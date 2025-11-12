Peníze.cz
>
Účty a karty
>
Běžné účty
>
Osobní účty
>
O čem sní klienti bank? Hlavně nechtějí čekat, ukázal průzkum

O čem sní klienti bank? Hlavně nechtějí čekat, ukázal průzkum

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 12. 11. 2025
O čem sní klienti bank? Hlavně nechtějí čekat, ukázal průzkum

Zdroj: Shutterstock

Většina Čechů má pozitivní vztah k novým technologiím, přesto nechtějí rušit klasické bankovní pobočky. To jsou hlavní zjištění internetového průzkumu, který prostřednictvím platformy Ipsos provedly Česká spořitelna a portál Evropa v datech.

Osm z deseti lidí příznivě vnímá technologické novinky v bankovnictví – nejvíce je lákají nepřetržitá dostupnost služeb a úspora času. Dvě pětiny klientů se snaží vyřešit co nejvíce záležitostí online nebo telefonicky. Navzdory tomu si devět z deseti lidí nepřeje zánik kamenných poboček, pro desetinu dokonce zůstává pobočka nejpříjemnějším způsobem správy financí. Třetina lidí řeší jednoduché úkony online, ale při složitějších požadavcích upřednostňuje osobní kontakt s bankéřem.

Na pobočkách klienti oceňují hlavně možnost snazší komunikace (zmínilo ji 53,4 % účastníků průzkumu), osobní kontakt (46,5 %), větší důvěru při podepisování smluv (39,8 %), možnost vyřešit vše najednou (39,4 %), větší pocit jistoty a bezpečí (34,2 %), pomoc s technologiemi nebo formuláři (30,5 %) a příležitost vyjednat si lepší nabídku (29,6 %).

Co naopak klientům na pobočkách nejvíc vadí? Podle průzkumu to jsou omezená otevírací doba (56,3 %), čekání ve frontě (50,9 %), časová náročnost návštěvy (44 %), nedostatek kvalifikovaných bankéřů (17,1 %), nedostatek soukromí (16 %), „větší stresor“ (14,6 %) a strach ze sdílení důvěrných informací s cizími (10,1 %).

Víc než čtyři pětiny klientů (81 %) by na pobočkách uvítaly možnost objednat se na konkrétní čas. Takovou službu už řada bank nabízí, například prostřednictvím mobilní aplikace – horší už je to v některých případech s rychlou dostupností volných termínů ve vhodném čase, především mimo pracovní dobu klienta.

Mezi vylepšeními, která by na pobočkách uvítali, lidé často zmiňovali také samoobslužné terminály (57,2 %) nebo možnost biometrického ověření identity – například skenem obličeje nebo otiskem prstu místo občanského průkazu (44,6 %).

Skoro třetina lidí (31,5 %) v průzkumu uvedla, že by na pobočkách ocenila také „virtuálního AI bankéře“, na kterého by nemuseli čekat ve frontě – ovšem s možností „přepojení na lidského bankéře“. Stejný počet klientů (31,6 %) by uvítal také „přivítání avatarem“ – digitálním recepčním, který by zjistil, proč přicházejí a pomohl je přesměrovat na konkrétní bankéře nebo stanoviště. Z těchto výsledků je patrné, že nešlo o spontánní odpovědi, ale výběr z předem daných možností. Česká spořitelna si tak v průzkumu testovala i zájem o moderní technologie, které začíná zkoušet v první „pobočce budoucnosti“ – tu otevřela v centru Prahy a klienty tam vítá právě avatar.

Při řešení složitějších požadavků – kvůli nimž obvykle přicházejí na pobočku nebo volají na klientskou linku – lidé upřednostňují živého člověka místo robota. „Rozhodně živého bankéře“ nebo „spíše živého bankéře“ klienti preferují hlavně při sjednání nového produktu na pobočce (v součtu 59,4 %), při zrušení zadané platby nebo nahlášení podezření na podvod (58 %) a dokonce i při zjištění informací o produktech banky. Pouze „jednoduché úkony a jednoduché transakce“ chce výraznější část klientů raději řešit s virtuálním bankéřem (přibližně 36-38 %), další více než třetině je to jedno nebo neví.

