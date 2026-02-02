Peníze.cz
>
Účty a karty
>
Běžné účty
>
Osobní účty
>
Partners Banka spouští multiměnový účet. Jak funguje a kdy se vyplatí?

Partners Banka spouští multiměnový účet. Jak funguje a kdy se vyplatí?

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 2. 2. 2026 | 2 komentáře
Při převodu a nákupu patnácti cizích měn nabídne Partners Banka lepší kurz, než je na trhu obvyklé. Dosavadní výhoda – nejnižší kurz při platbě kartou – přitom nekončí.
Partners Banka spouští multiměnový účet. Jak funguje a kdy se vyplatí?

Zdroj: Partners banka

Partners Banka začala nabízet multiměnové složky na běžném účtu. Umožňují v rámci jednoho účtu vést vedle koruny až patnáct cizích měn, směňovat je a platit ve výhodnějším kurzu.

Služba Multiměna je vhodná hlavně pro lidi, kteří mají příjmy nebo výdaje v cizí měně, především převodem z účtu. Nebo pro lidi, kteří hodně cestují a chtějí se v době výhodného kurzu zásobit cizí měnou.

Díky multiměnovému účtu můžete mít více měn zároveň a používat tu, kterou potřebujete. Výhodou je, že všechny měny máte společně pod jedním číslem účtu a s jedinou kartou. Tím se multiměnový účet liší od cizoměnového účtu (například eurového), na němž máte vždycky jen jednu měnu se samostatným číslem účtu a obvykle se kartou.

Když máte multiměnový účet a přijde vám na něj platba třeba v eurech, připíše se na eurovou složku. Zůstane vám tam v eurech v plné výši – bez ztráty kvůli měnovému přepočtu na koruny. A naopak: Když pak z multiměnového účtu platíte v eurech (ať už převodem, nebo kartou), použije se přednostně eurová složka – opět bez kurzových ztrát při směně.

Patnáct cizích měn ve směnárně

Multiměna v Partners Bance je dostupná zdarma k běžnému účtu – zatím ne pro sdílené ani dětské účty. V nejnovější verzi aplikace 2.0 stačí kliknout na běžný účet a pak vpravo nahoře vedle zůstatku na ikonku peněz.

K české koruně, která je hlavní měnou účtu, je na výběr patnáct dalších měn: euro, americký dolar, britská libra, švýcarský frank, polský zlotý, turecká lira, australský dolar, kanadský dolar, novozélandský dolar, japonský jen, dánská koruna, norská koruna, švédská koruna, rumunský leu a jihoafrický rand.

Multiměna Partners BankaFoto: Partners Banka

Aktivace Multiměny

Směnit si peníze z jedné složky na jinou je možné kdykoliv přímo v bankovní aplikaci přes online směnárnu. Ta se objeví, když přetáhnete výchozí složku do cílové (funkce táhni a pusť – drag and drop), tedy například korunovou složku do eurové.

Aktuální kurz pro směnu i výsledná částka jsou vždycky vidět před potvrzením transakce. Partners Banka uvádí, že u eura a amerického dolaru přidává 0,45 % nad základní kurz Evropské centrální banky, u ostatních měn 0,7 %. Marže ostatních bank na trhu se většinou pohybují kolem dvou až tří procent.

Směnárna Partners Banka multiměnaFoto: Partners Banka

Směna s využitím funkce drag and drop.

Směnárna Partners Banka multiměnaFoto: Partners Banka

Směna s využitím funkce drag and drop.

Při platbách kartou bude Partners Banka i nadále držet nejvýhodnější kurz na trhu – neúčtuje si nic navíc nad kurz Evropské centrální banky (ECB). V pátek 30. ledna odpoledne a během víkendu tak převáděla při platbě kartou euro za 24,325 Kč.

Zpřísnění pro dobíjení Revolutu a peněženek

Partners Banka ale zpřísní podmínky pro „specifické karetní transakce“ jako jsou dobíjení peněženek třetích stran, převody peněz přímo z karty do jiných finančních institucí nebo transakce související se směnou měn u jiných poskytovatelů finančních služeb. Typicky jde o Revolut a podobné aplikace.

Hledáte cestovní pojištění na míru? Poradíme!

Najděte cestovní pojištění podle svých představ, ať na pracovní cestu nebo dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním.

Chci se pojistit

Dosud má Partners Banka na tyto výjimky, často využívané ke spekulacím, strop sto tisíc korun měsíčně. Při překročení limitu už nelze využít kurz s nulovou přirážkou.

