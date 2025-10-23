Dvě velké banky mění poplatky. Prošli jsme, co od listopadu zdraží

ČSOB, druhá největší banka v Česku, zdraží od listopadu vklady a výběry u pokladny. Připlatí si také zájemci o donášku hotovosti na adresu. Na druhou stranu u prémiových účtů končí poplatek za automatickou splátku kreditní karty.
Také Komerční banka, trojka na českém trhu, od listopadu zdražuje vklady i výběry hotovosti u pokladny na pobočce. Další výraznější změnou je, že klienti s kreditní kartou 4U přijdou o bezplatný výběr z bankomatu.
Vklad hotovosti u pokladny
ČSOB zruší bezplatný vklad na vlastní účet prostřednictvím pracovníka u pokladny na pobočce a zavádí poplatek 70 korun. Jako důvody zmiňuje větší dostupnost vkladomatů, rostoucí náklady na provoz pokladen s obsluhou a klesající zájem o ně.
Vložení hotovosti prostřednictvím vkladomatů zůstane zdarma. Od letoška mohou klienti ČSOB vkládat hotovost bez poplatku také do vkladomatů České spořitelny a Raiffeisenbank díky společnému projektu Vklad na kartu.
Také klienti Komerční banky začnou od listopadu platit za vklad hotovosti přes pokladnu na vlastní osobní účet. Nový poplatek bude 50 korun, pokud součástí vkladu není víc než padesát kusů mincí.
Komerční banka dosud chce poplatek za vklad u pokladny na vlastní účet jen v případě, že obsahuje víc než padesát kusů mincí. Výše poplatku je pět procent z objemu vkladu, minimálně však 125 korun. Od listopadu stoupne minimální výše na 150 korun.
Také klienti KB budou mít i nadále vklady prostřednictvím bankomatů zdarma – nejen ve vlastní síti, ale i ve sdílené síti s Monetou a Air Bank, do které by se ještě do konce roku měla zapojit UniCredit (dosud sdílí jen výběry).
I po zavedení poplatku za vklad na vlastní účet zůstane výjimka přímo ze zákona: banky nesmí vybírat poplatek za vklad hotovosti, pokud ji přijímají jako plnění vlastní pohledávky – tedy když tím klient platí závazek vůči bance. Zůstanou i další výjimky – v Komerční bance jsou to vklady na účty dceřiných společností KB, tedy stavební spořitelny Modrá pyramida a Penzijní společnosti KB.
Komerční banka od listopadu zdraží také vklad hotovosti u pokladny takzvanou třetí osobou (která není majitelem, disponentem ani zmocněncem). Stejně jako dosud sice zůstane poplatek pět procent z objemu vkladu, jeho minimální výše však stoupne na 150 korun ze současných 125 korun. Maximální výše poplatku zůstane 500 korun.
ČSOB a Komerční banka se tak přidají k Monetě, která poplatek za vklad hotovosti na vlastní účet přes pokladnu zavedla jako první od letošního dubna. Ostatní banky umožňují u pokladen běžným klientům vklad na vlastní účet zdarma – i když Raiffeisenbank má bez poplatku jen jeden vklad v měsíci a Creditas jen vklad do půl milionu korun.
ČSOB výrazně zdraží donášku hotovosti na adresu. Zájemce od listopadu nově zaplatí 125 Kč místo 65 Kč, pokud klient nemá od banky úlevu – tu nabízí například seniorům nad 65 let nebo zdravotně postiženým.
Poplatek za vklad i výběr korunových mincí v počtu nad sto kusů jedné nominální hodnoty stoupne na 5 % (dosud 3 %) z částky přijatých či vybíraných mincí v hotovosti převyšujících tento limit. Minimální poplatek stoupne na 150 Kč (dosud 100 Kč). Vklad do sto kusů mincí jedné nominální hodnoty zůstane zdarma.
Výměna korunových bankovek nebo mincí v počtu nad sto kusů jedné nominální hodnoty zdraží na 10 % (dosud 5 %) z částky vyměňované hotovosti převyšující tento limit. Minimální poplatek stoupne na 200 Kč (dosud 150 Kč).
Zdraží také vklad eurových mincí v počtu padesáti a více kusů. Poplatek bude od listopadu 5 % z objemu hotovosti (dosud 2 %), minimálně 150 Kč (dosud 100 Kč).
U kreditních karet přestane ČSOB od listopadu strhávat poplatek 20 Kč za automatickou splátku – ale jen u prémiového bankovnictví (Premium karta). U ostatních kreditních karet tento poplatek zůstává v dosavadní výši 30 Kč. Ruční zadání splátky je zdarma.