Kolikrát jste zaplatili na číslo mobilu? O novinku je malý zájemKolikrát jste zaplatili na číslo mobilu? O novinku je malý zájem

Průzkum překvapivě nepotvrdil, že by mladí lidé měli o pobočky výrazněji menší zájem než starší. Například podíl odpovědí „co nejvíce záležitostí řeším na pobočce, je to pro mne nejpříjemnější způsob“ u věkové skupiny od 18 do 29 let dosáhl 13 %, zatímco u skupiny od 50 do 65 let byl 10,7 %. Také odpovědi „na pobočku vůbec nechodím“ byly u mladších méně časté (17,9 %) než u starších klientů (21,5 %).

Mobilní bankovnictví podle průzkumu pravidelně používá téměř 79 % lidí, dalších 10 % si ho alespoň jednou vyzkoušelo. V kategorii od 18 do 29 let pravidelně používá bankovní aplikaci 84,6 % klientů, od 30 do 49 let je to 79,3 % a ve skupině od 50 do 65 let je to 75,4 %. Opačně vzhledem k věku je rozšířené internetové bankovnictví, tedy ovládání účtu přes webový prohlížeč obvykle v počítači: v nejmladší kategorii pravidelně používá internetbanking 52,5 % lidí, ve střední 65,6 % a ve starší (od 50 do 65 let) 73,4 %.

Bezkontaktní platbu mobilem nebo hodinkami pravidelně využívá 67,9 % lidí ve věku od 18 do 29 let, 57,5 % ve věku od 30 do 49 let a 46 % lidí ve věku od 50 do 65 let. Rozšířené je také pravidelné používání QR plateb: ve zmíněných věkových kategoriích 64,8 %, 61,6 % a 59 %. Naopak poměrně málo klientů pravidelně využívá takzvanou platbu na kontakt (na telefonní číslo) – 16 % ve skupině od 18 do 29 let, 13,4 % od 30 do 49 let a 7,6 % od 50 do 65 let. Větší část si ji aspoň jednou vyzkoušela.

Ještě si přečtěte

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

bankovní pobočky, banky, Česká spořitelna, digitalizace, elektronické bankovnictví, inovace, pobočka, pobočková síť, pobočky

A tohle už jste četli?

Spořitelna otevírá „pobočku budoucnosti“. U vchodu vás přivítá avatar

12. 11. 2025 | Petr Kučera

Spořitelna otevírá „pobočku budoucnosti“. U vchodu vás přivítá avatar

Česká spořitelna otevřela „pobočku budoucnosti“ pod názvem Future Lab. Funguje na rohu pražské Národní třídy a ulici na Perštýně v budově, kde dříve sídlilo nakladatelství Albatros. celý článek

Revolut zdražuje prémiové účty. Přidává další bonusy

11. 11. 2025 | Petr Kučera

Revolut zdražuje prémiové účty. Přidává další bonusy

Finanční aplikace Revolut zvýší cenu svých dražších „plánů“ Premium, Metal a Ultra. Pro dosavadní klienty cena stoupne od 12. ledna 2026, na nové klienty se vztahuje už teď. 

ČSOB rozdělí deset milionů za platby kartou. Vyhrají dva tisíce lidí

11. 11. 2025 | Petr Kučera

ČSOB rozdělí deset milionů za platby kartou. Vyhrají dva tisíce lidí

Klienti ČSOB, kteří alespoň pětkrát za týden zaplatí kartou, mohou vyhrát 5000 korun v nové soutěži nazvané Vánoční losování ve Světě výhod.

Raiffeisenbank vypne bankovnictví. Limity na víkend si nastavte včas

7. 11. 2025 | Petr Kučera

Raiffeisenbank vypne bankovnictví. Limity na víkend si nastavte včas

Klienti Raiffeisenbank zůstanou další víkendovou noc a dopoledne bez elektronického bankovnictví. Odstávka začne v pátek 7. listopadu v deset hodin večer a potrvá do sobotního poledne. celý článek

Pojištění vkladů v bankách čekají změny. Kdy a komu pomohou?

5. 11. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Pojištění vkladů v bankách čekají změny. Kdy a komu pomohou?

O výplatu pojištěných vkladů můžete nově požádat přes internet. Další vylepšení se pak chystají na úrovni Evropské unie. Dotknou se například příjmů z prodeje nemovitostí, dědictví... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI