Možnost dobít si předplacenou SIM kartu v elektronickém bankovnictví o méně než 300 korun skončí. Minimální částka pro dobití prostřednictvím bank stoupne z 200 na 300 korun.
Fio banka od 1. ledna 2026 zvýší minimální částku pro dobití kreditu u operátorů T-Mobile a O2 z dosavadních 200 Kč na 300 Kč. Změna se týká dobíjení prostřednictvím internetového i mobilního bankovnictví. Fio neumožňuje dobíjení předplacených karet Vodafone.
Od zatím neupřesněného termínu zvýší minimum také Komerční banka v novém bankovnictví KB+. „V průběhu roku 2026 se zvýší minimální částka dobití kreditu v KB+ u všech operátorů na 300 Kč,“ potvrzuje Petr Šašek z tiskového oddělení banky.
Třetí bankou, která dosud umožňuje dobití o menší částku než 300 korun, je UniCredit Bank. K možnému zvýšení minima se nevyjádřila – službu neplánuje dál rozvíjet, i když zatím ani neoznámila, že by ji v příštím roce chtěla zrušit.
Ostatní čtyři banky, které nabízejí dobíjení kreditu předplacených karet, uplatňují minimální částku 300 korun už teď.
Zvýšení vyplývá z rozhodnutí mobilních operátorů. Jako poslední z nich plošně zvedá minimální částku T-Mobile, a to pro všechny externí partnery.
„Nejdéle ze všech hlavních operátorů jsme nabízeli možnost dobíjení u externích partnerů s nejnižší částkou 200 Kč. Někteří partneři ale považovali za nevýhodné spravovat dvě různé minimální hranice pro dobíjení, proto jsme se i my rozhodli postupně sjednotit nejnižší částku pro dobíjení u externích partnerů na 300 Kč. Tato změna probíhá vždy ve spolupráci s konkrétním partnerem, aby byl přechod co nejplynulejší,“ řekla webu Peníze.cz Johana Valtrová z tiskového oddělení T-Mobile.
„Zákazníci, kteří nechtějí dobíjet částky nad 300 Kč, mohou i nadále využívat naše dobíjecí kanály, jako jsou webové stránky a mobilní aplikace T-Mobile, kde lze dobít už od 250 Kč, nebo prodejny T-Mobile, ve kterých je možné dobíjet od 200 Kč,“ dodává Valtrová z T-Mobile.
Další dva z trojice velkých operátorů – tedy Vodafone a O2 – mají nastavené minimum na 300 korunách už delší dobu pro všechny způsoby dobíjení. Tedy jak přes vlastní prodejny a vlastní web, aplikaci nebo internetovou samoobsluhu, tak i přes externí partnery jako jsou banky, některé sítě prodejen (typicky trafiky, čerpací stanice, supermarkety), sázkové terminály nebo pobočky České pošty. Jen některé banky dosud mohly využívat výjimku.
„Minimální částka pro dobití předplacených karet u O2 je 300 Kč. U našich externích partnerů se ovšem minimální částka může stále lišit. K jejímu navýšení totiž dochází postupně dle možností jednotlivých partnerů,“ vysvětluje mluvčí O2 Veronika Zachariášová.
Možnost snadného dobití kreditu přímo z elektronického bankovnictví nabízí sedm bank. Pro všechny tři hlavní operátory to umožňují Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Moneta a Air Bank. Klienti Fio a UniCredit Bank si tímto způsobem mohou dobíjet kredit jen u O2 a T-Mobile (ne u Vodafone).
Podle ohlasů z bank je dobíjení kreditu u klientů oblíbené, přestože mají k dispozici i plno jiných možností – především dobití přes web nebo aplikaci samotného operátora, přes některé bankomaty, přes terminály České pošty a Sazky, v mnoha trafikách, na benzinkách nebo u pokladen některých řetězců.
O velké oblibě dobíjení kreditu přímo z elektronického bankovnictví se nedávno přesvědčila i Komerční banka. Tuto službu ze starého bankovnictví totiž původně nepřevedla do nového systému KB+, doplnila ji tam později na četná přání klientů. Zatím poslední bankou, která možnost dobití kreditu přidala, je od loňského podzimu Air Bank.
Že jde hlavně o přání klientů než o ziskovou službu, ukazuje i čerstvá odpověď UniCredit Bank na otázku, jestli a od kdy zvýší minimální částku na 300 korun a jestli plánuje do nabídky přidat i třetího operátora – Vodafone.
„V UniCredit Bank se snažíme dělat maximum pro spokojenost všech našich klientů. Dobíjení kreditu proto zatím nabízíme klientům v rámci stávajícího technického řešení. Bohužel služba dobíjení kreditu je dlouhodobě nerentabilní a většina klientů namísto banky využívá k dobíjení celou řadu alternativ,“ řekl webu Peníze.cz mluvčí banky Petr Plocek.
„Proto nepředpokládáme další investice do této služby nebo dokonce do zcela nového řešení (jako v případě Vodafonu). Investice budeme naopak směřovat do služeb, které využije většina klientů“, dodává mluvčí UniCredit Bank.
Které banky umožňují dobití kreditu?
- Česká spořitelna: O2, T-Mobile, Vodafone (minimum 300 Kč)
- ČSOB: O2, T-Mobile, Vodafone (minimum 300 Kč)
- Komerční banka: O2, T-Mobile, Vodafone (minimum 200 Kč, zvýší na 300 Kč během roku 2026)
- Air Bank: O2, T-Mobile, Vodafone (minimum 300 Kč)
- Moneta: O2, T-Mobile, Vodafone (minimum 300 Kč)
- Fio banka: T-Mobile a O2 (minimum 200 Kč, zvýší na 300 Kč od ledna 2026)
- UniCredit Bank: T-Mobile a O2 (minimum 200 Kč, ke zvýšení se banka zatím nevyjádřila)
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata.
