Kvůli založení dětského účtu v Raiffeisenbank už klienti nemusí na pobočku
29. 1. 2026 | Petr Kučera
Dospělí klienti Raiffeisenbank mohou nově založit běžný účet pro své dítě ve věku od 8 do 17 let kompletně online přímo v mobilní aplikaci.
Nejvíc poboček má díky historickému náskoku Česká spořitelna. Na začátku letošního roku jich provozuje 329, zatímco například v srpnu 2023 jich bylo 369 a ještě na začátku roku 2021 více než 400. „Předpokládáme, že letos uzavřeme ty pobočky, o jejichž využívání ztratí většina klientů v dané lokalitě zájem,“ odpověděl webu Peníze.cz mluvčí spořitelny Filip Hrubý. „Nemáme přesný plán rušení poboček, nicméně na základě vývoje v přechozích letech se dá předpokládat, že letos dojde ke zrušení minimálně vyšších jednotek poboček,“ dodává.
S velkým odstupem za spořitelnou je na druhém místě Komerční banka. Aktuálně má 185 poboček, což je o 18 méně než před rokem. „Pobočkovou síť optimalizujeme s ohledem na dlouhodobý trend – pro běžné a rutinní operace stále více klientů využívá digitální kanály. Pokračování optimalizace sítě se dotkne řádově jednotek poboček v lokalitách s nízkou návštěvností,“ říká Petr Šašek z tiskového oddělení.
Kromě toho má Komerční banka k dispozici zhruba 200 poboček stavební spořitelny Modrá pyramida, které se v posledních letech přejmenovaly na „KB poradenské místo“ a rozšířily nabídku bankovních služeb. „Naším dlouhodobým cílem je na nich nabízet maximum služeb jako na pobočkách s výjimkou hotovostních služeb,“ vysvětluje Petr Šašek. Zájemce si tu může sjednat běžný účet nebo třeba spotřebitelský úvěr, ale se žádostí o odblokování aplikace nebo karty musí zajít na klasickou pobočku nebo zavolat na kontaktní centrum.
Na třetí místo v počtu poboček se dostala nová Partners banka – má jich 178. „V loňském roce jsme se soustředili především na rozvoj stávající pobočkové sítě, letos je naším cílem se přiblížit hranici 200 poboček,“ říká Jan Chlumský, manažer pobočkové sítě Partners. Na pobočkách si může zájemce založit účet, vyřídit opětovné zprovoznění aplikace nebo karty, sjednat spotřebitelský úvěr, hypotéku, pojištění nebo investice.
Čtvrtou největší síť provozuje ČSOB. Ke konci loňského roku měla 175 poboček – o jednu méně než před rokem. Během loňska dvě uzavřela, ale otevřela novou specializovanou pobočku v Liberci nazvanou Na mobilu. „Namísto tradičních bankéřů zde klientům pomáhají asistenti, kteří je provedou nabídkou online služeb,“ upřesňuje mluvčí Monika Hořínková. „V tuto chvíli nemáme žádnou informaci o tom, že by se struktura poboček měla letos měnit,“ odpovídá ohledně rušení dalších poboček.
Pobočky a pokladny bank
|počet poboček k 1. 1. 2026
|počet poboček v srpnu 2024
|Česká spořitelna
|329 (115 s pokladnou)
|346 (146 s pokladnou)
|Komerční banka
|185 (103 s pokladnou)
|205 (106 s pokladnou)
|Partners Banka
|178 (žádná s pokladnou)
|175 (žádná s pokladnou)
|ČSOB
|176 (64 s pokladnou)
|194 (71 s pokladnou)
|Moneta Bank
|123 (41 s pokladnou)
|134 (všechny s pokladnou)
|Raiffeisenbank
|116 (44 s pokladnou)
|118 (46 s pokladnou)
|UniCredit Bank
|111 (43 s pokladnou)
|119 (43 s pokladnou)
|Fio banka
|86 (všechny s pokladnou)
|86 (všechny s pokladnou)
|Banka Creditas
|33 (všechny s pokladnou)
|35 (všechny s pokladnou)
|Air Bank
|32 (žádná s pokladnou)
|32 (žádná s pokladnou)
|mBank
|29 (žádná s pokladnou)
|30 (žádná s pokladnou)
|Oberbank
|19 (17 s pokladnou)
|20 (18 s pokladnou)
|Trinity Bank
|9 (2 s pokladnou)
|9 (2 s pokladnou)
|celkem
|1426 (548 s pokladnou)
|1503 (687 s pokladnou)
Jako bankovní pobočku počítáme především to, co tak označuje sama banka. Zájemce si tam může založit běžný účet nebo spotřebitelský úvěr. Klientovi by obsluha měla pomoct s odblokováním aplikace nebo platební karty.
