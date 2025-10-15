UniCredit Bank zruší bezplatné výběry z cizích bankomatů. Až na výjimky

Klienti se základní variantou běžného účtu v UniCredit Bank si už nebudou moct vybírat hotovost zdarma z jakéhokoliv cizího bankomatu. Výjimkou zůstanou jen výběry ze sdílené sítě, která vedle UniCredit zahrnuje bankomaty Komerční banky, Monety a Air Bank.
Změna, která začne platit od 1. ledna 2026, se týká debetních karet k běžnému účtu Start. Ten je vždy bez měsíčního paušálu. Do konce letošního roku jsou součástí účtu bezplatné výběry z bankomatů všech ostatních provozovatelů v Česku i v zahraničí, pokud vybíraná částka dosahuje alespoň 2000 korun nebo jejich ekvivalent v cizí měně.
Od Nového roku zůstanou u účtu Start bez poplatku jen výběry z vlastních bankomatů (UniCredit) a ze tří dalších bank zapojených do sdílené sítě (KB, Moneta a Air Bank) – bez ohledu na výši vybírané částky.
Za výběr jakékoliv částky z cizích bankomatů v Česku (mimo sdílenou sít) nebo v zahraničí bude UniCredit Bank u účtu Start od ledna nově účtovat poplatek 35 korun. Dosud byl poplatek 40 korun, ale pouze pro výběry nižších částek než 2000 korun. K podobné změně dojde u starších běžných účtů nazvaných U konto.
Zpoplatnění výběrů vysvětluje UniCredit tím, že klienti mají k dispozici bezplatné výběry z více než dvou tisíc bankomatů sdílené sítě v Česku. „Abychom mohli tuto síť dál rozvíjet a přidat třeba možnost peníze přes bankomat i vložit, budeme od příštího roku účtovat za výběry u bank, které s námi bankomaty nesdílejí, malý poplatek 35 Kč,“ píše v oznámení klientům.
Projekt sdílené sítě spustily v červnu 2022 Komerční banka a Moneta, v únoru 2023 se připojily Air Bank a UniCredit Bank. Jejich klienti díky tomu můžou vybírat hotovost ze sdílených bankomatů za stejných podmínek jako z bankomatů své mateřské banky – to znamená bez poplatku.
Komerční banka, Moneta a Air Bank od konce loňského července sdílejí své bankomaty i pro vklady. UniCredit Bank, která má odlišného poskytovatele bankomatů a příprava nové funkce je časově náročnější, se podle původních plánů měla připojit v první polovině letošního roku. Před dvěma měsíci na dotaz webu Peníze.cz sdělila, že by se měla připojit letos podzim.
Bezplatné výběry ze všech bankomatů budou mít i nadále klienti UniCredit Bank s lepšími variantami účtů nazvaných Open a Top. Za účet Open se vždy platí měsíční paušál 89 korun. Účet Top s paušálem 299 korun může být zdarma, pokud na něj přijde v součtu aspoň 40 tisíc korun měsíčně nebo pokud má klient v bance alespoň milion korun v součtu na vkladech, spoření a investicích.
Od letošního května zvýšila poplatek za výběr z cizích bankomatů (kromě sdílené sítě) Komerční banka. Hotovost z jiných bankomatů v Česku nebo Evropě si klienti s bezplatným účtem mohou vybrat za 49 korun místo dřívějších 39 korun.
Výběry z jakéhokoliv bankomatu v Česku i cizině zdarma nabízí u standardní (základní a nejčastější) varianty svých běžných účtů Moneta, Raiffeisenbank, Partners Banka, Creditas a ke kartám Visa také Fio banka. Zdarma jsou i pro klienty mBank, pokud vybíraná částka dosáhne aspoň 1500 Kč.
