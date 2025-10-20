Banky rozdávají tisíce, dostanete je snadno. Nový přehled bonusů

Platební prsteny a náramky nabízí další banka. Má poloviční slevu
19. 10. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář
Platební prsteny a náramky si už mohou snadno pořídit i klienti s kartami Visa od Komerční banky.
Novým klientům, kteří si do konce listopadu otevřou běžný osobní účet, bude Raiffeisenbank posílat 500 korun po dobu šesti měsíců.
K získání celkem 3000 korun je potřeba aspoň desetkrát měsíčně zaplatit debetní kartou vydanou k tomuto účtu. Počítají se platby v jakékoliv výši – nezáleží na tom, jestli u terminálu v prodejně („kamenný obchod“) nebo na internetu.
Při splnění podmínek za kalendářní měsíc pak banka připíše na účet odměnu 500 korun nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Získat můžete maximálně 3000 korun, když podmínku splníte v každém ze šesti měsíců za sebou. Měsíc založení účtu se nepočítá, platby kartou se hodnotí až od toho následujícího.
Odměnu dostane nový klient, kterému je aspoň 18 let, neměl v posledním půl roce jiný běžný účet v Raiffeisenbank a neúčastnil se akce „6 x 500 Kč“ už dříve.
Při založení účtu jsou na výběr varianty s názvem Chytrý, Aktivní nebo Exkluzivní, bonus náleží také při založení studentského účtu od 18 let. Základní varianta nazvaná Chytrý účet je bez poplatků a bez závazků, takže do vyzkoušení účtu investujete jenom váš čas. Založení přes internet zabere pár minut.
Kdo si stáhne aplikaci KB+ a jejím prostřednictvím do konce listopadu založí běžný účet v Komerční bance, může dostat až 3000 korun. Odměna cílí na lidi, kteří za poslední rok (od 18. srpna 2024) neměli v Komerční bance žádné bankovní produkty nebo služby.
Na výběr jsou čtyři běžné účty: tarify Start, Standard, Komfort nebo Exclusive. Tarif Start je bez paušálu a bez poplatků za základní služby (výběry z bankomatů jsou zdarma jen ze sdílené sítě KB, Monety, Air Bank a UniCredit). Vyšší tarify jsou placené a nabízejí například levnější nebo bezplatné výběry z cizích bankomatů, multiměnový účet, lepší úročení spořicího účtu nebo lepší měnový kurz.
Pro získání maximálního bonusu je potřeba ve třech následujících měsících po založení účtu pokaždé splnit dvě podmínky: alespoň pětkrát zaplatit debetní kartou a mít celkový příjem na účet alespoň 15 tisíc korun. Za splnění jedné podmínky náleží bonus 500 korun, za splnění obou tedy 1000 korun – a když to uděláte ve třech měsících za sebou, dostanete celkem 3000 korun.
Počítají se platby v jakékoliv výši – nezáleží na tom, jestli u terminálu v prodejně nebo na internetu. Pozor jen na to, aby se platby stihly v příslušném kalendářním měsíci také zaúčtovat – tedy aby je banka skutečně odepsala z účtu (nejen zablokovala). Splnění podmínky proto není dobré nechávat až na konec měsíce ani při tom spoléhat na jediného obchodníka.
Dalších 1000 korun můžete získat, když si do KB převedete účet z jiné banky. O změnu banky je potřeba požádat nejpozději do 30. listopadu a v žádosti uvést, že chcete změnu provést nejpozději do 17. prosince. I to je mimochodem důvod, proč se vyplatí mít více než jeden účet – když jich máte víc v různých bankách, můžete zrušit ten, který nepoužíváte jako hlavní.
Až 2500 Kč můžete dostat, když si v ČSOB sjednáte běžný účet s názvem ČSOB Plus konto (nebo Poštovní konto v ČSOB Poštovní spořitelně). Můžete to udělat přes internet nebo na pobočce, aktuální akce potrvá do konce roku.
Pak je potřeba každý z pěti následujících měsíců splnit dvě podmínky: aspoň pětkrát zaplatit kartou (jakoukoliv částku, počítají se platby u terminálu v prodejně i přes internet) a současně mít příjem na účet minimálně 15 tisíc korun (v součtu příchozích plateb). Pokud vám ještě nebylo 27 let, stačí jen platit kartou.
Odměna pak bude 500 korun za každý měsíc (maximálně pět po sobě jdoucích), kdy tyto podmínky splníte.