Do přehledu jsme zařadili jen banky, které se mimo jiné zaměřují na osobní účty pro retailové klienty.
Pátá Moneta má 123 poboček a obdobný počet plánuje mít i na konci roku. „Plošné rušení poboček bez náhrady neplánujeme, počítáme však s jejich částečnou realokací jak rámci jednotlivých měst (například v Prachaticích, Karlových Varech či ve Vsetíně), tak i v rámci širší oblasti, tedy okresu,“ říká mluvčí Lucie Leixnerová. V létě 2024 měla Moneta 134 poboček, o rok předtím 140.
Dlouhodobě stabilní počet poboček provozuje Raiffeisenbank. Aktuálně jich má 116, zatímco v létě 2023 to bylo 119. Za poslední rok jen sloučila dvě blízké pobočky. „Letos plánujeme zachovat stejný počet,“ ujišťuje mluvčí Tereza Kaiseršotová.
UniCredit Bank má 65 klasických poboček (stejně jako před rokem) a 46 franšízových poboček UniCredit Express. Na nich si zájemce zařídí třeba založení účtu, sjednání spotřebitelského úvěru nebo odblokování aplikace a karty.
Početně stabilní zůstává také síť Fio banky. „Aktuálně máme v České republice 86 poboček a centrálu v Praze. Loni jsme několik poboček přestěhovali do kvalitnějších a lépe vyhovujících prostor, které zvýšily komfort pro klienty i zaměstnance. Samozřejmě průběžně analyzujeme vhodné příležitosti k rozšíření sítě. Aktuálně se to týká možnosti nové pobočky v Brně a v Praze,“ upřesňuje mluvčí Karel Kopeček.
Banka Creditas provozuje 33 poboček. Jejich počet mírně klesá – v srpnu 2024 jich bylo 35, o rok dříve 37. „Do budoucna neplánujeme žádné plošné rušení, spíše se soustředíme na kvalitu a modernizaci stávajících poboček,“ říká Anna Bakošová z tiskového oddělení.
Air Bank má 32 poboček – stejně jako už měla v srpnu 2023. Plošné uzavírání ani rozšiřování neplánuje, sdělila webu Peníze.cz.
mBank provozuje 29 obchodních míst (klasických poboček plus kiosků v obchodních centrech), což je o jedno méně než před rokem. Loni sloučila dvě liberecké pobočky. „Letos se počet obchodních míst navýší – na přelomu prvního a druhého čtvrtletí plánujeme otevřít nové obchodní místo v Opavě,“ konstatuje Tomáš Reytt, ředitel prodeje a distribuce mBank.
Oberbank má teď v České republice 19 poboček – o jednu méně než před rokem. „V letošním roce připravujeme další zefektivnění pobočkové sítě,“ říká bez bližších podrobností mluvčí Monika Heiserová.
Stejný počet poboček jako před rokem – devět – provozuje Trinity Bank. Momentálně neplánuje jejich omezení ani rozšíření.
Už jen dvě banky – Fio a Creditas – si nechávají na všech pobočkách klasické hotovostní pokladny s živou obsluhou.
„Hotovostní pokladny dlouhodobě považujeme za jednu z našich nejvýznamnějších konkurenčních výhod. Jejich rušení neplánujeme,“ ujišťuje mluvčí Fio banky Karel Kopeček.
„Hotovostní služby považujeme za důležitou součást osobního bankovnictví a chceme je klientům zachovat i do budoucna,“ říká také Anna Bakošová z Banky Creditas.
