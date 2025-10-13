Komu posíláte peníze? Ověřit jméno příjemce umí druhá banka

Ověření jména příjemce u SEPA plateb při odesílání z českých účtů už nabízí také Fio banka. Je tak druhou bankou po UniCredit, která službu Verification of Payee v Česku zavedla.
„Tato novinka pomáhá předejít chybám i podvodům. Před odesláním platby systém automaticky zkontroluje, jestli jméno příjemce odpovídá číslu účtu. Pokud něco nesedí, klient dostane upozornění a může platbu včas opravit nebo zrušit,“ vysvětluje Jan Bláha, obchodní ředitel a člen představenstva Fio banky.
Služba se vztahuje výhradně na SEPA platby, tedy na převody v eurech v rámci Evropského hospodářského prostoru a dalších zemí zapojených do systému SEPA (Single Euro Payments Area), mezi něž patří třeba Spojené království, Norsko, Švýcarsko nebo Island. „Právě u těchto transakcí je možné jméno příjemce technicky ověřit předem, protože všechny zúčastněné banky používají jednotný standard,“ říká Bláha.
Pokud klient zadá v Česku platbu v eurech, ale cílová banka není zapojena do systému SEPA nebo nesplňuje technické podmínky pro ověření jména, systém na to klienta upozorní. V takovém případě je možné platbu dokončit ve standardním režimu, tedy bez ověření jména příjemce.
Novou službu Verification of Payee musely zavést všechny banky v eurozóně (státech platících eurem) nejpozději od letošního 9. října. Při odesílání SEPA plateb z účtu mimo eurozónu – tedy pro ostatní členské státy EU včetně Česka – začne být ověření příjemce povinné nejpozději od 9. července 2027. Povinnost se zatím nebude týkat plateb v jiných měnách, tedy ani tuzemských převodů v korunách.
Fio banka – podobně jako UniCredit Bank – musely ověření čísla účtu u SEPA plateb zavést od letošního října při odesílání ze svých účtů na Slovensku. Dobrovolně se rozhodly spustit novinku i při odesílání SEPA plateb z Česka s téměř dvouletým předstihem, než to bude povinné.
Podrobnosti o tom, jak nové ověření bude v praxi fungovat, jsme přinesli před týdnem. V našem předchozím článku se také dozvíte, které banky v Česku už umí okamžité SEPA platby a kdy je plánují zavést ostatní.
Petr Kučera