Pokud si do 30 dnů od založení účtu sjednáte pojištění ztráty nebo krádeže karty (variantu Basic), získáte ho na rok zdarma. Standardní cena pojištění je 135 korun ročně.
Akce se může zúčastnit nový klient starší 18 let, pokud v posledních dvanácti měsících neměl žádný běžný účet pod značkou ČSOB nebo Poštovní spořitelna.
ČSOB Plus konto i Poštovní účet jsou bez paušálního poplatku za vedení. Neplatí se ani za běžné převody, debetní kartu, výběry z vlastních bankomatů nebo jeden výběr hotovosti za měsíc na pobočce České pošty. Za výběr z cizího bankomatu v Česku se platí 40 Kč, stejně jako za výběry v eurech v zemích EU (a některých dalších státech). Za ostatní výběry v cizině je poplatek 100 Kč.
Noví klienti mBank dostanou platební prsten Niceboy One za pouhou korunu – místo standardní ceny nejméně 1999 Kč. Aktuální akce poběží do poloviny prosince.
Stačí si založit běžný účet mKonto nebo jeho variantu pro mladé od 15 do 18 let (#navlastnitriko), a to přes web nebo mobilní aplikaci. Ve formuláři je potřeba uvést, že nový klient přichází na základě akce, vyplnit promokód PRSTEN a požádat o platební kartu Mastercard. Banka pak pošle slevový kód na objednání prstenu v e-shopu na webu Niceboy.
Akce je pro všechny, kdo neměli účet v mBank od října roku 2023 do konce března 2025.
Při založení účtu s názvem Open Young mohou studenti od 15 do 26 let dostat od UniCredit Bank až 2200 korun.
Prvních 500 korun získají za založení účtu a aktivování karty. Dalších 500 korun dostanou, když v následujícím měsíci aspoň třikrát zaplatí kartou (například při založení účtu v říjnu se počítají platby za listopad). A zbylých 1200 korun mohou získat během šesti měsíců za další platby kartou: banka jim vrátí deset procent z každého nákupu, nejvýše však 200 korun za měsíc.
Zájemci mají účet zdarma, pokud se prokážou platným studentským průkazem ISIC – v aplikaci ISIC si musí vygenerovat kód a vložit ho do formuláře při založení účtu.
Konto Open Young obsahuje vedle bezplatných odchozích a příchozích plateb nebo jedné debetní karty také všechny výběry z bankomatů zdarma, tedy i v zahraničí (případný poplatek si však může účtovat provozovatel bankomatu). Vedle korunového účtu získá student i účet v eurech. Ten je sice oddělený (ne multiměnový), ale je k němu automaticky napojená karta od korunového účtu. Součástí jsou bezplatné cestovní pojištění (Travel Basic od Allianz pro klienty od 18 let věku) a pojištění mobilu i dalších osobních věcí.
Kdo chce bonus až 900 korun, měl by si pospíšit: aktuální akce trvá pro účty založené do 31. října. K založení účtu školáka nebo studenta mladšího 18 let je potřeba se společně dostavit na některou z poboček Raiffeisenbank. Dítě potřebuje originál rodného listu a doklad totožnosti s fotkou (pokud ještě nemá občanský průkaz, tak cestovní pas).
Základem pak je, aby dítě alespoň třikrát měsíčně zaplatilo kartou, kterou k účtu dostalo. Za každý ze tří po sobě jdoucích měsíců, kdy tuhle podmínku splní, mu banka pošle na účet 300 korun.
Když na nově založený účet pro dítě v Komerční bance vložíte do dvou měsíců alespoň 500 korun, věnuje mu banka dalších 500 korun jako bonus.
Banka zároveň pošle dítěti slevový kód, díky němuž získá platební náramek zdarma (z e-shopu společnosti Laks). Pozor: voucher má omezenou dobu platnosti – jen deset kalendářních dní od jeho obdržení.
Akce se týká běžných i spořicích účtů pro nové klienty ve věku do 18 let, pokud je založíte do konce listopadu.
Až deset tisíc korun může získat dosavadní klient mBank, když bance sežene nové klienty. Aktuální akce má skončit 31. října.
Podmínkou je, že si v aplikaci vygeneruje unikátní promo kód a pošle ho někomu, kdo zatím není klientem mBank. Nováček musí hned v žádosti o založení účtu (mKonto pro dospělé nebo pro klienty od 15 do 18 let) uvést promo kód v políčku „Přicházím na základě akce“.
