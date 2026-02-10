ČSOB rozdává lístky do kina. V soutěži vyhraje 8000 lidí
9. 2. 2026 | Petr Kučera
Osm tisíc lidí má šanci vyhrát dvě vstupenky zdarma do sítě kin CineStar. Soutěž pořádá ČSOB a potrvá do konce května.
Už dávno to jde ve všech bankách, které se v Česku zaměřují na „každodenní bankovnictví“ pro drobné klienty: běžný osobní účet si tam snadno a rychle založíte přes internet. Jen výjimečně musíte na pobočku – typicky když ještě nemáte žádný účet v jiné bance.
Jenže: když chcete stejný účet zrušit (a zároveň ho v jednom kroku nepřevádět do jiné banky), v některých bankách je to stále nemožné. Musíte osobně na pobočku, případně poslat výpověď s ověřeným podpisem nebo pověřit zástupce s plnou mocí.
Průzkum webu Peníze.cz ukázal, že snadné zrušení běžného účtu nabízí jen šest bank: Air Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta, mBank a Creditas.
Jako první nabídla takovou možnost Air Bank (ve stejné době to uměla i Zuno, která ale na trhu dlouho nevydržela). Stejně jednoduše, jako si účet založíte, si ho můžete také zrušit – i když jen v internetovém bankovnictví, ne v mobilní aplikaci.
Ještě na jaře 2022 uměly zrušit účet online vedle Air Bank jen Creditas, Expobank a mBank. Od té doby přidaly takovou možnost také Moneta, Raiffeisenbank a Komerční banka. Creditas má „tlačítko“ v novém internetovém bankovnictví Creditas One, do aplikace ho plánuje doplnit během letošního roku. Klienti, kteří ještě do nového bankovnictví nepřešli, mohou o zrušení účtu požádat zprávou přes své bankovnictví.
U dalších bank – České spořitelny, ČSOB, UniCredit a Partners Banky – není zrušení účtu přes elektronické bankovnictví zatím možné. Tři z nich – Česká spořitelna, UniCredit a Partners Banka – ale takovou možnost chystají, potvrdily webu Peníze.cz.
Z několika našich testů u různých klientů vyplývá, že běžný účet nelze přes internet snadno zrušit ani ve Fio bance. Internetové bankovnictví sice s takovou možností počítá (v menu Informace o účtu), ale bez problémů je dostupná jen u spořicích účtů. V případě běžných účtů viděli klienti u položky „zrušitelný přes web“ odpověď Ne. Bližší informaci, co případně musí udělat, aby účet byl zrušitelný přes web, nenašli ani v internetovém bankovnictví, ani na webu banky. Chybí i informace, jestli taková možnost vůbec existuje, nebo jestli je ve všech případech nutné zajít na pobočku. Každopádně to není „snadné zrušení online“ – proto jsme Fio banku zařadili mezi ty, které ho nenabízejí. Na oficiální odpověď zatím čekáme.
Jak snadno to může fungovat, ukazuje Komerční banka v aplikaci KB+. Kliknete na „detail a správa účtu“ a v sekci informací o účtu najdete i tlačítko na jeho zrušení. Po kliknutí vám banka srozumitelně vysvětlí, jak zrušení proběhne:
„Okamžitě zrušíme plánované platby a kartu k účtu. Vyberete, kam máme poslat zbytek peněz, až účet zrušíme. Zítra začne běžet desetidenní výpovědní doba. Na konci výpovědní doby zrušíme účet a zůstatek odešleme na zvolený účet,“ píše Komerční banka.
Podobné je to u dalších bank, které online zrušení účtu umožňují. Jen výpovědní doba může být i delší – až jeden měsíc kvůli případnému naúčtování zbývajících plateb kartou, pokud se obchodník opozdí s jejich potvrzením.
Z pohledu banky probíhá zrušení účtu stejně, jako když přijdete na pobočku. Není nutné, abyste vraceli platební kartu. Pokud by se během výpovědní doby objevil nějaký problém, banka vás kontaktuje telefonicky, v nejhorším případě budete nakonec muset zajít na pobočku.
Pochopitelně: takhle jednoduše to může fungovat jenom v případě, že nemáte vůči bance žádné závazky. Tedy když nesplácíte žádný úvěr, nedlužíte ani na kreditní kartě nebo kontokorentu, nedlužíte nic ani na poplatcích.
Ještě letos plánuje nabídnout zrušení účtu přes internet také Česká spořitelna. „V průběhu letošního roku chceme klientům v našem digitálním bankovnictví umožnit, aby si mohli o zrušení účtu zažádat online,“ potvrzuje Lukáš Kropík z tiskového oddělení.
„Možnost zrušit přes Smart Banking produkty sjednané na dálku chystáme,“ odpovídá mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek bez bližšího termínu.
S rozšířením aplikace o snadné zrušení účtu počítá také Partners Banka, ani ona ale zatím nemá konkrétní termín.
Zástupci ČSOB a Fio zatím na otázky webu Peníze.cz neodpověděli.
Zatímco před pěti lety klienti ještě věřili, že „jinak to nejde“ a musí osobně zajít za bankéřem, dnes je situace jiná. Téměř všechno už lze v bance vyřešit online. Díky bankovní identitě a dalším variantám „elektronické identity občana“ si můžete přes internet zařídit čím dál víc věcí i na úřadech, v institucích a mnoha firmách.
