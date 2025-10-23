Nepřikládejte platební kartu k telefonu. Podvodníci ji mohou naklonovat

Neinstalujte si do mobilu aplikaci, kterou vám při telefonním hovoru doporučí neznámý člověk. A když už si ji stáhnete, nepřikládejte k ní platební kartu a nesdělujte PIN. To je hlavní doporučení, které v dnešní zprávě pro veřejnost připomínají specialisté společnosti Eset zaměřující se na kybernetickou bezpečnost.
Na uživatele v Česku totiž znovu míří podvodný útok začínající hovorem, kdy vás volající navede ke stažení aplikace údajně od České národní banky. Kromě toho, že skuteční bankéři ani policisté vás k ničemu takovému nevyzývají, by varováním mělo být i to, že aplikace je dostupná jen mimo oficiální obchod.
V dalším kroku pak máte přiložit k telefonu (s aplikací a zapnutou technologií NFC) svou platební kartu a zadat PIN. Škodlivá aplikace následně přenese data, která okopírovala z karty, do zařízení útočníka. Ten je ve stejném čase fyzicky u bankomatu nebo platebního terminálu, kde díky naklonované kartě bezkontaktně vybere peníze z vašeho účtu nebo z něj zaplatí.
„Tento modus operandi navazuje na útoky již dříve zdokumentované rodiny malwaru NGate, která jako první prokázala zneužití NFC přenosem dat z platební karty přes telefon oběti k zařízení pachatele,“ říká Lukáš Štefanko, bezpečnostní expert společnosti Eeset, který tyto aplikace analyzoval.
„Útočníci stále častěji kombinují technicky vyspělé metody se sociálním inženýrstvím. U malwaru NGate vidíme spojení kódu schopného pracovat s NFC a příběhu, kterým oběť přimějí k akci. Pokud vám někdo volá a žádá instalaci aplikace nebo zadání PINu, je to vždy varovný signál,“ zdůrazňuje Štefanko.
Zdroj: Eset
Průběh útoku přes malware NGate
Společnost Eset v první polovině letošního roku zaznamenala více než pětatřicetinásobný nárůst podvodů souvisejících s technologií NFC – zejména v důsledku phishingu a nových „přenosových“ technik.
Bezpečnostní doporučení od Eset:
- Nereagujte na nátlak po telefonu. Zaměstnanci bank, policie ani úřadů vás nikdy nebudou vyzývat k instalaci aplikací přes odkaz v hovoru či k zadání PINu k platební kartě.
- Instalujte aplikace pouze z oficiálních zdrojů (obchodů Google Play pro platformu Android a App Store pro zařízení od Apple) a kontrolujte oprávnění, které po vás daná aplikace požaduje.
- Nikdy nepřikládejte platební kartu k telefonu na žádost neznámé osoby a nikomu nesdělujte PIN.
- Používejte bezpečnostní řešení určené pro mobilní telefony a pravidelně je aktualizujte, a to včetně operačního systému telefonu.
- V případě podezření ihned kontaktujte svoji banku a kartu zablokujte.
