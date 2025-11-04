Privatbanka ze skupiny Penta mění vedení. Přichází bývalý šéf Equa

Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Privatbanky je Petr Řehák. Nahradí Ľuboše Ševčíka, který po osmnácti letech z banky odchází. Banka, která je součástí skupiny Penta Investments, o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Petr Řehák byl mimo jiné ředitelem Equa Bank, šéfem retailového bankovnictví v tuzemské Citibank, působil ve vedení Českých aerolinií a eBanky, v posledních letech pracoval pro Deloitte.
Privatbanka je součástí skupiny Penta od roku 2007, má sídlo v Bratislavě a pobočku v Praze. Pro privátní i firemní klientelu nabízí individuální správu majetku, investiční poradenství a firemní financování.
„Chci poděkovat Luboši Ševčíkovi za vynikající práci, když dokázal z malé banky vybudovat lídra v privátním bankovnictví na Slovensku a specialistu na projektové financování. Věřím, že Petr Řehák má vynikající předpoklady významně posunout Privatbanku z pohledu digitalizace, klientských služeb a rovněž v regionální expanzi,“ říká Marián Slivovič, partner skupiny Penta odpovědný za bankovnictví, finanční služby a média.
„Petr Řehák se zaměří se zejména na rozšíření nabídky produktů a služeb pro privátní i firemní klienty a digitální transformaci. Přichází s jasnou vizí posílit pozici Privatbanky jako moderní digitální privátní banky ve středoevropském regionu,“ dodává Slivovič.
Pod vedením Petra Řeháka plánuje banka rozšířit individualizovanou nabídku produktů a služeb, rozvine distribuční síť, ve které zvýší úroveň osobního přístupu ke klientům, a bude investovat do inovativních digitálních řešení. Součástí strategie je také segment malých a středních podniků, pro který Privatbanka připravuje novou, na míru šitou nabídku.
