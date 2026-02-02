Partners Banka začala nabízet multiměnové složky na běžném účtu. Umožňují v rámci jednoho účtu vést vedle koruny až patnáct cizích měn, směňovat je a platit ve výhodnějším kurzu.
Služba Multiměna je vhodná hlavně pro lidi, kteří mají příjmy nebo výdaje v cizí měně, především převodem z účtu. Nebo pro lidi, kteří hodně cestují a chtějí se v době výhodného kurzu zásobit cizí měnou.
Díky multiměnovému účtu můžete mít více měn zároveň a používat tu, kterou potřebujete. Výhodou je, že všechny měny máte společně pod jedním číslem účtu a s jedinou kartou. Tím se multiměnový účet liší od cizoměnového účtu (například eurového), na němž máte vždycky jen jednu měnu se samostatným číslem účtu a obvykle se kartou.
Když máte multiměnový účet a přijde vám na něj platba třeba v eurech, připíše se na eurovou složku. Zůstane vám tam v eurech v plné výši – bez ztráty kvůli měnovému přepočtu na koruny. A naopak: Když pak z multiměnového účtu platíte v eurech (ať už převodem, nebo kartou), použije se přednostně eurová složka – opět bez kurzových ztrát při směně.
Patnáct cizích měn ve směnárně
Multiměna v Partners Bance je dostupná zdarma k běžnému účtu – zatím ne pro sdílené ani dětské účty. V nejnovější verzi aplikace 2.0 stačí kliknout na běžný účet a pak vpravo nahoře vedle zůstatku na ikonku peněz.
K české koruně, která je hlavní měnou účtu, je na výběr patnáct dalších měn: euro, americký dolar, britská libra, švýcarský frank, polský zlotý, turecká lira, australský dolar, kanadský dolar, novozélandský dolar, japonský jen, dánská koruna, norská koruna, švédská koruna, rumunský leu a jihoafrický rand.
Foto: Partners Banka
Směnit si peníze z jedné složky na jinou je možné kdykoliv přímo v bankovní aplikaci přes online směnárnu. Ta se objeví, když přetáhnete výchozí složku do cílové (funkce táhni a pusť – drag and drop), tedy například korunovou složku do eurové.
Aktuální kurz pro směnu i výsledná částka jsou vždycky vidět před potvrzením transakce. Partners Banka uvádí, že u eura a amerického dolaru přidává 0,45 % nad základní kurz Evropské centrální banky, u ostatních měn 0,7 %. Marže ostatních bank na trhu se většinou pohybují kolem dvou až tří procent.
Foto: Partners Banka
Směna s využitím funkce drag and drop.
Foto: Partners Banka
Při platbách kartou bude Partners Banka i nadále držet nejvýhodnější kurz na trhu – neúčtuje si nic navíc nad kurz Evropské centrální banky (ECB). V pátek 30. ledna odpoledne a během víkendu tak převáděla při platbě kartou euro za 24,325 Kč.
Zpřísnění pro dobíjení Revolutu a peněženek
Partners Banka ale zpřísní podmínky pro „specifické karetní transakce“ jako jsou dobíjení peněženek třetích stran, převody peněz přímo z karty do jiných finančních institucí nebo transakce související se směnou měn u jiných poskytovatelů finančních služeb. Typicky jde o Revolut a podobné aplikace.
Dosud má Partners Banka na tyto výjimky, často využívané ke spekulacím, strop sto tisíc korun měsíčně. Při překročení limitu už nelze využít kurz s nulovou přirážkou.
Od 26. února banka při platbě kartou na tyto specifické případy vždy použije kurz 2,5 % nad Evropskou centrální bankou.
Na výhodnější kurz – i když už ne jako dosud – bude možné dosáhnout při využití multiměnové složky, to znamená přes směnárnu v aplikaci a následný převod z účtu. Pak bude přirážka stejná jako u jiných plateb z multiměnové složky: 0,45 % nad ECB u eura a dolaru, 0,7 % u ostatních měn.
Třetí banka s multiměnovým účtem
Klasický multiměnový účet dosud nabízely jen dvě tuzemské banky: Raiffeisenbank a Komerční banka. Řešení, které se mu blíží, mají také Česká spořitelna a UniCredit Bank. Ze snadno dostupných zahraničních bank lze mít multiměnový účet u aplikace Revolut.
