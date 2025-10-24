Peníze.cz
S kartou mBank dočasně nezaplatíte na internetu, chystá odstávku

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 24. 10. 2025
Zdroj: mBank

mBank dočasně vypne některé služby. Odstávka proběhne v neděli 26. října od půl třetí v noci do deváté hodiny ranní, takže většiny klientů by se neměla dotknout.

Během odstávky nebudou fungovat platbu kartou na internetu, avizuje mBank na webu. Dostupné nebudou ani internetové bankovnictví a mobilní aplikace (tedy ani zadávání plateb), přijímání okamžitých plateb, systém žádostí o produkty, SMS a mLinka. 

Platby kartou mBank u terminálů v prodejnách a výběry z bankomatů mají fungovat bez omezení.

Jde o třetí plánovanou odstávku mBank za poslední měsíc. Systémy naposledy nefungovaly v neděli 12. října od půl třetí ráno do desáté dopoledne, předtím v neděli 28. září od půl třetí v noci do půl osmé ráno.

Krátké přerušení provozu elektronického bankovnictví George chystá také Česká spořitelna. „V neděli mezi 2:45 a 3:30 nebude George dostupný, aby se vyrovnal se změnou letního času na zimní,“ upozorňuje klienty.

Další texty jsou dostupné pořád!

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

