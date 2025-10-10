Raiffeisenbank o víkendu odstaví bankovnictví. mBank vypne i platby na internetu

První banka v Česku umí ověřit, komu posíláte peníze
6. 10. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář
Nový nástroj může klienty včas varovat, že odesílají peníze na nesprávný účet. Ověření je od 9. října povinné pro banky v eurozóně při posílání SEPA plateb.
Zdroj: Raiffeisenbank
Raiffeisenbank plánuje na tento víkend dvě odstávky internetového a mobilního bankovnictví. „Cílem je plánovaná údržba internetového a mobilního bankovnictví, která nám umožní udržet naše systémy bezpečné,“ píše banka.
První začne v pátek 10. října ve 22 hodin a potrvá přinejmenším do následujícího rána (v mobilní aplikaci píše banka o trvání do následujícího poledne). Druhá odstávka začne v sobotu 11. října ve 22 hodin a potrvá také přinejmenším do následujícího rána.
Po dobu údržby bude bankovnictví dostupné v omezeném režimu, podle banky mohou nastat krátkodobé problémy s přihlášením. „V omezeném režimu budete moci zadávat platby, uvidíte přehled účtů a jejich transakční historii. Platby budete moci zadat se standardní prioritou a budou zpracovány následující pracovní den,“ upřesňuje Raiffeisenbank.
V uvedených časech nebude dostupná služba Bankovní identita RB. Platby kartou a výběry z bankomatů budou fungovat bez omezení. Kódy pro potvrzení plateb kartou na internetu pošle banka formou SMS. Hotovost vloženou na účet přes vkladový bankomat připíše nejpozději v průběhu pondělí.
V neděli 12. října od půl třetí ráno do desáté dopoledne budou mimo provoz některé služby mBank. Klienti se nedostanou do internetového a mobilního bankovnictví, dočasně nebudou fungovat ani platby kartou na internetu.
„Je možné, že po skončení odstávky bude třeba aktualizovat stránku vašeho internetového bankovnictví. Provedete to kombinací kláves Ctrl+F5,“ píše mBank.