Ještě loni měla pokladny na všech pobočkách také Moneta. Během roku je však na dvou třetinách zrušila – momentálně fungují na 41 ze 123 poboček, na některých místech navíc jen část týdne.
Vedle bankomatů pro výběr i vklady mají klienti Monety od loňska na vybraných pobočkách k dispozici i automaty pro vklad mincí na účet. „Pro letošní rok plánujeme rozšíření mincomatů ze současných šesti poboček až na dalších dvacet. Zároveň plánujeme zavádění multicurrency bankomatů, které tam, kde to dává smysl, umožní výběr hotovosti také v eurech. Po implementaci těchto kroků následně zvážíme případné další omezení provozu hotovostních pokladen,“ dodává mluvčí Lucie Leixnerová.
Mincomaty v Česku dlouhodobě provozuje pouze ČSOB – měla je na patnácti vybraných pobočkách, v současnosti jich zbývá devět. Podobný přístroj začala v roce 2021 testovat Komerční banka, zůstal ale na jediné pobočce a jeho další rozšíření neplánuje. S mincomaty podle aktuálního vyjádření nepočítají ani UniCredit Bank, Air Bank nebo Raiffeisenbank. „Je po nich zcela zanedbatelná poptávka,“ vysvětluje Tereza Kaiseršotová z Raiffeisenbank.
V České spořitelně funguje hotovostní pokladna s obsluhou už jen přibližně na každé třetí pobočce, další výraznější omezení letos neplánuje. V ČSOB zůstávají pokladny na necelé třetině poboček – z toho polovina pokladen je otevřená celý týden. Raiffeisenbank má pokladny na 44 z 116 poboček, jejich omezování letos nechystá.
V Komerční bance fungují klasické hotovostní pokladny na 103 pobočkách ze 185. „Zájem o hotovostní operace na jednotlivých pobočkách průběžně monitorujeme a upravujeme podle něj rozsah služeb,“ odpověděl ohledně dalších plánů Petr Šašek z tiskového oddělení.
UniCredit má na 24 pobočkách v provozu pokladnu každý pracovní den, na 19 pobočkách fungují tři dny v týdnu a na zbývajících 22 pobočkách pokladny nejsou. „V roce 2025 jsme rozšířili model omezené hotovostní obsluhy. Více než 40 % poboček přešlo na režim, kdy je pokladna k dispozici pouze ve vybrané dny. V této koncepci pokračujeme i v roce 2026,“ říká mluvčí Petr Plocek.
Franšízové pobočky UniCredit Express jsou od svého vzniku bezhotovostní. Stejnou strategii zvolily hned při svém vstupu na trh mBank, Air Bank a Partners banka.
V Oberbank je klasický pokladní provoz na 17 z 19 poboček. „Do budoucna zvažujeme – v souladu s preferencí elektronických transakcí – možnost úpravy provozní doby pokladny na vybraných pobočkách,“ říká bez bližších podrobností Monika Heiserová z Oberbank.
V Trinity Bank najdeme klasické hotovostní pokladny jen na dvou pobočkách (v Praze a Zlíně) z celkových devíti.
Pobočky mnoha bank mají i ve velkých městech obvykle otevřeno jen mezi devátou a pátou hodinou. Někde se lze předem objednat nejpozději na čtvrtou odpoledne, kdy je většina klientů ještě v práci. V pátek řada poboček zavírá už ve tři. Výjimkou bývají pobočky v nákupních centrech, které jsou dostupné i o víkendu. Delší otevírací dobu klasických poboček od svého vstupu na trh nabízí Air Bank.
Možnost setkat se s bankéřem i mimo standardní otevírací dobu – a často i jinde než na pobočce – mají už dlouho hlavně klienti z řad firem a podnikatelů. Čím dál víc bank však takovou službu začíná nabízet také běžným klientům. S bankéřem se mohou spojit virtuálně na takové úrovni, která dokáže zařídit většinu toho, co na klasické pobočce.
Česká spořitelna začala video schůzky s bankéři zavádět v roce 2021. „Už několik let jsou zcela plnohodnotnou alternativou k návštěvě pobočky, funguji i mimo otevírací dobu samotných poboček. Ze zhruba 1,2 milionu naplánovaných schůzek, které se na pobočkách odehrály v roce 2025, jich 70 tisíc (5,5 %) proběhlo formou video hovoru,“ říká mluvčí Filip Hrubý.
