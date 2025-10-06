Tuzemská UniCredit Bank dnes oznámila, že je připravena na ověřování příjemců takzvaných SEPA plateb. Nová služba Verification of Payee má klienty včas upozornit na možné omyly nebo podvody.
Všechny banky v eurozóně (státech platících eurem) musí nejpozději od 9. října 2025 začít ověřovat, jestli jméno příjemce platby souhlasí s tím, které zadává odesílatel.
Podle schváleného nařízení Evropské unie bude ověření povinné zatím jen pro SEPA platby. To jsou převody eur v rámci Evropské unie a dalších členů SEPA (Single Euro Payments Area), mezi něž patří třeba Spojené království, Norsko, Švýcarsko nebo Island.
Při odesílání SEPA plateb z účtu mimo eurozónu – tedy pro ostatní členské státy EU včetně Česka – začne být ověření příjemce povinné nejpozději od 9. července 2027.
Banky ze skupiny UniCredit fungují v Itálii, Německu, Rakousku a deseti státech střední a jihovýchodní Evropy. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia – jak název napovídá – působí v obou státech bývalé federace. A protože pro slovenské účty je služba Verification of Payee povinná od 9. října, rozhodla se ji UniCredit Bank současně zprovoznit i pro české účty.
„Ověření příjemce je bezplatné a dostupné pro všechny klienty – fyzické osoby, podnikatele i firmy. Funguje jak u standardních, tak i okamžitých SEPA plateb. Klienti získají informaci o shodě jména a účtu ještě před potvrzením platby,“ říká Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank.
Jak funguje ověření čísla účtu a jména příjemce
Odesílatel SEPA platby musí zadat číslo cílového účtu v mezinárodním formátu IBAN (International Bank Account Number) a zároveň jméno nebo název majitele cílového účtu. Oba údaje se při zahraničních převodech zadávají i podle dosavadních pravidel, nicméně význam správného zadání jména či názvu teď stoupne.
Nově bude muset banka odesílatele ještě před odesláním platby ověřit, jestli se údaje zadané odesílatelem shodují s údaji v bance příjemce. A během co nejkratší doby (nejpozději do pěti vteřin) ukázat jednu ze čtyř odpovědí:
- Údaje se shodují = platba může proběhnout (UniCredit ji v tomto případě odešle bez dalšího upozornění). Do „shody“ by se měly vejít i formální odlišnosti – ignorovat se budou malá a velká písmena nebo označení právní formy společností. Systém by si měl poradit také se specifickými znaky některých jazyků a převést je do univerzální „celoevropské“ podoby – typicky přehlásky, háčky a podobně.
- Údaje se shodují jen částečně (blízká shoda) = banka informuje odesílatele, že zadané jméno není zcela stejné, nicméně je srovnatelné. Nejčastěji zřejmě půjde o překlepy, zkratky křestního jména, jinou variantu křestního jména nebo jiné pořadí slov. V tomto případě banka ukáže odesílateli jméno účtu registrované u cílové banky a dá mu vybrat jednu ze tří možností: buď údaj opraví na správný, nebo platbu odešle navzdory varování, nebo platbu zatím neodešle a zkusí od příjemce získat přesné údaje.
- Údaje se neshodují = banka sdělí odesílateli, že není žádná shoda jím zadaných údajů s údaji v bance příjemce. Zadaný název se tedy výrazně liší od evidovaného. Banka vyzve odesílatele, aby údaje prověřil (a bez ověření neodesílal). Pokud na tom odesílatel trvá, banka však platbu odešle i přes tento rozpor.
- Údaje jsou nedostupné = není možné je zkontrolovat z technických důvodů (typicky výpadek systému), případně cílový účet vůbec neexistuje.
„Systém je navržen tak, aby byl tolerantní k menším chybám, ale zároveň upozorňoval na výrazné nesrovnalosti, které mohou signalizovat chybu nebo rizikovou transakci,“ říká Petr Plocek z UniCredit Bank.
Nová povinnost neznamená, že banka vždy ukáže odesílateli správné jméno, pod nímž účet vede banka příjemce. Důvodem jsou bankovní tajemství a ochrana soukromí adresáta.
Ukázka nové funkce v aplikaci UniCredit Bank. (Zdroj: UCB)
U hromadných převodů se ověření provede pro každého příjemce, klient obdrží výsledek pro každý jednotlivý převod.
