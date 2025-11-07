Peníze.cz
Raiffeisenbank vypne bankovnictví. Limity na víkend si nastavte včas

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 7. 11. 2025
Zdroj: Raiffeisenbank

Klienti Raiffeisenbank zůstanou další víkendovou noc a dopoledne bez elektronického bankovnictví. Odstávka začne v pátek 7. listopadu v deset hodin večer a potrvá do sobotního poledne.

Lidé by si proto dopředu měli nastavit limity na platebních kartách, pokud plánují větší útratu nebo větší výběr z bankomatu než obvykle. Také spěchající převody, například na účet dítěte před víkendovým výletem, je dobré zadat s předstihem.

Dostupné nebude ani ověřování přes bankovní identitu, fungovat nebudou ani internetové stránky banky.

Platit kartou a vybírat z bankomatů bude možné bez omezení. Kódy pro potvrzení plateb kartou na internetu pošle banka prostřednictvím SMS, ne notifikací v aplikaci. Hotovost vložená přes vkladový bankomat se připíše na účet nejpozději v průběhu pondělí.

„Plánovaná odstávka internetového a mobilního bankovnictví nám umožní udržet naše systémy bezpečné,“ píše banka na svém webu.

Raiffeisenbank patří společně s ČSOB k bankám, které mají plánované odstávky častěji a ve větším rozsahu než konkurence. Klienti Raiffeisenbank zůstali bez elektronického bankovnictví naposledy před měsícem, kdy byly hned dvě odstávky za sebou. Podobný rozsah měly také dvě odstávky v září.

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,...

V diskuzi je celkem 0 komentářů

