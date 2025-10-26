Creditas vypne bankovnictví na víc než čtyři dny. Pozor na platby a limity

Klienti Banky Creditas zůstanou několik dnů bez přístupu do elektronického bankovnictví. Odstávka začne v pátek 14. listopadu ve čtyři hodiny odpoledne a skončí ve středu 19. listopadu v osm hodin ráno, oznámila banka.
Během odstávky budou nedostupné internetové i mobilní bankovnictví a také investiční aplikace. Mimo jiné nebude možné zadávat odchozí platby nebo měnit limity pro platby kartou. Banka dočasně nebude přijímat ani okamžité platby.
„Splátky úvěrů, platby, investice a další transakce, které potřebujete provést v době odstávky, prosíme realizujte dříve, doporučujeme nejpozději ve čtvrtek 13. listopadu,“ upozorňuje banka klienty.
Bez omezení budou během odstávky fungovat platby kartou u terminálů v obchodech a výběry z bankomatu. Fungovat budou také platby kartou na internetu – ovšem jen s potvrzením přes SMS a ePIN, ne přes mobilní aplikaci. Klienti by si proto dopředu měli zkontrolovat nastavení svého bezpečnostního prvku ePIN pro platby kartou.
V úterý 18. listopadu zůstanou všechny pobočky Banky Creditas na celý den uzavřené.
Dlouhou odstávku vysvětluje banka tím, že v polovině listopadu bude přecházet na novou generaci interních bankovních systémů. „Pro klienty se tímto krokem nic nemění, budeme však nuceni dočasně omezit některé naše služby,“ píše na webu.
Ještě výraznější omezení čekají na bývalé klienty Max banky a Expobank CZ, kteří loni přešli pod Creditas. Kromě odstávky elektronického bankovnictví (začne v pátek 14. listopadu od čtyř odpoledne a skončí ve středu 19. listopadu v osm ráno) zůstanou více než den bez platební karty.
V pondělí 17. listopadu od šesti hodin večer banka zablokuje všechny platební karty v designu Expobank i Max banky. Lidé s nimi nebudou moct platit u terminálů v prodejnách ani na internetu. Dosavadní karty tím definitivně přestanou fungovat. Pozor i na pravidelné nebo naplánované platby kartou – už se nestrhnou.
Od středy 19. listopadu – osmé hodiny ranní – by se bývalí klienti Max banky a Expobank měli dostat do zcela nového elektronického bankovnictví. V něm najdou také novou kartu ve virtuální (digitální) podobě. Když si k ní zvolí PIN, budou s ní moct hned platit. Kdo bude chtít i plastovou kartu, musí o ni přes nové bankovnictví požádat.
Do nového bankovnictví později přejdou i původní klienti Creditas (postupně ve vlnách). Místo dvou dosavadních systémů tak bude banka provozovat jeden nový. Nakonec se má jmenovat Creditas One.
