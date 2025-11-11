Revolut zdražuje prémiové účty. Přidává další bonusy

ČSOB rozdělí deset milionů za platby kartou. Vyhrají dva tisíce lidí
11. 11. 2025 | Petr Kučera
Klienti ČSOB, kteří alespoň pětkrát za týden zaplatí kartou, mohou vyhrát 5000 korun v nové soutěži nazvané Vánoční losování ve Světě výhod.
Zdroj: Revolut
Finanční aplikace Revolut zvýší cenu svých dražších „plánů“ Premium, Metal a Ultra. Pro dosavadní klienty cena stoupne od 12. ledna 2026, na nové klienty se vztahuje už teď.
Paušál za tarif Premium zdražuje z dosavadních 220 Kč na 245 Kč měsíčně, při ročním předplatném z 2200 Kč na 2440 Kč. Paušál za variantu Metal se zvyšuje z 350 Kč na 395 Kč měsíčně (nebo z 3500 Kč na 3900 Kč ročně). Tarif Ultra zdražuje z 1200 Kč na 1320 Kč měsíčně (nebo z 13 200 Kč na 14 500 Kč ročně).
Základní varianta účtu nazvaná Standard zůstává bez měsíčního paušálu, nemění se ani cena za variantu Plus (115 Kč měsíčně nebo 1150 Kč ročně).
Uživatelé s účty Premium a Metal nově dostanou v rámci tarifu službu eSIM s datovými balíčky zdarma – ale jen do limitu 1 GB (Premium) nebo 3 GB (Metal). Klienti s účtem Ultra získají nově 5 GB dat místo dosavadních 3 GB.
Součástí nejdražšího účtu Ultra je nově také služba Airport Security Fast Track. Nabízí neomezený bezplatný přístup k rychlým bezpečnostním kontrolám na letištích – podmínkou je předchozí rezervace přes Revolut.
Paušál za tarify Premium, Metal a Ultra nově zahrnuje také předplatné vzdělávací aplikace Duolingo, aplikace pro ženské zdraví Flo a aplikace na tvorbu webů prostřednictvím chatu s AI nazvaná Lovable.
