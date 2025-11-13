Klienti Banky Creditas zůstanou víc než polovinu týdne bez přístupu do elektronického bankovnictví. Ještě výrazněji se odstávka dotkne lidí s platební kartou s logem bývalé Max banky nebo Expobank.
Dlouhá odstávka začne v pátek 14. listopadu ve čtyři hodiny odpoledne a skončí až ve středu 19. listopadu v osm hodin ráno.
Nedostupné bude internetové i mobilní bankovnictví obou částí loni spojené banky, tedy systémů Creditas banking i Maxbanking. Mimo jiné nebude možné zadávat odchozí platby nebo měnit limity pro platby kartou. Banka dočasně nebude přijímat ani okamžité platby. Mimo provoz zůstane také investiční aplikace.
„Splátky úvěrů, platby, investice a další transakce, které potřebujete provést v době odstávky, prosíme realizujte dříve, doporučujeme nejpozději ve čtvrtek 13. listopadu,“ upozorňuje banka klienty.
V pondělí 17. listopadu od šesti hodin večer banka zablokuje všechny platební karty v designu Expobank i Max banky. Lidé s nimi nebudou moct platit u terminálů v prodejnách ani na internetu. Dosavadní karty tím definitivně přestanou fungovat. Pozor i na pravidelné nebo naplánované platby kartou – už se nestrhnou.
Od středy 19. listopadu – osmé hodiny ranní – by se bývalí klienti Max banky měli dostat do zcela nového elektronického bankovnictví. V něm najdou také novou kartu ve virtuální (digitální) podobě. Když si k ní zvolí PIN, budou s ní moct hned platit. Kdo bude chtít i plastovou kartu, musí o ni přes nové bankovnictví požádat.
Nové internetové a mobilní bankovnictví se jmenuje Creditas One. „Nejdříve bude spuštěno pouze pro klienty s produkty Divize Max (původní Max banky). Ostatní klienti Banky Creditas budou do nového bankovnictví přecházet postupně ve vlnách,“ upřesnila v září webu Peníze.cz Anna Bakošová z tiskového oddělení banky.
Zdroj: Creditas
První ukázka nového bankovnictví Creditas One. Zatím jen z videa, které má banka na svém webu.
První ukázka nového bankovnictví Creditas One. Zatím jen z videa, které má banka na svém webu.
První ukázka nového bankovnictví Creditas One. Zatím jen z videa, které má banka na svém webu.
Platební karty v designu Banky Creditas budou během odstávky fungovat bez omezení u terminálů v obchodech a výběry z bankomatu. Fungovat budou také pro platby na internetu – ovšem jen s potvrzením přes SMS a ePIN, ne přes mobilní aplikaci. Klienti by si proto dopředu měli zkontrolovat nastavení svého bezpečnostního prvku ePIN pro platby kartou, protože do bankovnictví se nedostanou.
V úterý 18. listopadu zůstanou všechny pobočky Banky Creditas na celý den uzavřené.
Odstávka souvisí s přechodem na nový bankovní systém. Max banka je sice oficiálně součástí Creditas už od loňského října, stále ale měla vlastní platební karty a původní elektronické bankovnictví.
Z Maxbankingu se v první fázi přesunou do Creditas One pouze výpisy za poslední tři měsíce. Ostatní dokumenty z dosavadního bankovnictví Maxbanking přesune až později. „V případě potřeby proto doporučujeme jejich zálohování do 14. listopadu,“ radí banka klientům.
Do nového bankovnictví se přesunou také kompletní transakční historie účtu, nastavená inkasa, trvalé příkazy, SIPO, platby s budoucím termínem platby a všechny aktivní blokace. Naopak dosavadní nastavení informačních zpráv (notifikace o pohybech na účtu či platební kartě) bohužel nelze převést, zájemci si je budou muset znovu nastavit.
Aplikace a karty Max banky definitivně končí.
Přinejmenším dočasně klienti přijdou o multiměnovou funkci na platební kartě. Max banka loni v červnu nabídla možnost přiřadit si až tři Neo účty vedené v různých měnách k jediné kartě. Díky tomu lidé s účtem v korunách, eurech či dolarech nemuseli v zahraničí nebo při placení přes internet řešit, kterou kartu je právě nejvýhodnější použít. Oproti tomu Banka Creditas nabízí běžný účet v korunách a běžný účet v eurech, ke každému je ale zatím potřeba mít samostatnou kartu.
„V tuto chvíli funkce multiměnové karty končí, klienti budou mít k dispozici virtuální karty ke svým účtům v korunách či eurech. Multiměnovou kartu plánujeme zavést v novém řešení pro všechny klienty Banky Creditas,“ řekla v září webu Peníze.cz Anna Bakošová z tiskového oddělení banky.
Součástí změn je přejmenování některých produktů. Například dosavadní Neo účet se změní na Běžný účet, Max spořicí účet se změní na Spořicí účet Top. Samotná nabídka produktů se zatím nemění.
Klienty čeká také změna některých poplatků za méně využívané služby – cílem je sjednocení s původní Creditas. Například příplatek za expresní odchozí úhradu odeslanou do jiné banky v rámci Česka a v cizí měně klesne z 500 Kč na 250 Kč, stejně jako příplatek za zahraniční expresní odchozí úhradu. Levnější než v původním sazebníku Max banky bude i odchozí úhrada zadaná na pobočce.
Dosavadní karty v designu Max banky.
Dosavadní kontakty pro klienty původní Max banky zůstávají v platnosti. Ani po polovině listopadu však zatím nebudou moct využívat všechny pobočky Banky Creditas. Hotovostní operace pro klienty s „produkty Divize Max“ (s tímto odlišením se počítá i v nových dokumentech) zatím bude i nadále zajišťovat pouze pobočka Banky Creditas v Praze na Pankráci (Na Strži 2102/61a), která do loňského jara fungovala jako jediná pobočka Max banky. Pro hotovostní operace na této pobočce je potřeba se předem objednat přes e-mail hotovost@creditas.cz.
Také obchodní a produktové podmínky původní Max banky se přizpůsobí Bance Creditas. Jde například o doplnění pravidel pro bezpečné používání internetového a mobilního bankovnictví, zpřísnění bezpečnostních povinností držitele karty a úpravu délky i běhu výpovědní doby. Nové podmínky už nepočítají s využíváním vzorového podpisu klienta pro zadávání plateb.
