Peníze.cz
>
Účty a karty
>
Běžné účty
>
Osobní účty
>
Nepřikládejte platební kartu k telefonu. Podvodníci ji mohou naklonovat

Nepřikládejte platební kartu k telefonu. Podvodníci ji mohou naklonovat

pk | rubrika: Aktuality | 23. 10. 2025
Nepřikládejte platební kartu k telefonu. Podvodníci ji mohou naklonovat

Zdroj: Shutterstock

Neinstalujte si do mobilu aplikaci, kterou vám při telefonním hovoru doporučí neznámý člověk. A když už si ji stáhnete, nepřikládejte k ní platební kartu a nesdělujte PIN. To je hlavní doporučení, které v dnešní zprávě pro veřejnost připomínají specialisté společnosti Eset zaměřující se na kybernetickou bezpečnost.

Na uživatele v Česku totiž znovu míří podvodný útok začínající hovorem, kdy vás volající navede ke stažení aplikace údajně od České národní banky. Kromě toho, že skuteční bankéři ani policisté vás k ničemu takovému nevyzývají, by varováním mělo být i to, že aplikace je dostupná jen mimo oficiální obchod.

V dalším kroku pak máte přiložit k telefonu (s aplikací a zapnutou technologií NFC) svou platební kartu a zadat PIN. Škodlivá aplikace následně přenese data, která okopírovala z karty, do zařízení útočníka. Ten je ve stejném čase fyzicky u bankomatu nebo platebního terminálu, kde díky naklonované kartě bezkontaktně vybere peníze z vašeho účtu nebo z něj zaplatí.

„Tento modus operandi navazuje na útoky již dříve zdokumentované rodiny malwaru NGate, která jako první prokázala zneužití NFC přenosem dat z platební karty přes telefon oběti k zařízení pachatele,“ říká Lukáš Štefanko, bezpečnostní expert společnosti Eeset, který tyto aplikace analyzoval.

„Útočníci stále častěji kombinují technicky vyspělé metody se sociálním inženýrstvím. U malwaru NGate vidíme spojení kódu schopného pracovat s NFC a příběhu, kterým oběť přimějí k akci. Pokud vám někdo volá a žádá instalaci aplikace nebo zadání PINu, je to vždy varovný signál,“ zdůrazňuje Štefanko.

Zdroj: Eset

Průběh útoku přes malware NGate

Společnost Eset v první polovině letošního roku zaznamenala více než pětatřicetinásobný nárůst podvodů souvisejících s technologií NFC – zejména v důsledku phishingu a nových „přenosových“ technik.

Bezpečnostní doporučení od Eset:

  • Nereagujte na nátlak po telefonu. Zaměstnanci bank, policie ani úřadů vás nikdy nebudou vyzývat k instalaci aplikací přes odkaz v hovoru či k zadání PINu k platební kartě.
  • Instalujte aplikace pouze z oficiálních zdrojů (obchodů Google Play pro platformu Android a App Store pro zařízení od Apple) a kontrolujte oprávnění, které po vás daná aplikace požaduje.
  • Nikdy nepřikládejte platební kartu k telefonu na žádost neznámé osoby a nikomu nesdělujte PIN.
  • Používejte bezpečnostní řešení určené pro mobilní telefony a pravidelně je aktualizujte, a to včetně operačního systému telefonu.
  • V případě podezření ihned kontaktujte svoji banku a kartu zablokujte.

Ať se nespálíte

Ilustrační obrázek

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

banky, finanční gramotnost, platební karty, podvod

A tohle už jste četli?

Dvě velké banky mění poplatky. Prošli jsme, co od listopadu zdraží

23. 10. 2025 | Petr Kučera

Dvě velké banky mění poplatky. Prošli jsme, co od listopadu zdraží

ČSOB a Komerční banka zvýší ceny některých služeb. Připlatí si hlavně lidé, kteří kvůli hotovosti chodí k pokladně na pobočkách. Změny se týkají i některých kreditních karet.

Za výběr z bankomatů Euronetu už zaplatí každý. Zavádí poplatek i pro české karty

21. 10. 2025 | Petr Kučera | 4 komentáře

Za výběr z bankomatů Euronetu už zaplatí každý. Zavádí poplatek i pro české karty

Nebankovní síť Euronet začíná účtovat 49 korun za výběr hotovosti i klientům s českou kartou. Chceme narovnat systém, říká její šéf.

Banky rozdávají tisíce, dostanete je snadno. Nový přehled bonusů

20. 10. 2025 | Petr Kučera

Banky rozdávají tisíce, dostanete je snadno. Nový přehled bonusů

Stačí vyzkoušet nový účet a získáte odměnu prakticky zadarmo. Třeba díky tomu poznáte, že jiná banka je lepší. Nebo budete mít víc účtů – to se občas hodí. Koneckonců zrušit si ho můžete... celý článek

Platební prsteny a náramky nabízí další banka. Má poloviční slevu

19. 10. 2025 | Petr Kučera | 2 komentáře

Platební prsteny a náramky nabízí další banka. Má poloviční slevu

Platební prsteny a náramky si už mohou snadno pořídit i klienti s kartami Visa od Komerční banky.

Dvě největší banky dočasně vypnou bankovnictví. Limity si nastavte včas

17. 10. 2025 | Petr Kučera

Dvě největší banky dočasně vypnou bankovnictví. Limity si nastavte včas

ČSOB a Česká spořitelna chystají na část víkendu odstávku internetového a mobilního bankovnictví.

Partners Financial Services
Speciál FKI