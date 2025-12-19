Peníze.cz
>
Účty a karty
>
Běžné účty
>
Osobní účty
>
Moneta zrušila pokladny na polovině poboček. Přidá další mincomaty

Moneta zrušila pokladny na polovině poboček. Přidá další mincomaty

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 19. 12. 2025
Přechod na bezhotovostní provoz čeká na přelomu roku další tři pobočky, ve dvou městech se zkrátí otevírací doba pokladen na dva dny. Vedle vkladomatů na bankovky přidává Moneta i stroje na vkládání mincí.
Moneta zrušila pokladny na polovině poboček. Přidá další mincomaty
Nová pobočka v pražské Galerii Harfa
Zdroj: Moneta

Moneta Money Bank letos zrušila hotovostní pokladny s živou obsluhou na 64 pobočkách z celkových 123 poboček. Klienti na nich zdarma mohou využít vkladové bankomaty.

Až do začátku letošního roku patřila Moneta – společně s Fio a Creditas – mezi poslední trojici bank, které držely klasické hotovostní pokladny v provozu na všech svých pobočkách.

Pokladna skončila například na pobočkách v Berouně, Domažlicích, Jeseníku, Jičíně, Kroměříži, Kutné Hoře, Litomyšli, Poděbradech, Rokycanech, na pražském Karlovo náměstí, v centrále Monety na pražské Brumlovce, v plzeňském obchodním centru Galerie Slovany nebo ve Vsetíně. Od 22. prosince přestane fungovat pokladna v Mostě. 

Na některých pobočkách Monety, kde pokladna zatím zůstala, funguje jen jeden nebo dva dny v týdnu. Od ledna se k nim přidají pobočky v Ústí nad Orlicí (pokladna bude nově otevřená jen v úterý a ve středu) a v Ústí nad Orlicí (v pondělí a ve středu).

„Přechod na bezhotovostní provoz“ je součástí dlouhodobé strategie Monety, připomíná banka ve zprávě z tohoto týdne, kde informovala o investicích do modernizace poboček.

Kolik poboček přejde na bezhotovostní provoz v roce 2026 a jestli postupně zruší pokladny všude, banka neupřesnila. Jisté je, že hned od 1. ledna končí pokladna v Jablonci nad Nisou a na brněnské Palackého třídě. 

„Průběžně sledujeme využití pokladen a v případě potřeby je nahrazujeme vkladovými bankomaty. Klienti tak mohou hotovost vkládat bez poplatků 24/7. Ve velkých městech, kde máme více poboček, analyzujeme jejich vytíženost a pokladny zachováváme tam, kde jsou nejvíce využívané,“ odpověděla na dotaz webu Peníze.cz Tereza Ryšanová z tiskového oddělení Monety.

Klienti mohou hotovost kdykoliv zdarma vkládat nejen v bankomatech Monety, ale také ve sdílené síti s Komerční bankou, Air Bank a v budoucnu také s UniCredit Bank.

Moneta letos začala testovat také mincomaty – tedy samostatné stroje pro vklad mincí. Běžné vkladové bankomaty totiž přijímají jen bankovky. Mincomaty lze vyzkoušet na pobočkách v Havířově, Karlových Varech, brněnském OC Campus a na dvou nových pobočkách v Praze: v Galerii Harfa a v nákupním centru Westfield Černý Most.

„Jsme rádi, že ve všech pěti lokalitách, kde v současné době mincomaty provozujeme, jejich využívání – které je zdarma – rychle roste. I proto budeme síť mincomatů dále rozšiřovat i v roce 2026. V plánu je až dvacet dalších zařízení, z nichž první najdete již v lednu na nové pobočce v OC Krakov v Praze,“ říká Adam Bauer, ředitel pobočkové sítě Monety.

Anketa

Kolikrát jste za poslední rok použili klasickou hotovostní pokladnu v bance?

Do rozšíření a modernizace pobočkové sítě letos Moneta investovala přes sto milionů korun. „Největšími investicemi bylo otevření dvou nových pražských poboček, a to v Galerii Harfa a v nákupním centru Westfield Černý Most. Současně proběhla rekonstrukce liberecké pobočky v obchodním centru Nisa a přesun pěti stávajících poboček do nových a atraktivnějších lokalit – konkrétně v Karlových Varech, Vsetíně, Mladé Boleslavi, Prachaticích a Brně,“ upřesňuje Bauer.