I kdyby banka neměla speciální tlačítko pro zrušení účtu, lidé nechápou, proč o něj nemohou požádat ze zabezpečeného prostředí elektronického bankovnictví – tedy napsat zprávu, když jsou ověření a přihlášení. Přinejmenším u těch produktů, které si předtím sjednali stejným způsobem – přes internet. Klienti přitom vidí, že elektronické bankovnictví je pro banku dostatečně bezpečné i na to, aby přes něj požádali o půjčku.
Nedávný průzkum pro společnost Bankovní identita – sdružení bank – ukázal, že právě tohle lidem v oblasti digitalizace nejvíc vadí: že řada společností je sice velmi ochotná uzavřít digitálně a na dálku smlouvu o poskytování služby – když ji ale klient chce vypovědět, na dálku to najednou nejde. Pětaosmdesát procent lidí by uvítalo kompletní online cestu.
Banky, které se jindy předhánějí v digitalizaci, čím dál obtížněji vysvětlují, proč zrovna zrušení účtu zůstává výjimkou. Neoficiálně připouštějí, že osobní setkání na pobočce jim dává větší prostor klienta „zadržet“ speciální (retenční) nabídkou – nějakým bonusem, nadstandardní službou zdarma.
Doba ale pokročila. To, že něco takového nelze zařídit online nebo telefonicky a musí kvůli tomu na pobočku, čím dál víc klientů naštve natolik, že na banku na dlouho zanevřou. I proto to čím dál víc bank usnadnilo a věří, že když na odcházejícího klienta neudělají špatný dojem, snadněji se k nim někdy vrátí – třeba pro něco jiného.
Kdo nechce na pobočku a jeho banka neumožňuje zrušení online, má ještě přinejmenším dvě možnosti. Obě jsou časově náročné, komplikované – a ne zadarmo. Výpověď účtu je nutné poslat buď klasickou poštou s ověřeným podpisem, nebo za sebe na pobočku poslat zástupce s plnou mocí. Některé banky dodnes dělají problémy i v případě, že jim klient pošle výpověď přes datovou schránku.
Při změně banky pomůže takzvaný Kodex mobility klientů, zjednodušeně zvaný mobilita. Nová banka, ke které chcete přejít, se na váš pokyn postará jak o ukončení účtu v dosavadní bance, tak o případné převedení „platebního styku“ – tedy nastavení trvalých příkazů či inkas. Takovou žádost lze – stejně jako samotné sjednání nového účtu – vyřídit většinou online.
Tahle možnost však neřeší situaci, kdy se chcete zbavit účtu, který už nepotřebujete – bez toho, abyste si místo něj současně zřizovali nový u konkurence. V krajním případě ale můžete kodex mobility použít i v těchto situacích: sjednejte si nový bezplatný účet u některé z bank, které jsou vstřícné i při jeho zrušení. Současně se založením požádejte o zrušení účtu ve staré bance prostřednictvím mobility. A když vás nový účet nezaujme, zrušíte ho tentokrát snadno online.
Všechny běžné účty a debetní karty, které banky aktivně nabízejí v posledních letech, jsou – přinejmenším ve své základní variantě – už bez poplatků za vedení. Nehrozí tedy, že byste platili za účet, který nepoužíváte.
Mít dva nebo i víc účtů v různých bankách – a přinejmenším dvě různé karty, ideálně jednu Visa a jednu Mastercard – může být užitečné. Jako záloha, když vaše banka bude mít problémy – třeba jen technické a krátkodobé. Nebo jako způsob, jak si nějaké příjmy a výdaje nechávat stranou. Nebo pro využití různých benefitů, které se v různých bankách liší.
Přesto jsou situace, kdy chcete účet prostě zrušit. Například abyste nemuseli sledovat, jestli se na něm neděje něco nečekaného. Možná budete jistější, když nebude hrozit, že se někdo dostane k vašemu účtu (byť prázdnému) nebo ke kartě (vynulované nebo zablokované). A že někdo nezneužije vaši bankovní identitu, nesjedná si za vás úvěr. Nebo když nechcete, aby vám od banky stále chodily různé informace a nabídky.
Důvodem, proč nepoužívaný účet skutečně zrušit, může být i to, že si plánujete za nějakou dobu znovu založit. Za vyzkoušení nového účtu totiž mnoho bank nabízí různé odměny. Podmínkou bývá, že jste ve stejné bance po určitou dobu neměli účet – obvykle alespoň za poslední rok.
Pozor ale na rozdíl mezi zrušením účtu a zrušením či výpovědí celé „rámcové smlouvy“ s bankou. Zrušení účtu nemusí automaticky znamenat i konec rámcové smlouvy.
Zrušení běžného účtu je ve všech retailových bankách zdarma. Banky podle zákona mohou účtovat poplatek jen v případě, když rámcovou smlouvu rušíte dříve než po půl roce – v praxi ale tuhle možnost žádná nevyužívá.
Naše kartotéka ukáže, co nabízejí jednotlivé banky, když si založíte základní variantu osobního účtu.
