SIPO přes Českou poštu znovu zdraží. Nemůžeme za to, říká podnik

Lidé, kteří používají službu SIPO od České pošty, zaplatí od ledna 2026 o pětinu víc než dosud. Státní podnik totiž cenu navýší o daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 procent. Vyplývá to z informací na webu pošty.
Služba SIPO byla dosud osvobozena od DPH. Novela, kterou loni schválili poslanci, však daňovou úlevu od roku 2026 ruší. „Obstarávání inkasa“ už nebude v seznamu finančních činností, které jsou podle zákona osvobozené od DPH.
Platba SIPO na poštovní přepážce v hotovosti (včetně zaslání platebního dokladu) tak od Nového roku zdraží na 34 korun za současných 28 korun, se Zákaznickou kartou na 27 korun z dosavadních 22 korun. Kdo platí SIPO bezhotovostně inkasem z účtu a stačí mu potvrzení e-mailem, zaplatí nově sedm korun místo pěti.
Česká pošta zároveň mírně zvýší i samotnou cenu bez DPH tak, aby s daní vyšla na celé koruny. Dosud zaokrouhlovala koncovou cenu bez DPH.
Ceny SIPO pro plátce
|Služba
|Dosavadní cena (bez DPH)
|Nová cena s DPH
|Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost
|28 Kč
|34 Kč
|Platba SIPO na přepážce se Zákaznickou kartou včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost
|22 Kč
|27 Kč
|Platba SIPO u doručovatele včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost
|32 Kč
|39 Kč
|Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost
|18 Kč
|22 Kč
|Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost poštou
|18 Kč
|22 Kč
|Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost e-mailem
|5 Kč
|7 Kč
|Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby
|5 Kč
|7 Kč
|Vyhotovení Platebního dokladu SIPO – Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu
|18 Kč
|22 Kč
|Vyhotovení měsíčního Potvrzení o uhrazených platbách SIPO
|10 Kč
|13 Kč
|Vyhotovení čtvrtletního Potvrzení o uhrazených platbách SIPO
|15 Kč
|19 Kč
|Vyhotovení pololetního Potvrzení o uhrazených platbách SIPO
|25 Kč
|31 Kč
|Vyhotovení ročního Potvrzení o uhrazených platbách SIPO
|50 Kč
|61 Kč
|Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou
|18 Kč
|22 Kč
|Zdroj: Česká pošta
Službu SIPO zdražovala pošta naposledy v roce 2023 – většinu položek od ledna, některé pak od října. Na podzim 2022 zpoplatnila službu nově i pro lidi, kteří hradí SIPO bezhotovostně formou inkasa z bankovního účtu a chtějí jen elektronické potvrzení e-mailem.
SIPO je zkratka pro Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, které funguje od 60. let. Služba umožňuje odeslání peněz několika příjemcům najednou. Pošta pak peníze rozešle příjemcům, s nimiž se klient dohodl na tomto způsobu úhrady.
SIPO nejčastěji slouží k platbě nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků a podobně. Před rozšířením internetového bankovnictví bylo SIPO nejjednodušším způsobem hrazení inkasa, zná ho spíše starší generace.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
