SIPO přes Českou poštu znovu zdraží. Nemůžeme za to, říká podnik

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 31. 10. 2025
Zdroj: Shutterstock

Lidé, kteří používají službu SIPO od České pošty, zaplatí od ledna 2026 o pětinu víc než dosud. Státní podnik totiž cenu navýší o daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 procent. Vyplývá to z informací na webu pošty.

Služba SIPO byla dosud osvobozena od DPH. Novela, kterou loni schválili poslanci, však daňovou úlevu od roku 2026 ruší. „Obstarávání inkasa“ už nebude v seznamu finančních činností, které jsou podle zákona osvobozené od DPH.

Platba SIPO na poštovní přepážce v hotovosti (včetně zaslání platebního dokladu) tak od Nového roku zdraží na 34 korun za současných 28 korun, se Zákaznickou kartou na 27 korun z dosavadních 22 korun. Kdo platí SIPO bezhotovostně inkasem z účtu a stačí mu potvrzení e-mailem, zaplatí nově sedm korun místo pěti.

Česká pošta zároveň mírně zvýší i samotnou cenu bez DPH tak, aby s daní vyšla na celé koruny. Dosud zaokrouhlovala koncovou cenu bez DPH.

Ceny SIPO pro plátce

SlužbaDosavadní cena (bez DPH)Nová cena s DPH
Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost28 Kč34 Kč
Platba SIPO na přepážce se Zákaznickou kartou včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost 22 Kč27 Kč
Platba SIPO u doručovatele včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost 32 Kč39 Kč
Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost 18 Kč22 Kč
Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost poštou18 Kč22 Kč
Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost e-mailem 5 Kč7 Kč
Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby5 Kč7 Kč
Vyhotovení Platebního dokladu SIPO – Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu 18 Kč22 Kč
Vyhotovení měsíčního Potvrzení o uhrazených platbách SIPO  10 Kč13 Kč
Vyhotovení čtvrtletního Potvrzení o uhrazených platbách SIPO  15 Kč19 Kč
Vyhotovení pololetního Potvrzení o uhrazených platbách SIPO  25 Kč31 Kč
Vyhotovení ročního Potvrzení o uhrazených platbách SIPO  50 Kč61 Kč
Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou 18 Kč22 Kč
Zdroj: Česká pošta

Službu SIPO zdražovala pošta naposledy v roce 2023 – většinu položek od ledna, některé pak od října. Na podzim 2022 zpoplatnila službu nově i pro lidi, kteří hradí SIPO bezhotovostně formou inkasa z bankovního účtu a chtějí jen elektronické potvrzení e-mailem.

SIPO je zkratka pro Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, které funguje od 60. let. Služba umožňuje odeslání peněz několika příjemcům najednou. Pošta pak peníze rozešle příjemcům, s nimiž se klient dohodl na tomto způsobu úhrady.

SIPO nejčastěji slouží k platbě nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků a podobně. Před rozšířením internetového bankovnictví bylo SIPO nejjednodušším způsobem hrazení inkasa, zná ho spíše starší generace.

Fotogalerie: Nejkrásnější známky roku

Česká pošta pravidelně pořádá hlasování o nejhezčí poštovní známku uplynulého roku. Podívejte se, kdo uspěl v posledním ročníku! Připomeneme i ty nejkrásnější za posledních deset let.

Tatra Loprais Nejkrásnější známka
Chci vidět víc

Popisky a zdroje fotek najdete uvnitř galerie.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Líbil se vám článek?

Oblíbená témata

Česká pošta, daňové úlevy, DPH, inkaso, osvobození od daně, poplatky, SIPO, změny 2026

