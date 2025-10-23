Max banka je sice oficiálně součástí Creditas už od loňského října, stále ale má vlastní platební karty a původní elektronické bankovnictví. To se od poloviny letošního listopadu změní, oznámila klientům před pěti týdny.
Klienti se však musí připravit na větší omezení, než banka původně avizovala. Z novějších informací totiž vyplývá, že více než čtyři dny nebude fungovat elektronické bankovnictví a přibližně den a půl ani platební karty.
V pátek 14. listopadu ve čtyři hodiny odpoledne začne odstávka online bankovnictví Maxbanking – klienti se pak nedostanou k účtu a nebudou moct zadávat platby. Už od 10. listopadu budou omezené možnosti nastavení stávajících produktů. Odstávka skončí až ve středu 19. listopadu v osm hodin ráno, kdy má začít fungovat zcela nové elektronické bankovnictví.
V pondělí 17. listopadu od šesti hodin večer banka zablokuje všechny platební karty v designu Expobank i Max banky. Lidé s nimi nebudou moct platit u terminálů v prodejnách ani na internetu. Dosavadní karty tím definitivně přestanou fungovat. Pozor i na pravidelné nebo naplánované platby kartou – už se nestrhnou. Je to změna oproti původnímu plánu, podle něhož měly karty v době odstávky starého bankovnictví stále fungovat až do okamžiku spuštění nového.
Od středy 19. listopadu – osmé hodiny ranní – by se klienti měli dostat do zcela nového elektronického bankovnictví. V něm najdou také novou kartu ve virtuální (digitální) podobě. Když si k ní zvolí PIN, budou s ní moct hned platit. Kdo bude chtít i plastovou kartu, musí o ni přes nové bankovnictví požádat.
Případné splátky úvěrů a další spěchající platby, které by připadaly na dobu odstávku, mají lidé provést nejpozději ve čtvrtek 13. listopadu, doporučuje banka.
Další omezení se dotkne především klientů původní Banky Creditas. V úterý 18. listopadu budou všechny její pobočky na celý den uzavřené – včetně pokladny na pobočce v Praze na Pankráci.
Nové bankovnictví Creditas One
Bývalí klienti Max banky (Expobank) se tedy od 19. listopadu dostanou do zcela nového bankovnictví. Přihlásí se do něj se stejnými údaji, jaké dosud používají v Maxbankingu.
Do nového bankovnictví později přejdou i původní klienti Creditas (postupně ve vlnách). Místo dvou dosavadních systémů tak bude banka provozovat jeden nový. Nakonec se má jmenovat Creditas One, zatímco v polovině září banka psala o Creditas On.
V první fázi banka přesune do Creditas One pouze výpisy za poslední tři měsíce. Ostatní dokumenty z dosavadního bankovnictví Maxbanking přesune až později. „V případě potřeby proto doporučujeme jejich zálohování do 14. listopadu,“ radí klientům.
Do nového bankovnictví se přesunou také kompletní transakční historie účtu, nastavená inkasa, trvalé příkazy, SIPO, platby s budoucím termínem platby a všechny aktivní blokace. Naopak dosavadní nastavení informačních zpráv (notifikace o pohybech na účtu či platební kartě) bohužel nelze převést, zájemci si je budou muset znovu nastavit.
Přinejmenším dočasně klienti přijdou o multiměnovou funkci na platební kartě. Max banka loni v červnu nabídla možnost přiřadit si až tři Neo účty vedené v různých měnách k jediné kartě. Díky tomu lidé s účtem v korunách, eurech či dolarech nemuseli v zahraničí nebo při placení přes internet řešit, kterou kartu je právě nejvýhodnější použít. Oproti tomu Banka Creditas nabízí běžný účet v korunách a běžný účet v eurech, ke každému je ale zatím potřeba mít samostatnou kartu.
„V tuto chvíli funkce multiměnové karty končí, klienti budou mít k dispozici virtuální karty ke svým účtům v korunách či eurech. Multiměnovou kartu plánujeme zavést v novém řešení pro všechny klienty Banky Creditas,“ řekla před měsícem webu Peníze.cz Anna Bakošová z tiskového oddělení banky.
Co se ještě změní?
Součástí změn je přejmenování některých produktů. Například dosavadní Neo účet se změní na Běžný účet, Max spořicí účet se změní na Spořicí účet Top. Samotná nabídka produktů se zatím nemění.
Klienty čeká také změna některých poplatků za méně využívané služby – cílem je sjednocení s původní Creditas. Například příplatek za expresní odchozí úhradu odeslanou do jiné banky v rámci Česka a v cizí měně klesne z 500 Kč na 250 Kč, stejně jako příplatek za zahraniční expresní odchozí úhradu. Levnější než v původním sazebníku Max banky bude i odchozí úhrada zadaná na pobočce.
Klienti bývalé Max banky ani po polovině listopadu zatím nebudou moct využívat všechny pobočky Banky Creditas. Hotovostní operace pro klienty s „produkty Divize Max“ (s tímto odlišením se počítá i v nových dokumentech) zatím bude i nadále zajišťovat pouze pobočka Banky Creditas v Praze na Pankráci (Na Strži 2102/61a), která do loňského jara fungovala jako jediná pobočka Max banky. Pro hotovostní operace na této pobočce je potřeba se předem objednat přes e-mail hotovost@creditas.cz.
Také obchodní a produktové podmínky původní Max banky se přizpůsobí Bance Creditas. Jde například o doplnění pravidel pro bezpečné používání internetového a mobilního bankovnictví, zpřísnění bezpečnostních povinností držitele karty a úpravu délky i běhu výpovědní doby. Nové podmínky už nepočítají s využíváním vzorového podpisu klienta pro zadávání plateb.
Ve chvíli spuštění Creditas One tedy zanikne internetové bankovnictví a mobilní aplikace Maxbanking. Dosavadní bankovnictví Creditas Banking a aplikace Creditas Banking Mobile zatím poběží dál, stejně jako aplikace Creditas Invest App. O změnách budou původní klienti Banky Creditas včas informováni.
Dosavadní kontakty pro klienty původní Max banky zůstávají v platnosti – tedy telefonní čísla zákaznických linek (800 700 800, ze zahraničí +420 233 233 233), e-mail info@maxbanka.eu, číslo pro blokaci platebních karet (+420 267 197 197) a linka pro blokaci internetového bankovnictví, platebních karet a hlášení podvodů (+420 583 037 060).
