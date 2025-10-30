Peníze.cz
>
Účty a karty
>
Běžné účty
>
Osobní účty
>
Spořitelna dá klientům odměnu až 6000 korun. Myslí i na nováčky

Spořitelna dá klientům odměnu až 6000 korun. Myslí i na nováčky

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 30. 10. 2025
Spořitelna dá klientům odměnu až 6000 korun. Myslí i na nováčky

Zdroj: Česká spořitelna

Až šest tisíc korun mohou od České spořitelny získat dosavadní klienti starší 15 let, pokud úspěšně doporučí nové klienty. Akce začala v říjnu a potrvá do konce letošního roku.

Pro získání odměny je potřeba splnit dvě podmínky. Tou první je vygenerovat si v elektronickém bankovnictví doporučující kód a poslat ho člověku staršímu 18 let, který zatím nemá osobní účet u České spořitelny a neměl ho ani během posledních dvanácti měsíců. 

Oslovený nováček si pak stáhne aplikaci George, založí účet ve spořitelně, vloží obdržený kód a každém ze tří měsíců (následujících po měsíci založení účtu) zaplatí aspoň čtyřikrát kartou k nově založenému účtu.

Za každého nově získaného klienta připíše spořitelna dosavadnímu klientovi na účet odměnu až 1200 korun (400 korun za každý měsíc, kdy nováček udělá aspoň čtyři platby kartou). Maximálně lze získat odměnu za pět nových klientů, tedy celkem 6000 korun.

Odměnu dostane také každý doporučený klient. Za každý ze tří po sobě jdoucích měsíců (následujících po měsíci založení účtu), kdy alespoň čtyřikrát zaplatí kartou, získá 400 korun – celkem tedy maximálně 1200 korun.

Počítají se jak platby u terminálů v „kamenných“ obchodech, tak online platby na internetu, a to v jakékoliv výši. Platba může proběhnout jak prostřednictvím klasické plastové karty, tak přes virtuální či digitální kartu v mobilu nebo hodinkách.

Nový klient si může založit běžný účet ve variantě Standard, Plus nebo Premier, přičemž účet Standard je vždy zdarma bez podmínek. 

odměna doporučení spořitelnaZdroj: ČS

Jak na to? V Profilu klikněte na Doporučte George. Na další obrazovce klikněte dole na Sdílet kód.

Česká spořitelna odměna doporučeníZdroj: ČS

Vyberte způsob, jakým si přejete sdílet kód. Váš známý si pak musí sjednat účet s doporučujícím kódem do konce roku 2025 a platit kartou podle podmínek akce.

Za získání nových uživatelů odměňují dosavadní klienty také některé další banky. Nezávisle na doporučení lákají i na bonusy za vyzkoušení účtu.

Podrobný seznam těchto akcí jsme přinesli v našem říjnovém přehledu: Banky rozdávají tisíce, dostanete je snadno

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Vypadají jako peníze, které denně bereme do ruky. A najdou se lidé, co by nám tu ruku snad i utrhli, protože na rozdíl od nás vidí, jaký poklad v ní držíme. Za zdánlivě obyčejnou desetikorunu si můžete koupit nové auto. Naučíme vás poznat vzácné mince a bankovky.

Jak poznat vzácnou minci 10 Kč 1993, tzv. malé Kč
Kde hledat Zaire
Jak poznat vzácnou tisícikorunu
Chci vidět víc

Popisky a zdroje fotek najdete uvnitř galerie.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

banky, bonus, Česká spořitelna, doporučení, George, odměna

A tohle už jste četli?

Kolik zaplatíte za výběr z bankomatu? Pozor na změny

29. 10. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Kolik zaplatíte za výběr z bankomatu? Pozor na změny

Za výběr hotovosti z cizích bankomatů můžete nově zaplatit víc, než jste byli zvyklí. Dvě banky zvyšují poplatek, peníze navíc si strhnou také dvě nebankovní sítě. Tady je aktuální... celý článek

Banky rozdávají tisíce, dostanete je snadno. Nový přehled bonusů

20. 10. 2025 | Petr Kučera

Banky rozdávají tisíce, dostanete je snadno. Nový přehled bonusů

Stačí vyzkoušet nový účet a získáte odměnu prakticky zadarmo. Třeba díky tomu poznáte, že jiná banka je lepší. Nebo budete mít víc účtů – to se občas hodí. Koneckonců zrušit si ho můžete... celý článek

Slevový program České spořitelny má výročí. Rekordman ušetřil přes čtvrt milionu

18. 9. 2025 | Petr Kučera

Slevový program České spořitelny má výročí. Rekordman ušetřil přes čtvrt milionu

Slevový program Moneyback od České spořitelny vrátil klientům zpět na účet už více než jednu miliardu korun. Banka ho spustila před pěti lety – v létě 2020. Program s nabídkou slev... celý článek

Máte pětitisícovku? A můžeme ji vidět? Proč tuhle bankovku jen tak nezískáte

27. 8. 2025 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Máte pětitisícovku? A můžeme ji vidět? Proč tuhle bankovku jen tak nezískáte

Máte v peněžence nejhodnotnější českou bankovku s prezidentem Masarykem? Pak jste šťastlivci. Vysvětlíme proč.

Spořitelna spouští nové Odměny. Láká i na lepší úrok a akcie zdarma

27. 5. 2025 | Petr Kučera | 2 komentáře

Spořitelna spouští nové Odměny. Láká i na lepší úrok a akcie zdarma

Česká spořitelna odmění klienty, kteří aktivně využívají její služby. Za „péči o finanční zdraví“ jim nabídne vyšší úrok na spoření, výhodnější směnný kurz, dálniční známku nebo třeba... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI