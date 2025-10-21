Za výběr z bankomatu už zaplatí každý. Euronet zavádí poplatek i pro české karty

Za výběr hotovosti z bankomatů sítě Euronet začnou ode dneška platit i lidé s kartou od všech tuzemských bank. Poplatek 49 korun bude síť účtovat nezávisle na tom, jak vysokou částku si vyberou.
Jde o přímý poplatek Euronetu jako provozovateli bankomatů. Lidé s tuzemskou debetní kartou tedy zaplatí i v případě, že mají od své banky (vydavatele karty) všechny výběry zdarma. Banky zdůrazňují, že samy sice žádný poplatek neúčtují, nedokážou ale ovlivnit, pokud ho od klientů chce sám provozovatel.
Lidé, kteří u své banky nemají výběry z cizích bankomatů v Česku zdarma, tedy při výběru ze sítě Euronet muset muset hradit jak poplatek své bance, tak provozovateli bankomatu. Například v případě karet vydaných Českou spořitelnou nebo ČSOB to bude celkem 89 korun (40 Kč bance, 49 Kč Euronetu). U karty k bezplatnému účtu Komerční banky to bude dokonce 98 korun (49 Kč bance, 49 Kč Euronetu).
Pro lidi, kteří si vybírají hotovost jen z bankomatů své banky nebo z jiných bankovních sítí v Česku, se nic nemění.
Nebankovní síť Euronet se v Česku původně zaměřovala hlavně na zahraniční turisty a další cizince v lokalitách jako jsou Praha nebo Český Krumlov. Za výběr s kartou vydanou zahraniční bankou účtovala poplatek i dosud, zatímco s kartou od tuzemské karty byl dosud zdarma.
Před více než pěti lety se začal Euronet zaměřovat také na Čechy. Chtěl zlepšit dostupnost hotovosti v menších městech a obcích, kde nefungoval klasický bankomat od některé z tuzemských bank.
„Většina oslovených obcí do 2000 obyvatel však odmítla podmínku, aby na provoz bankomatu přispívala zhruba 15 tisíc korun měsíčně,“ upřesňuje Ondřej Kozák, šéf Euronetu pro Českou republiku. V těchto nejmenších obcích proto Euronet zprovoznil jen necelou padesátku bankomatů, jejich počet už dál neroste. Celkově má Euronet v Česku téměř 600 bankomatů, z toho asi 100 až 200 je mimo největší turistická centra.
„Češi se naučili vnímat bankomaty jako samozřejmost – službu, která je zdarma a nic nestojí. Případně, pokud mají od své banky zdarma jen výběry z vlastních bankomatů, ztrácejí čas a tedy i peníze hledáním toho správného bankomatu,“ říká Kozák.
Zavedení přímého poplatku provozovateli podle něj směřuje k narovnání systému. Jde o řešení, které je běžné na evropské i celosvětové úrovni, zdůrazňuje. Nabízet bezplatné výběry klientům s českou kartou už podle Kozáka není ekonomicky udržitelné.
Na takzvaný surcharge fee Češi stále častěji narážejí při výběru v zahraničí. Přesto lze i v turisticky oblíbených lokalitách najít bankomaty, jejichž provozovatelé si poplatek neúčtují.
Podobný poplatek v Česku účtuje lidem s tuzemskou kartou zatím jen menší nebankovní provozovatel bankomatů ATM Point. Před několika měsíci ho zavedl ve stejné výši, tedy 49 korun.
„Věříme, že nebudeme poslední, kdo touto cestou půjde,“ dodává Ondřej Kozák.
Zvýšit dostupnost hotovosti hlavně v menších obcích nebo pro seniory se snaží i nový projekt České pošty nazvaný Poštovní výběr kartou. Za poplatek 70 Kč (se slevou pro klienty ČSOB) si může zájemce vybrat hotovost u poštovní přepážky z jakéhokoliv běžného účtu v Česku, stačí mu platební karta jeho banky. Ve zkušebním provozu, který běží na stovce pošt v Pardubickém kraji, lze vybírat maximálně 3000 korun za den. Během příštího roku by se služba měla rozšířit do dalších regionů.
Za výběry z jakéhokoliv bankomatu v Česku a cizině neúčtují svým klientům poplatky (u standardní varianty běžných účtů) Moneta, Raiffeisenbank, Partners Banka, Creditas a u karet Visa také Fio banka. Zdarma jsou i pro klienty mBank, pokud vybíraná částka dosáhne aspoň 1500 Kč. Do konce letošního roku neúčtuje poplatek ani UniCredit, pokud si klient vybere alespoň 2000 Kč.
Ostatní banky mají zdarma jen výběry z vlastní sítě, případně ze sdílené sítě (tu provozují Komerční banka, Moneta, Air Bank a UniCredit). Poplatek za výběry z cizích sítí v Česku přitom některé banky zvyšují: Komerční banka chce od května 49 Kč místo dřívějších 39 Kč, UniCredit od ledna 2026 zruší bezplatné výběry a zavede poplatek 35 Kč. U lepších či prémiových variant účtů banky zpravidla poplatek odpouštějí.
Euronet na rozdíl od bankovních sítí nenabízí možnost zvolit si skladbu jednotlivých bankovek. O tom, z jakých hodnot složí celkovou částku, tedy vždycky rozhoduje bankomat.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