Limity pro platby z dětského účtu budou rodiče moci upravovat v aplikaci ČSOB Smart. Ušetří si tak cestu na pobočku, vysvětluje banka. Limit na veškeré platební transakce u nezletilého majitele účtu je od banky nastaven na 500 korun denně, změnit ho může zákonný zástupce.
ČSOB zároveň přidává do obchodních podmínek upozornění, že rady od virtuální asistentky Kate nemusí být vždy správné – a v případě chybné informace za to banka nenese odpovědnost.
Výběr hotovosti na pobočce Komerční banky (maximálně 50 kusů mincí) dosud přijde na 125 korun, od listopadu zdraží na 150 korun. Za výběr obsahující více než padesát kusů mincí se dosud platí pět procent z vybírané částky, minimálně však 125 korun – nově stoupne minimum na 150 korun.
Kreditní karta 4U, kterou Komerční banka představila na konci roku 2019, přijde od listopadu o jednu ze svých výhod. Dosud je možné vybrat si s ní jednou za kalendářní měsíc hotovost z bankomatu prakticky kdekoliv v Evropě (kromě Turecka a Ruska) bez poplatku. Případný druhý a každý další výběr pak vyjde vždy na 59 korun.
Nově se začne platit za všechny výběry s kreditkou 4U, tedy včetně prvního. Poplatek bude jedno procento z vybírané částky. Jeho minimální výše bude 30 Kč při výběrech ze sdílené sítě KB, Monety, Air Bank a UniCredit. Minimální poplatek za výběry z ostatních bankomatů v Česku a Evropě stoupne na 100 Kč. Zdraží také výběry z bankomatů ve zbytku světa, i když u nižších částek jen nepatrně. Dosud je poplatek vždy 99 Kč (včetně prvního výběru v měsíci). Nově bude jedno procento z vybírané částky, minimálně však 100 Kč.
Sazebník poplatků a obchodní podmínky se sice od listopadu změní v mnoha dalších bodech, kromě zdražení hotovosti a kreditky 4U to ale není pro běžného klienta nic zásadního. Zajímavostí je nový poplatek v ceníku pro podnikatele a další firemní klienty. Komerční banka ho začne od listopadu účtovat za využití služby API (Application Programming Interface).
Už od letošního května zdražila KB výběr hotovosti z bankomatů jiných bank v Česku (kromě sdílené sítě) a v evropských státech kromě Turecka a Ruska. Poplatek je nově 49 korun místo dřívějších 39 korun. U tarifu Standard nebo konta MůjÚčet Plus jsou dva výběry měsíčně zdarma. V tarifu Komfort jsou zdarma všechny výběry v Česku a Evropě, v tarifu Exclusive po celém světě. Zdražil také dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank mimo sdílenou síť: zájemci od května zaplatí 49 korun místo dosavadních 25 korun.
Změny chystá i UniCredit Bank
Za výběr z bankomatů mimo sdílenou síť si od ledna 2026 připlatí i klienti se základní variantou běžného účtu v UniCredit Bank. Změna se týká debetních karet k běžnému účtu Start, který je vždy bez měsíčního paušálu.
Do konce letošního roku jsou součástí účtu bezplatné výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v Česku i v zahraničí, pokud vybíraná částka dosahuje alespoň 2000 korun. Od Nového roku zůstanou bez poplatku jen výběry z vlastních bankomatů a ze tří dalších bank zapojených do sdílené sítě (KB, Moneta a Air Bank) – bez ohledu na výši vybírané částky. Za výběr jakékoliv částky z ostatních bankomatů v Česku bude UniCredit Bank nově účtovat poplatek 35 korun. K podobné změně dojde u starších běžných účtů nazvaných U konto.
U bankomatů Euronet už platí všichni
Od úterý 21. října zavedla poplatek za výběr hotovosti z bankomatů společnost Euronet, která provozuje nebankovní síť hlavně na turisticky atraktivních místech a také v téměř padesáti menších obcích.
Poplatek 49 korun nově účtuje nejen cizincům jako dosud, ale také lidem s kartou od všech tuzemských bank. Jde o přímý poplatek Euronetu jako provozovateli bankomatů – nezávisle na výši vybírané částky.
Lidé zaplatí i v případě, že mají od své banky (vydavatele karty) všechny výběry zdarma. Banky zdůrazňují, že samy sice žádný poplatek neúčtují, nedokážou ale ovlivnit, pokud ho od klientů chce sám provozovatel.
Tomu, kdo u své banky nemá výběry z cizích bankomatů v Česku zdarma, tedy při výběru ze sítě Euronet strhne poplatek jak jeho banka, tak provozovatel bankomatu. Například u karet vydaných Českou spořitelnou nebo ČSOB to je celkem 89 korun (40 Kč bance, 49 Kč Euronetu). U karty k bezplatnému účtu Komerční banky to je dokonce 98 korun (49 Kč bance, 49 Kč Euronetu).
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