Komerční banka postupně rozšiřuje službu „KB na dálku“, dostupná je od 7 do 22 hodin. Zvládne přibližně 95 procent agendy klasické pobočky – od poradenství k účtům, kartám, úvěrům, spoření a investicím, přes změny nastavení produktů až po sjednání vybraných služeb. Výjimkou jsou pochopitelně hotovostní operace a některé velmi specifické úkony.
Také v ČSOB už lze vzdáleně řešit hlavně běžné záležitosti a provádět servisní činnosti. „Nejčastěji se přes video schůzku řeší revize portfolia nebo smluv či kombinace několika produktů a potřeb klienta,“ upřesňuje mluvčí Monika Hořínková. Vzdálená obsluha z pobočky funguje i mimo otevírací dobu, video schůzku si lze sjednat od 7 do 22 hodin.
Obsluhu klienta přes video i mimo standardní pracovní dobu poboček nabízejí také Partners Banka nebo Moneta.
Možnost online schůzek chce letos vyzkoušet i Raiffeisenbank. „Vnímáme, že samotná video komunikace není tolik poptávána ze strany klientů, ale samozřejmostí se stává chat či volání i mimo běžnou pracovní dobu poboček,“ dodává mluvčí Tereza Kaiseršotová.
„Pobočky postupně mění svou roli. Klienti je méně využívají pro běžné transakce a více pro odborné poradenství, složitější finanční rozhodování a osobní kontakt tam, kde nejvíce přináší přidanou hodnotu,“ konstatuje Petr Šašek z Komerční banky.
„Jednoduché a rutinní úkoly zvládají klienti stále častěji prostřednictvím digitálních nebo jiných vzdálených kanálů, zatímco pobočky se více posouvají směrem k poradenské roli – lidé je vyhledávají zejména při řešení komplexnějších životních situací a potřeb. Tomuto vývoji přizpůsobujeme organizaci poboček i způsob obsluhy,“ říká mluvčí ČSOB Monika Hořínková.
Na konkrétních číslech to ukazuje Filip Hrubý z České spořitelny. Podle něj pokračuje trend, kdy je pobočka klienty využívaná primárně pro poradenství – sjednání investic, půjčky, hypotéky, pojištění a podobně. Poradenství už tvořilo 80 procent loňských návštěv poboček, zbytek tvořily hotovostní operace.
Banky průběžně modernizují vzhled poboček. Často kladou důraz na vhodné prostředí pro delší a diskrétní jednání s klienty, kteří přicházejí s náročnějšími individuálními požadavky – a naopak na rychlou obsluhu či samoobsluhu těch, kteří chtějí třeba jen hotovostní operace nebo jednoduchý servis.
Například ČSOB rozděluje prostor pobočky na rychlé a poradenské zóny. „Rychlá zóna je určená pro jednoduché a časově méně náročnější požadavky, díky čemuž klienti s těmito potřebami nečekají zbytečně dlouho. Tento přístup se projevil velmi pozitivně v praxi – u 85 % poboček došlo ke zkrácení čekací doby a u 79 % poboček ke zlepšení hodnocení a spokojenosti klientů,“ upřesňuje mluvčí.
Česká spořitelna loni mimo jiné otevřela „pobočku budoucnosti“ nazvanou Future Lab, kde si zkouší nové způsoby obsluhy a další inovace. Podobný krok zkouší ČSOB v novém konceptu „Na mobilu“.
Banky se pyšní také úspěchy v soutěži Visa Bank Branch of the Year. „Projekt sleduje devět kritérií reflektujících moderní trendy v bankovnictví od exteriéru a přístupnosti přes digitální technologie až po osobní přístup a celkový zákaznický zážitek z návštěvy. Cílem soutěže je ukázat, že i v éře digitalizace zůstává fyzická pobočka klíčovým místem pro budování důvěry a osobních vztahů,“ říká Jana Follprechtová, šéfredaktorka portálu MístoProdeje.cz.