V Raiffeisenbank je na výběr 17 měnových složek pod stejným číslem účtu a s jedinou kartou. Služba je zdarma pro Aktivní a Exkluzivní účet. Kdo má základní Chytrý účet, může mít každou měnovou složku za paušál 29 korun měsíčně – když ji v nějakém měsíci nevyužije (na složce není žádný pohyb), neplatí nic. Komu na účet nechodí příjmy v cizí měně, může ocenit výhody Multiměny v Raiffeisenbank až při využití služby RB směnárna. Její kurz je výrazně výhodnější než standardní kurz Raiffeisenbank pro převody i platby kartou. Bohužel: za aktivní RB směnárnu chce banka standardně paušál 39 korun za měsíc – přitom strop pro směnu 40 tisíc korun měsíčně.
Komerční banka nabízí multiměnový účet se čtrnácti měnami. Objednat si ho můžete u tří tarifů s měsíčním paušálem (Standard za 39 Kč, Komfort za 89 Kč, Exclusive za 169 Kč). Bezplatně ho můžete mít jen k prémiovému bankovnictví, které obsahuje tarif Exclusive bez paušálu. Multiměnový účet Standard od Komerční banky má jeden z nejhorších směnných kurzů: k základu Evropské centrální banky si připočítá skoro čtyři procenta. Na lepší kurz dosáhnete u nejdražších tarifů Komfort a Exclusive – výhodnější směna je však k dispozici jen v pracovní dny a nefunguje pro mobily se systémem iOS.
Aplikace Revolut má multiměnový účet přímo v základní verzi, která je zdarma. Díky bezplatné online směnárně si můžete vyměnit koruny za cizí měnu v době, kdy vám kurz přijde výhodný – a pak platit přímo v cizí měně, až budete potřebovat. Kurz patří k nejlepším na trhu. Bezplatný tarif má strop pro směnu (1000 eur měsíčně) i strop pro výběr z bankomatů (4500 Kč za měsíc nebo pět výběrů). Za směnu během víkendu si Revolut účtuje přirážku – v bezplatném tarifu 1 %. Snaží se tím chránit proti rozdílu kurzu, který může vzniknout po znovuotevření devizových trhů po víkendu. Lepší tarify s měsíčním paušálem mají menší nebo žádná omezení.
Česká spořitelna nenabízí klasický multiměnový účet, ale v praxi se k němu přiblížíte díky multiměnové funkci k debetní kartě. Ta je společná (jediná) pro více měn, ale musíte k ní mít jednotlivé (samostatné) účty v cizí měně. Karta i vedení cizoměnových účtů jsou bez poplatku, pokud máte ve spořitelně běžný účet Plus. Zájemci s běžným účtem Standard zaplatí paušál 20 Kč měsíčně. Multiměnová karta České spořitelny pak funguje stejně jako multiměnový účet, pokud jde o platby v zahraničí a výběry z bankomatu. Vedle koruny si k ní můžete připojit až deset cizích měn.
V UniCredit Bank dosáhne na multiměnovou kartu jen klient s účtem Top. Ten je zdarma, když na něj měsíčně přijde alespoň 40 tisíc korun nebo celkový objem vkladů je alespoň milion. Při nesplnění ani jedné z podmínek je paušál 299 Kč měsíčně. Na kartu si lze vedle korunového účtu připojit samostatně vedený eurový a dolarový.
Kdy se hodí multiměnový účet a kdy ne?
Multiměnový účet se vám vyplatí, když častěji nebo ve velké výši dostáváte peníze na účet v cizí měně – a současně plánujete, že někdy budete ve stejné měně zase odesílat peníze z účtu, případně platit kartou v prodejně nebo na internetu. Nebo když chcete převodem cizí měny na koruny počkat až na dobu, kdy bude kurz výhodnější.
Vyplatí se taky, když hodně cestujete a chcete se zásobit cizí měnou v době výhodného kurzu. Stejně jako v klasické „kamenné“ směnárně si ji koupíte a nemusí vás pak trápit, že za pár týdnů nebo měsíců bude aktuální kurz horší. To je pak zároveň i možnou nevýhodou: sázíte na to, že se vám podaří směnit koruny v nejlepší možný čas. Jenže když pak bude ještě o dost výhodnější, tratíte.
Multiměnový účet Partners Banky je vhodný pro placení v cizí měně, které nelze s ještě výhodnějším kurzem zaplatit kartou. Typicky může jít o převod z účtu při rezervaci ubytování, investice v cizích měnách nebo velké výdaje jako nákup nemovitosti v zahraničí.
Při platbě v cizí měně (pokud k ní vedete multiměnovou složku) se částka automaticky odečte z příslušné složky – jak při převodu z účtu, tak při platbě kartou. Pokud na složce v této měně není dost peněz, odečte se zbytek z korunové nebo jiné složky.
Poznámka: Do skupiny Partners patří i společnost NextPage Media, která mimo jiné provozuje web Peníze.cz.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