Od 26. února banka při platbě kartou na tyto specifické případy vždy použije kurz 2,5 % nad Evropskou centrální bankou.

Na výhodnější kurz – i když už ne jako dosud – bude možné dosáhnout při využití multiměnové složky, to znamená přes směnárnu v aplikaci a následný převod z účtu. Pak bude přirážka stejná jako u jiných plateb z multiměnové složky: 0,45 % nad ECB u eura a dolaru, 0,7 % u ostatních měn.

Třetí banka s multiměnovým účtem

Klasický multiměnový účet dosud nabízely jen dvě tuzemské banky: Raiffeisenbank a Komerční banka. Řešení, které se mu blíží, mají také Česká spořitelna a UniCredit Bank. Ze snadno dostupných zahraničních bank lze mít multiměnový účet u aplikace Revolut.

V Raiffeisenbank je na výběr 17 měnových složek pod stejným číslem účtu a s jedinou kartou. Služba je zdarma pro Aktivní a Exkluzivní účet. Kdo má základní Chytrý účet, může mít každou měnovou složku za paušál 29 korun měsíčně – když ji v nějakém měsíci nevyužije (na složce není žádný pohyb), neplatí nic. Komu na účet nechodí příjmy v cizí měně, může ocenit výhody Multiměny v Raiffeisenbank až při využití služby RB směnárna. Její kurz je výrazně výhodnější než standardní kurz Raiffeisenbank pro převody i platby kartou. Bohužel: za aktivní RB směnárnu chce banka standardně paušál 39 korun za měsíc – přitom strop pro směnu 40 tisíc korun měsíčně.

Komerční banka nabízí multiměnový účet se čtrnácti měnami. Objednat si ho můžete u tří tarifů s měsíčním paušálem (Standard za 39 Kč, Komfort za 89 Kč, Exclusive za 169 Kč). Bezplatně ho můžete mít jen k prémiovému bankovnictví, které obsahuje tarif Exclusive bez paušálu. Multiměnový účet Standard od Komerční banky má jeden z nejhorších směnných kurzů: k základu Evropské centrální banky si připočítá skoro čtyři procenta. Na lepší kurz dosáhnete u nejdražších tarifů Komfort a Exclusive – výhodnější směna je však k dispozici jen v pracovní dny a nefunguje pro mobily se systémem iOS.

Nevýhodný kurz DCC na kartě umí blokovat další banka. Dvě to odmítajíNevýhodný kurz DCC na kartě umí blokovat další banka. Dvě to odmítají

Aplikace Revolut má multiměnový účet přímo v základní verzi, která je zdarma. Díky bezplatné online směnárně si můžete vyměnit koruny za cizí měnu v době, kdy vám kurz přijde výhodný – a pak platit přímo v cizí měně, až budete potřebovat. Kurz patří k nejlepším na trhu. Bezplatný tarif má strop pro směnu (1000 eur měsíčně) i strop pro výběr z bankomatů (4500 Kč za měsíc nebo pět výběrů). Za směnu během víkendu si Revolut účtuje přirážku – v bezplatném tarifu 1 %. Snaží se tím chránit proti rozdílu kurzu, který může vzniknout po znovuotevření devizových trhů po víkendu. Lepší tarify s měsíčním paušálem mají menší nebo žádná omezení.

Česká spořitelna nenabízí klasický multiměnový účet, ale v praxi se k němu přiblížíte díky multiměnové funkci k debetní kartě. Ta je společná (jediná) pro více měn, ale musíte k ní mít jednotlivé (samostatné) účty v cizí měně. Karta i vedení cizoměnových účtů jsou bez poplatku, pokud máte ve spořitelně běžný účet Plus. Zájemci s běžným účtem Standard zaplatí paušál 20 Kč měsíčně. Multiměnová karta České spořitelny pak funguje stejně jako multiměnový účet, pokud jde o platby v zahraničí a výběry z bankomatu. Vedle koruny si k ní můžete připojit až deset cizích měn.

V UniCredit Bank dosáhne na multiměnovou kartu jen klient s účtem Top. Ten je zdarma, když na něj měsíčně přijde alespoň 40 tisíc korun nebo celkový objem vkladů je alespoň milion. Při nesplnění ani jedné z podmínek je paušál 299 Kč měsíčně. Na kartu si lze vedle korunového účtu připojit samostatně vedený eurový a dolarový.

