější prvky a méně rušení,
  • investiční pomocník – pomoc při orientaci v nabídce investičních služeb, u vybraných investic nabídne detailní informace klíčové pro rozhodování (očekávaný výnos, dobu investice, likviditu nebo minimální částku).
Air Bank aplikace My AirZdroj: Air Bank

Nová tvář aplikace My Air

Air Bank má přes 1,58 milionu klientů, aplikace aktivně používá více než 85 procent z nich. Téměř 930 tisíc klientů se přihlásí do mobilní aplikace v průměru pětkrát týdně. Pro většinu nových klientů je navíc aplikace prvním kontaktem s bankou: 67 procent lidí si zakládá účet přímo v ní. Každý den v mobilní aplikaci proběhne kolem 260 tisíc plateb, které zadá zhruba 109 tisíc klientů.

