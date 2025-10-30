Spořitelna dá klientům odměnu až 6000 korun. Myslí i na nováčky

Až šest tisíc korun mohou od České spořitelny získat dosavadní klienti starší 15 let, pokud úspěšně doporučí nové klienty. Akce začala v říjnu a potrvá do konce letošního roku.
Pro získání odměny je potřeba splnit dvě podmínky. Tou první je vygenerovat si v elektronickém bankovnictví doporučující kód a poslat ho člověku staršímu 18 let, který zatím nemá osobní účet u České spořitelny a neměl ho ani během posledních dvanácti měsíců.
Oslovený nováček si pak stáhne aplikaci George, založí účet ve spořitelně, vloží obdržený kód a každém ze tří měsíců (následujících po měsíci založení účtu) zaplatí aspoň čtyřikrát kartou k nově založenému účtu.
Za každého nově získaného klienta připíše spořitelna dosavadnímu klientovi na účet odměnu až 1200 korun (400 korun za každý měsíc, kdy nováček udělá aspoň čtyři platby kartou). Maximálně lze získat odměnu za pět nových klientů, tedy celkem 6000 korun.
Odměnu dostane také každý doporučený klient. Za každý ze tří po sobě jdoucích měsíců (následujících po měsíci založení účtu), kdy alespoň čtyřikrát zaplatí kartou, získá 400 korun – celkem tedy maximálně 1200 korun.
Počítají se jak platby u terminálů v „kamenných“ obchodech, tak online platby na internetu, a to v jakékoliv výši. Platba může proběhnout jak prostřednictvím klasické plastové karty, tak přes virtuální či digitální kartu v mobilu nebo hodinkách.
Nový klient si může založit běžný účet ve variantě Standard, Plus nebo Premier, přičemž účet Standard je vždy zdarma bez podmínek.
Zdroj: ČS
Jak na to? V Profilu klikněte na Doporučte George. Na další obrazovce klikněte dole na Sdílet kód.
Zdroj: ČS
Vyberte způsob, jakým si přejete sdílet kód. Váš známý si pak musí sjednat účet s doporučujícím kódem do konce roku 2025 a platit kartou podle podmínek akce.
Za získání nových uživatelů odměňují dosavadní klienty také některé další banky. Nezávisle na doporučení lákají i na bonusy za vyzkoušení účtu.
Podrobný seznam těchto akcí jsme přinesli v našem říjnovém přehledu: Banky rozdávají tisíce, dostanete je snadno
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