„Všechny naše nové, relokované či rekonstruované pobočky mají prosklené jednací místnosti, které na jedné straně zajišťují velmi přehledné prostředí – klienti vidí, kdo se v jednotlivých kancelářích nachází – a zároveň umožňují naprosto diskrétní jednání. Pobočky tak působí vzdušně, přehledně a současně poskytují dostatečné soukromí,“ popisuje šéf pobočkové sítě.

Moneta v příštím roce neplánuje výrazné rozšíření nebo naopak omezení počtu poboček. „Plánujeme otevřít minimálně jednu pobočku v Praze, a to v již zmíněném OC Krakov, a jednu v Plzni. Zbylá místa zatím vyhodnocujeme,“ odpověděla webu Peníze.cz Tereza Ryšanová.

„Systematicky sledujeme, jak klienti naše pobočky využívají, a jejich síť průběžně optimalizujeme tak, abychom byli dostupní tam, kde nás klienti nejvíce potřebují,“ dodává.

Moneta pokračuje v rozšiřování své sítě specializovaných poradců, která aktuálně zahrnuje přímo na pobočkách 58 hypotečních, 65 investičních a 58 pojišťovacích expertů.

„Většinu servisních požadavků, kvůli kterým klienti dříve chodili na pobočky, dnes zvládnou sami v Internet Bance či Smart Bance. Na pobočky tak míří hlavně kvůli odborným konzultacím a řešení komplexnějších potřeb. Proto výrazně posilujeme naši síť expertů,“ říká Bauer.

Fotogalerie

Zveme vás do galerie. Naše kartotéka ukáže, co nabízejí jednotlivé banky, když si založíte základní variantu osobního účtu.

Jakou kartu vám teď dají? Podívejte se přehled podle bank!

Banka Creditas debetní karta
Moneta debetní karty
ČSOB eko karta chameleon
Chci vidět víc

Popisky a autory fotek najdete uvnitř galerie.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

bankovní pobočky, banky, hotovost, mincomaty, Moneta Money Bank, pokladna, vkladomaty

A tohle už jste četli?

Dobíjíte kredit v mobilu přes banku? Minimální částka stoupne

14. 12. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Dobíjíte kredit v mobilu přes banku? Minimální částka stoupne

Zvýšení vyplývá z rozhodnutí mobilních operátorů. Jako poslední z nich plošně zvedá minimální částku T-Mobile, a to pro všechny externí partnery.

Neomezené vstupy do salonků na letištích skončí. Mastercard mění benefit

12. 12. 2025 | Petr Kučera

Neomezené vstupy do salonků na letištích skončí. Mastercard mění benefit

Lidé, kteří využívají prémiové účty v některých bankách, přijdou o část oblíbeného benefitu. Dosud mají volné vstupy do salonků Mastercard na letištích v Praze, Vídni a Bratislavě.... celý článek

Bez papíru už k hypotéce zařídíte i katastr. Bank ID umí kvalifikovaný podpis

11. 12. 2025 | Petr Kučera

Bez papíru už k hypotéce zařídíte i katastr. Bank ID umí kvalifikovaný podpis

Všechny dokumenty k hypotéce je nově možné podepisovat kvalifikovaným elektronickým podpisem vydaným na základě bankovní identity. Informovala o tom společnost Bankovní identita, která... celý článek

Fio banka spouští novou verzi investiční aplikace Smartbroker

4. 12. 2025 | Petr Kučera

Fio banka spouští novou verzi investiční aplikace Smartbroker

Fio banka nabízí ke stažení zcela novou verzi investiční aplikace Fio Smartbroker. K dispozici je na Google Play i App Store, tedy ve verzi pro operační systémy Android i iOS.

Jakou kartu vám teď dají? Podívejte se na přehled podle bank

4. 12. 2025 | Petr Kučera

Jakou kartu vám teď dají? Podívejte se na přehled podle bank

Zveme vás do galerie. Naše kartotéka ukáže, co nabízejí jednotlivé banky, když si založíte základní variantu osobního účtu.

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh