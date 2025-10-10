Peníze.cz
>
Účty a karty
>
Běžné účty
>
Osobní účty
>
Raiffeisenbank o víkendu odstaví bankovnictví. mBank vypne i platby na internetu

Raiffeisenbank o víkendu odstaví bankovnictví. mBank vypne i platby na internetu

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 10. 10. 2025
Raiffeisenbank o víkendu odstaví bankovnictví. mBank vypne i platby na internetu

Zdroj: Raiffeisenbank

Raiffeisenbank plánuje na tento víkend dvě odstávky internetového a mobilního bankovnictví. „Cílem je plánovaná údržba internetového a mobilního bankovnictví, která nám umožní udržet naše systémy bezpečné,“ píše banka.

První začne v pátek 10. října ve 22 hodin a potrvá přinejmenším do následujícího rána (v mobilní aplikaci píše banka o trvání do následujícího poledne). Druhá odstávka začne v sobotu 11. října ve 22 hodin a potrvá také přinejmenším do následujícího rána.

Po dobu údržby bude bankovnictví dostupné v omezeném režimu, podle banky mohou nastat krátkodobé problémy s přihlášením.  „V omezeném režimu budete moci zadávat platby, uvidíte přehled účtů a jejich transakční historii. Platby budete moci zadat se standardní prioritou a budou zpracovány následující pracovní den,“ upřesňuje Raiffeisenbank.

V uvedených časech nebude dostupná služba Bankovní identita RB. Platby kartou a výběry z bankomatů budou fungovat bez omezení. Kódy pro potvrzení plateb kartou na internetu pošle banka formou SMS. Hotovost vloženou na účet přes vkladový bankomat připíše nejpozději v průběhu pondělí.

V neděli 12. října od půl třetí ráno do desáté dopoledne budou mimo provoz některé služby mBank. Klienti se nedostanou do internetového a mobilního bankovnictví, dočasně nebudou fungovat ani platby kartou na internetu.

„Je možné, že po skončení odstávky bude třeba aktualizovat stránku vašeho internetového bankovnictví. Provedete to kombinací kláves Ctrl+F5,“ píše mBank.

Kvíz

Zuno
Foto: Zuno

Web Peníze.cz je s vámi už čtvrt století. Psali jsme o hodně bankách, které tu byly – a už nejsou. Teď si je osvěžíme v kvízu. Čeká na vás dvanáct otázek.

Banky, které zmizely. Ukažte, jak si je pamatujete!

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

banky, elektronické bankovnictví, mBank, odstávka, Raiffeisenbank

A tohle už jste četli?

První banka v Česku umí ověřit, komu posíláte peníze

6. 10. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

První banka v Česku umí ověřit, komu posíláte peníze

Nový nástroj může klienty včas varovat, že odesílají peníze na nesprávný účet. Ověření je od 9. října povinné pro banky v eurozóně při posílání SEPA plateb.

Spořitelna nasazuje nového trenéra. Poradí, jak být fit s financemi

4. 10. 2025 | Petr Kučera | 2 komentáře

Spořitelna nasazuje nového trenéra. Poradí, jak být fit s financemi

Česká spořitelna nasadila do ostrého provozu novou aplikaci FIT+, která nahradí starší řešení nazvané Finanční zdraví. Vylepšená FIT zóna, jejíž první verzi spustila banka v lednu 2024,... celý článek

Umění platit. Komerční banka má nové karty od studentů UMPRUM

29. 9. 2025 | Petr Kučera

Umění platit. Komerční banka má nové karty od studentů UMPRUM

Komerční banka připravila kolekci čtyř platebních karet, jejichž podobu navrhli studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM).

Investice do vlastní zábavy? Televize Nova vydává dluhopisy pro domácnosti

29. 9. 2025 | Silvie Housková | 2 komentáře

Investice do vlastní zábavy? Televize Nova vydává dluhopisy pro domácnosti

Televize Nova chce prodat dluhopisy za miliardu drobným investorům. Od dnešního dne si je mohou nakoupit klienti Air Bank přímo v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví.

Raiffeisenbank vylepšuje aplikaci. Platbu si vyžádáte i bez QR kódu

26. 9. 2025 | Petr Kučera

Raiffeisenbank vylepšuje aplikaci. Platbu si vyžádáte i bez QR kódu

Klient Raiffeisenbank může nově posílat žádost o platbu přímo do mobilního bankovnictví jiného klienta Raiffeisenbank, kterého má v historii příjemců. Odpadá tak nutnost sdílet QR kód... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI