Moneta zrušila pokladny na polovině poboček. Přidá další mincomaty

Dobíjíte kredit v mobilu přes banku? Minimální částka stoupne
14. 12. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář
Zvýšení vyplývá z rozhodnutí mobilních operátorů. Jako poslední z nich plošně zvedá minimální částku T-Mobile, a to pro všechny externí partnery.
Moneta Money Bank letos zrušila hotovostní pokladny s živou obsluhou na 64 pobočkách z celkových 123 poboček. Klienti na nich zdarma mohou využít vkladové bankomaty.
Až do začátku letošního roku patřila Moneta – společně s Fio a Creditas – mezi poslední trojici bank, které držely klasické hotovostní pokladny v provozu na všech svých pobočkách.
Pokladna skončila například na pobočkách v Berouně, Domažlicích, Jeseníku, Jičíně, Kroměříži, Kutné Hoře, Litomyšli, Poděbradech, Rokycanech, na pražském Karlovo náměstí, v centrále Monety na pražské Brumlovce, v plzeňském obchodním centru Galerie Slovany nebo ve Vsetíně. Od 22. prosince přestane fungovat pokladna v Mostě.
Na některých pobočkách Monety, kde pokladna zatím zůstala, funguje jen jeden nebo dva dny v týdnu. Od ledna se k nim přidají pobočky v Ústí nad Orlicí (pokladna bude nově otevřená jen v úterý a ve středu) a v Ústí nad Orlicí (v pondělí a ve středu).
„Přechod na bezhotovostní provoz“ je součástí dlouhodobé strategie Monety, připomíná banka ve zprávě z tohoto týdne, kde informovala o investicích do modernizace poboček.
Kolik poboček přejde na bezhotovostní provoz v roce 2026 a jestli postupně zruší pokladny všude, banka neupřesnila. Jisté je, že hned od 1. ledna končí pokladna v Jablonci nad Nisou a na brněnské Palackého třídě.
„Průběžně sledujeme využití pokladen a v případě potřeby je nahrazujeme vkladovými bankomaty. Klienti tak mohou hotovost vkládat bez poplatků 24/7. Ve velkých městech, kde máme více poboček, analyzujeme jejich vytíženost a pokladny zachováváme tam, kde jsou nejvíce využívané,“ odpověděla na dotaz webu Peníze.cz Tereza Ryšanová z tiskového oddělení Monety.
Klienti mohou hotovost kdykoliv zdarma vkládat nejen v bankomatech Monety, ale také ve sdílené síti s Komerční bankou, Air Bank a v budoucnu také s UniCredit Bank.
Moneta letos začala testovat také mincomaty – tedy samostatné stroje pro vklad mincí. Běžné vkladové bankomaty totiž přijímají jen bankovky. Mincomaty lze vyzkoušet na pobočkách v Havířově, Karlových Varech, brněnském OC Campus a na dvou nových pobočkách v Praze: v Galerii Harfa a v nákupním centru Westfield Černý Most.
„Jsme rádi, že ve všech pěti lokalitách, kde v současné době mincomaty provozujeme, jejich využívání – které je zdarma – rychle roste. I proto budeme síť mincomatů dále rozšiřovat i v roce 2026. V plánu je až dvacet dalších zařízení, z nichž první najdete již v lednu na nové pobočce v OC Krakov v Praze,“ říká Adam Bauer, ředitel pobočkové sítě Monety.
Do rozšíření a modernizace pobočkové sítě letos Moneta investovala přes sto milionů korun. „Největšími investicemi bylo otevření dvou nových pražských poboček, a to v Galerii Harfa a v nákupním centru Westfield Černý Most. Současně proběhla rekonstrukce liberecké pobočky v obchodním centru Nisa a přesun pěti stávajících poboček do nových a atraktivnějších lokalit – konkrétně v Karlových Varech, Vsetíně, Mladé Boleslavi, Prachaticích a Brně,“ upřesňuje Bauer.
„Všechny naše nové, relokované či rekonstruované pobočky mají prosklené jednací místnosti, které na jedné straně zajišťují velmi přehledné prostředí – klienti vidí, kdo se v jednotlivých kancelářích nachází – a zároveň umožňují naprosto diskrétní jednání. Pobočky tak působí vzdušně, přehledně a současně poskytují dostatečné soukromí,“ popisuje šéf pobočkové sítě.
Moneta v příštím roce neplánuje výrazné rozšíření nebo naopak omezení počtu poboček. „Plánujeme otevřít minimálně jednu pobočku v Praze, a to v již zmíněném OC Krakov, a jednu v Plzni. Zbylá místa zatím vyhodnocujeme,“ odpověděla webu Peníze.cz Tereza Ryšanová.
„Systematicky sledujeme, jak klienti naše pobočky využívají, a jejich síť průběžně optimalizujeme tak, abychom byli dostupní tam, kde nás klienti nejvíce potřebují,“ dodává.
Moneta pokračuje v rozšiřování své sítě specializovaných poradců, která aktuálně zahrnuje přímo na pobočkách 58 hypotečních, 65 investičních a 58 pojišťovacích expertů.
„Většinu servisních požadavků, kvůli kterým klienti dříve chodili na pobočky, dnes zvládnou sami v Internet Bance či Smart Bance. Na pobočky tak míří hlavně kvůli odborným konzultacím a řešení komplexnějších potřeb. Proto výrazně posilujeme naši síť expertů,“ říká Bauer.