Za každou platbu kartou (v jakékoliv formě, tedy vedle plastové karty může jít třeba o digitální kartu v mobilu, hodinkách a podobně) pak nový i dosavadní klient dostanou 100 korun. Maximálně tak mohou oba dostat 1000 korun – tedy nejvýše za deset plateb během 60 dní od založení účtu.
Dosavadní klient může dostat odměnu maximálně za deset nováčků, tedy 10 000 korun (10 x 1000).
Dosavadní klient Air Bank může v aplikaci vytvořit doporučující odkaz a poslat ho osobě starší 15 let, která dosud nebyla klientem s vlastní rámcovou smlouvou (to znamená, že mohla být maximálně disponentem něčího účtu).
Je potřeba, aby se nováček přes odkaz zaregistroval, do 45 dnů si založil účet (se stejným telefonním číslem jako při registraci) a alespoň pětkrát zaplatil kartou (buď v kalendářním měsíci, kdy si založil účet, nebo v následujícím kalendářním měsíci – oba měsíce se však nesčítají).
Odměnu 500 korun potom získá nový i dosavadní klient. Ten dosavadní ji může využít až desetkrát za rok a přilepšit si tak o celkem 5000 korun.
Jeden procentní bod navíc na spořicím účtu (aktuálně celkem 4,06 %) získá ten, kdo doporučí nového klienta nebo kdo při založení účtu využije kód od dosavadního klienta. Strop zvýhodněného úročení je půl milionu korun.
Dosavadní klient získá za každého nováčka zvýhodněný úrok na jeden kalendářní měsíc (takže třeba za pět klientů je to na pět měsíců), nový klient na tři měsíce.
Jedinou podmínkou je, že dosavadní klient prostřednictvím tlačítka „Doporuč a získej“ v mobilní aplikaci zkopíruje kód, který pak zadá nový klient při založení účtu.
Smart platební prsten od společnost Niceboy umí nejen bezkontaktní platby, ale má také senzory pro sledování zdraví, fyzické aktivity, úrovně stresu nebo kvality spánku. Přinejmenším do konce roku ho mohou získat jen klienti mBank s kartou Mastercard.
Nový prsten je běžně k dostání za 3999 korun, ale klienti mBank s běžným účtem (včetně účtu pro mladé od 15 do 18 let) mohou do 9. listopadu každý týden soutěžit o prsteny za pouhou korunu. Do soutěže je potřeba se přihlásit přes registrační formulář na webu mBank nebo v elektronickém bankovnictví a zaškrtnout příslušné políčko.
Prsten za korunu pokaždé získá sto lidí, kteří v daném týdnu provedou nejvíc plateb s kartou mBank – může jít o fyzickou nebo digitální kartu, tedy i kartu v mobilu, hodinkách, náramku nebo prstenu. Při podezření na zneužití pravidel nebo jednání v rozporu s dobrými mravy (typicky při účelovém rozdělování nákupů na mnoho korunových plateb prakticky ve stejný čas) může banka soutěžícího vyloučit.
Partners banka má soutěž na podporu platební metody Click to Pay, která nabízí jednodušší a rychlejší platby na internetu.
Základem je alespoň patnáctkrát v kalendářním měsíci zaplatit kartou Partners banky prostřednictvím Click to Pay. Kdo si fyzickou kartu aktivoval nebo virtuální kartu založil před letošním 18. srpnem, musí si službu nejdříve zapnout (nastavení karty v bankovní aplikaci).
Po patnácti platbách se klient dostane do slosování. Až do konce roku se každý měsíc hraje o tři mobily iPhone 16 Pro a jednu peněžní cenu: čtvrt milionu korun.
Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, UniCredit Bank, Raiffeisenbank a v nové podobě také Moneta nabízejí programy, díky nimž klienti dosáhnou na slevy a další výhody od obchodních řetězců, restaurací, e-shopů, čerpacích stanic a mnoha dalších firem.
Některé banky pak lákají i na odměny za využívání dalších služeb v rámci finanční skupiny nebo od partnerů – často třeba při kombinaci běžného účtu s penzijním nebo stavebním spořením. Například Air Bank má slevy při současném využívání běžného účtu a služeb operátora O2, který stejně jako Air Bank patří do skupiny PPF. Partners banka odměňuje klienty, kteří její kartou zaplatí alespoň dva nákupy měsíčně na Rohlik.cz.