Kdy se hodí multiměnový účet a kdy ne?

Multiměnový účet se vám vyplatí, když častěji nebo ve velké výši dostáváte peníze na účet v cizí měně – a současně plánujete, že někdy budete ve stejné měně zase odesílat peníze z účtu, případně platit kartou v prodejně nebo na internetu. Nebo když chcete převodem cizí měny na koruny počkat až na dobu, kdy bude kurz výhodnější.

Vyplatí se taky, když hodně cestujete a chcete se zásobit cizí měnou v době výhodného kurzu. Stejně jako v klasické „kamenné“ směnárně si ji koupíte a nemusí vás pak trápit, že za pár týdnů nebo měsíců bude aktuální kurz horší. To je pak zároveň i možnou nevýhodou: sázíte na to, že se vám podaří směnit koruny v nejlepší možný čas. Jenže když pak bude ještě o dost výhodnější, tratíte.

Multiměnový účet Partners Banky je vhodný pro placení v cizí měně, které nelze s ještě výhodnějším kurzem zaplatit kartou. Typicky může jít o převod z účtu při rezervaci ubytování, investice v cizích měnách nebo velké výdaje jako nákup nemovitosti v zahraničí.

Při platbě v cizí měně (pokud k ní vedete multiměnovou složku) se částka automaticky odečte z příslušné složky – jak při převodu z účtu, tak při platbě kartou. Pokud na složce v této měně není dost peněz, odečte se zbytek z korunové nebo jiné složky.

Poznámka: Do skupiny Partners patří i společnost NextPage Media, která mimo jiné provozuje web Peníze.cz.

Kurzy měn na Peníze.cz

Směna je život!

Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank.

Nejhledanější kurzy měn

Euro24,300-0,03 Kč
Americký dolar20,527+0,11 Kč
Britská libra28,069-0,02 Kč
Švýcarský frank26,403-0,17 Kč
Turecká lira47,200+0,28 Kč
Kurzy měn na Peníze.cz
Přepočet měn

Ještě si vyberte

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

Oblíbená témata

americký dolar, banky, cestování, dovolená, euro, kurz koruny, kurzy měn, multiměnový účet, nákupy, Partners banka, směnárny

Daňově přiznání online

Vyplňte si daňové přiznání online

Hotovo máte za 10 minut.
Garantováno daňovým poradcem.
Nechci se stresovat
Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Kolik mají banky poboček, pokladen a co s nimi plánují? Nový přehled

30. 1. 2026 | Petr Kučera

Kolik mají banky poboček, pokladen a co s nimi plánují? Nový přehled

Většina bank dál snižuje počet poboček, jejich budoucnost vidí hlavně v poradenství. Banky postupně ruší také klasické hotovostní pokladny s obsluhou, nahrazují je stroje.

Kvůli založení dětského účtu v Raiffeisenbank už klienti nemusí na pobočku

29. 1. 2026 | Petr Kučera

Kvůli založení dětského účtu v Raiffeisenbank už klienti nemusí na pobočku

Dospělí klienti Raiffeisenbank mohou nově založit běžný účet pro své dítě ve věku od 8 do 17 let kompletně online přímo v mobilní aplikaci.

Spořitelna jako love brand. První banka začíná prodávat merch

29. 1. 2026 | Petr Kučera

Spořitelna jako love brand. První banka začíná prodávat merch

Milujete vaši banku natolik, že byste ji chtěli nosit na triku? Nebo děti chtějí mít doma chameleona, křečka a další plyšové maskoty? Zjišťovali jsme, jak snadno se vám to může splnit.... celý článek

Chystáte se na olympiádu? Pozor, zaplatíte jen s kartou Visa

28. 1. 2026 | Petr Kučera

Chystáte se na olympiádu? Pozor, zaplatíte jen s kartou Visa

V olympijských areálech během zimních her v Miláně a Cortině bude možné platit pouze kartou Visa nebo v hotovosti. U platebních terminálů nebudou fungovat karty jiných značek, tedy... celý článek

Moneta láká na kartu, která zlevní nákupy potravin o 10 %

28. 1. 2026 | Petr Kučera

Moneta láká na kartu, která zlevní nákupy potravin o 10 %

Moneta Money Bank spustila novou kampaň na podporu kreditní karty Smart. Z každého nákupu potravin během půl roku vrátí deset procent, maximálně 1500 korun za měsíc. V předchozí kampani... celý článek

Speciál FKIZimní příběh