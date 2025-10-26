Peníze.cz
>
Účty a karty
>
Běžné účty
>
Osobní účty
>
Creditas vypne bankovnictví na víc než čtyři dny. Pozor na platby a limity

Creditas vypne bankovnictví na víc než čtyři dny. Pozor na platby a limity

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 26. 10. 2025
Creditas vypne bankovnictví na víc než čtyři dny. Pozor na platby a limity

Zdroj: Creditas, Google Play

Klienti Banky Creditas zůstanou několik dnů bez přístupu do elektronického bankovnictví. Odstávka začne v pátek 14. listopadu ve čtyři hodiny odpoledne a skončí ve středu 19. listopadu v osm hodin ráno, oznámila banka.

Během odstávky budou nedostupné internetové i mobilní bankovnictví a také investiční aplikace. Mimo jiné nebude možné zadávat odchozí platby nebo měnit limity pro platby kartou. Banka dočasně nebude přijímat ani okamžité platby.

„Splátky úvěrů, platby, investice a další transakce, které potřebujete provést v době odstávky, prosíme realizujte dříve, doporučujeme nejpozději ve čtvrtek 13. listopadu,“ upozorňuje banka klienty.

Bez omezení budou během odstávky fungovat platby kartou u terminálů v obchodech a výběry z bankomatu. Fungovat budou také platby kartou na internetu – ovšem jen s potvrzením přes SMS a ePIN, ne přes mobilní aplikaci. Klienti by si proto dopředu měli zkontrolovat nastavení svého bezpečnostního prvku ePIN pro platby kartou.

V úterý 18. listopadu zůstanou všechny pobočky Banky Creditas na celý den uzavřené.

Dlouhou odstávku vysvětluje banka tím, že v polovině listopadu bude přecházet na novou generaci interních bankovních systémů. „Pro klienty se tímto krokem nic nemění, budeme však nuceni dočasně omezit některé naše služby,“ píše na webu.

Ještě výraznější omezení čekají na bývalé klienty Max banky a Expobank CZ, kteří loni přešli pod Creditas. Kromě odstávky elektronického bankovnictví (začne v pátek 14. listopadu od čtyř odpoledne a skončí ve středu 19. listopadu v osm ráno) zůstanou více než den bez platební karty.

V pondělí 17. listopadu od šesti hodin večer banka zablokuje všechny platební karty v designu Expobank i Max banky. Lidé s nimi nebudou moct platit u terminálů v prodejnách ani na internetu. Dosavadní karty tím definitivně přestanou fungovat. Pozor i na pravidelné nebo naplánované platby kartou – už se nestrhnou.

Od středy 19. listopadu – osmé hodiny ranní – by se bývalí klienti Max banky a Expobank měli dostat do zcela nového elektronického bankovnictví. V něm najdou také novou kartu ve virtuální (digitální) podobě. Když si k ní zvolí PIN, budou s ní moct hned platit. Kdo bude chtít i plastovou kartu, musí o ni přes nové bankovnictví požádat.

Do nového bankovnictví později přejdou i původní klienti Creditas (postupně ve vlnách). Místo dvou dosavadních systémů tak bude banka provozovat jeden nový. Nakonec se má jmenovat Creditas One.

Vyberte si další

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

S kartou mBank dočasně nezaplatíte na internetu, chystá odstávku

24. 10. 2025 | Petr Kučera

S kartou mBank dočasně nezaplatíte na internetu, chystá odstávku

mBank dočasně vypne některé služby. Odstávka proběhne v neděli 26. října od půl třetí v noci do deváté hodiny ranní, takže většiny klientů by se neměla dotknout.

Klienti bývalé Max banky zůstanou několik dnů bez karty i účtu

23. 10. 2025 | Petr Kučera

Klienti bývalé Max banky zůstanou několik dnů bez karty i účtu

Bývalou Expobank CZ, která se po ovládnutí Bankou Creditas dočasně změnila na Max banku, čekají dva kroky k úplnému propojení s Creditas. Klienti se kvůli tomu několik dnů nedostanou... celý článek

Nepřikládejte platební kartu k telefonu. Podvodníci ji mohou naklonovat

23. 10. 2025 | Petr Kučera

Nepřikládejte platební kartu k telefonu. Podvodníci ji mohou naklonovat

Neinstalujte si do mobilu aplikaci, kterou vám při telefonním hovoru doporučí neznámý člověk. A když už si ji stáhnete, nepřikládejte k ní platební kartu a nesdělujte PIN. To je hlavní... celý článek

Dvě velké banky mění poplatky. Prošli jsme, co od listopadu zdraží

23. 10. 2025 | Petr Kučera

Dvě velké banky mění poplatky. Prošli jsme, co od listopadu zdraží

ČSOB a Komerční banka zvýší ceny některých služeb. Připlatí si hlavně lidé, kteří kvůli hotovosti chodí k pokladně na pobočkách. Změny se týkají i některých kreditních karet.

Za výběr z bankomatů Euronetu už zaplatí každý. Zavádí poplatek i pro české karty

21. 10. 2025 | Petr Kučera | 4 komentáře

Za výběr z bankomatů Euronetu už zaplatí každý. Zavádí poplatek i pro české karty

Nebankovní síť Euronet začíná účtovat 49 korun za výběr hotovosti i klientům s českou kartou. Chceme narovnat systém, říká její šéf.

Partners Financial Services
Speciál FKI