Banky v Česku mají ještě čas
Nová povinnost souvisí s tím, že podle unijního nařízení musí banky povinně začít nabízet okamžité SEPA převody – už ne jenom ty standardní (pomalejší). Banky v eurozóně musí umět přijmout okamžité SEPA platby nejpozději od 9. ledna 2025, jejich odeslání musí klientům nabídnout nejpozději od 9. října 2025.
Banky ve zbylých členských státech – tedy i v Česku – budou muset přijímat okamžité SEPA platby nejpozději od 9. ledna 2027 a odesílat nejpozději od 9. července 2027.
V Česku okamžité SEPA platby s předstihem zprovoznily dosud čtyři banky: od druhé poloviny roku 2020 je umožňuje tuzemská Oberbank prostřednictvím své rakouské centrály, od května 2023 J&T Banka, od května 2024 Fio banka a od ledna 2025 UniCredit Bank.
Zmíněné banky musí už teď zprovoznit ověřování příjemce přinejmenším pro klienty svých poboček na Slovensku. mBank dnes webu Peníze.cz odpověděla, že klientům s účty v Česku tuto službu (pro SEPA platby) nabídne až později – pochopitelně nejpozději do 9. července 2027. Při odeslání z českých účtů zatím nebude ověření dostupné ani pro klienty Oberbank.
S předstihem – během roku 2026 – plánuje zprovoznit okamžité SEPA platby Partners Banka. „Vnímáme je jako standard moderního bankovnictví, který chceme našim klientům zpřístupnit co nejdříve, a proto nepočítáme s využitím maximálních lhůt stanovených evropskou regulací,“ vysvětluje mluvčí Tereza Píchalová.
Air Bank chce spustit okamžité SEPA platby na podzim 2026, upřesnila letos v létě mluvčí Alžběta Honsová. „V případě neočekávaných technických problémů využijeme maximální lhůty,“ dodala.
Komerční banka zprovozní odesílání okamžitých SEPA plateb na Slovensku letos v říjnu, pro klienty v Česku začnou fungovat až s odstupem – nejpozději od 9. července 2027, jak stanoví unijní nařízení.
ČSOB plánuje v Česku využít maximální možné lhůty, s největší pravděpodobností tu nespustí okamžité SEPA platby dříve. Také Česká spořitelna ujišťuje, že lhůty podle nařízení dodrží – a nevylučuje, že okamžité SEPA platby zprovozní v mírném předstihu. Nejpozději od 9. ledna 2027 pro příjem a od 9. července 2027 pro odesílání bude připravena také Raiffeisenbank.
Odpovědnost banky a odesílatele
Když banka neověří příjemce správně, případně vůbec, odesílatel bude moct požadovat, aby mu platbu vrátila. „Pokud plátce namítne, že peníze poslal, kam nechtěl, banka musí účet uvést do původního stavu,“ potvrzuje František Nonnemann, expert na ochranu osobních údajů, compliance a řízení rizik. Když je to vina cílové banky, může po ní pak odesílající banka vymáhat náhradu škody.
Pokud však banka upozorní odesílatele, že se údaje neshodují, ale klient to bude ignorovat a platbu odešle, banka v zásadě odpovědná nebude.
„V aplikační praxi, například finančního arbitra nebo některých soudů, se občas setkáme s přístupem, který odpovědnost banky rozšiřuje. Vychází z úvahy, že banka musí sledovat podezřelé znaky obchodu a pokud jí jako profesionálovi musí být jasné, že se jedná o něco podezřelého, platbu má zastavit,“ upozorňuje František Nonnemann.
„Je to zatím jenom výklad – a navíc ne všeobecný nebo většinový. Ale pokud by k tomu výkladová praxe (soudy, dohledového orgány, zákonodárci) směřovala, bylo by to pro banky, respektive obecně poskytovatele platebních služeb, velmi náročné na kapacity, techniku, lidi a čas. A byl by to další krok v budování falešné jistoty klientů, že si nemusí na nic dávat pozor a nic řešit a že za jejich případné chyby nebo nepozornosti bude nakonec odpovědný někdo jiný,“ dodává expert.
Ani nová povinnost nemůže zabránit všem podvodům. Měla by však přinejmenším omezit chybně zadané platby (když účet neexistuje nebo patří někomu jinému) nebo alespoň část podvodů (například když odesílatel chce poslat dar nějaké nadaci, ale ve skutečnosti je účet psaný na fyzickou osobu).
