S kartou mBank dočasně nezaplatíte na internetu, chystá odstávku

mBank dočasně vypne některé služby. Odstávka proběhne v neděli 26. října od půl třetí v noci do deváté hodiny ranní, takže většiny klientů by se neměla dotknout.
Během odstávky nebudou fungovat platbu kartou na internetu, avizuje mBank na webu. Dostupné nebudou ani internetové bankovnictví a mobilní aplikace (tedy ani zadávání plateb), přijímání okamžitých plateb, systém žádostí o produkty, SMS a mLinka.
Platby kartou mBank u terminálů v prodejnách a výběry z bankomatů mají fungovat bez omezení.
Jde o třetí plánovanou odstávku mBank za poslední měsíc. Systémy naposledy nefungovaly v neděli 12. října od půl třetí ráno do desáté dopoledne, předtím v neděli 28. září od půl třetí v noci do půl osmé ráno.
Krátké přerušení provozu elektronického bankovnictví George chystá také Česká spořitelna. „V neděli mezi 2:45 a 3:30 nebude George dostupný, aby se vyrovnal se změnou letního času na zimní,“ upozorňuje klienty.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