„I nadále bude důležitá obezřetnost klienta – nejen při placení, ale při související komunikaci s obchodníky, e-shopy a podobně. Je primárně na plátci, aby věděl, s kým komunikuje, komu platí, jakou částku a proč. Ověřování příjemce mu může pomoci ochránit jeho prostředky a zamezit některým typům podvodů, ale určitě nezabrání všem podvodům a nelze na něj takto spoléhat,“ zdůrazňuje František Nonnemann.
Rozšíří se ověření příjemce i na korunové platby?
Příprava na povinné ověření u SEPA plateb je pro banky technologicky i finančně náročná. Proto zatím neplánují, že by podobné ověření začaly z vlastní iniciativy nabízet také u plateb v jiných měnách než euro – především pro tuzemské převody v korunách.
Evropská unie předpokládá, že povinnost se během několika let rozšíří na všechny platby, tedy třeba i v korunách nebo zlotých. Nařízení ale zatím nemá konečnou podobu. Zatím tedy záleží na dobrovolném rozhodnutí regulátorů (centrálních bank) v jednotlivých státech.
Zástupci tuzemských bank podotýkají, že pokud by se povinnost ověřovat příjemce rozšířila i na převody v korunách v rámci Česka, měla by být pro klienty co nejjednodušší. Tedy: aby odesílatel zadával číslo účtu v podobě, na kterou je zvyklý. Ne v mezinárodním formátu IBAN, který v Česku může tvořit až 24 znaků. Typickým příkladem, jak takové číslo IBAN vypadá u účtu v české bance, je třeba CZ6508000000192000145399. Pomoci by mohl automatický převodník.
Pro české klienty může být komplikací i zadávání jména příjemce. U tuzemských převodů to dosud není běžné – vyplnit ho chce jen mBank, i když v praxi neověřuje.
Kdo teď ukáže jméno účtu, kam posíláte peníze?
Jméno příjemce ještě před odesláním platby ukážou banky plošně jen u takzvaných plateb na kontakt, které v Česku fungují od listopadu 2023. Mají limit: jednorázově lze převést maximálně pět tisíc korun.
U těchto převodů zadává plátce místo čísla účtu jen telefonní číslo příjemce. Banka pak před potvrzením platby ukáže odesílateli i název účtu příjemce, na který se chystá poslat peníze. Převod pak proběhne, jen když klient tuto shodu odsouhlasí. Příjemce takových plateb se musí předem registrovat, telefonní číslo se pak s účtem spáruje v databázi České národní banky. Součástí registrace je souhlas se zveřejněním čísla.
Platby na kontakt jsou však výjimka. U běžných plateb na číslo účtu – standardních i okamžitých – žádná banka v Česku neumožňuje, aby lidé před odesláním každé platby vždycky viděli, komu ji posílají. Banky argumentují tím, že zveřejňovat jméno příjemce každé platby nemohou, ani kdyby to bylo technicky možné. Podle průzkumu České bankovní asociace z roku 2021 by to přitom přivítala významná část klientů: 40 procent uživatelů internetového a 35 procent mobilního bankovnictví.
Nejblíže k tomu měla Equa bank: Klient viděl název účtu příjemce, pokud z něho už přišla nějaká platba do banky (nemusela přijít přímo jemu). Equa v roce 2021 odhadovala, že tímto způsobem se ověří příjemce před odesláním zhruba 80 procent plateb – i díky tomu měla minimum reklamací omylem zaslaných plateb. Equa se pak stala součástí Raiffeisenbank a převzala její pravidla.
Nejvstřícnější z pohledu odesílatelů zůstává Air Bank. Nikdy ale neukáže jméno člověka před platbou, kterou konkrétní klient odesílá na dané číslo poprvé. Ukáže ho až po odeslání platby a pak vždycky už před odesláním každé další platby na stejný účet.
„Pokud jako banka máme informaci, komu účet příjemce patří, vždy tuto informaci po provedení platby zobrazíme. Před provedením platby tuto informaci zobrazujeme u příjemců plateb, se kterými si už dříve daný klient peníze posílal, případně také u vybraných právnických osob, u kterých lze číslo účtu zjistit z veřejně dostupných zdrojů,“ upřesňuje mluvčí Air Bank Alžběta Honsová.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
