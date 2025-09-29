Umění platit. Komerční banka má nové karty od studentů UMPRUM

Komerční banka připravila kolekci čtyř platebních karet, jejichž podobu navrhli studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM).
Nová série karet od studentů. Zdroj: KB
Na projektu s mottem Umění platit se podíleli čtyři studenti Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace v rámci semestrální práce pod vedením Richarda Jaroše.
Každý z motivů přináší odlišnou estetiku – od inspirace přírodními procesy přes minimalistické pojetí až po futuristické ztvárnění.
Kateřina Pravdová je autorkou designu The Core, David F. Tenora navrhl design Biomy, Filip Kominik navrhl design Éra a David Novák je autorem designu Utility_0.01.
Autoři nových karet. Zdroj: KB
Nové karty jsou klientům dostupné v klasické plastové podobě i jako digitální karty pro platby mobilem či hodinkami. Objednat si ji mohou prostřednictvím aplikace KB+.
Standardní debetní karta k běžnému účtu Komerční banky. Zdroj: KB
Karta je sice v zásadě zdarma, ale zájemce nesmí přesáhnout počet debetních karet, které jeho tarif nabízí. U bezplatného tarifu Start je to jediná karta, u tarifu Standard (paušál 39 Kč měsíčně) dvě karty, u tarifu Komfort (89 Kč) šest karet a u tarifu Exclusive (169 Kč) až sto karet. Pokud by klientovi – hlavně u nejnižších dvou tarifů – limit nestačil, může dosavadní kartu zrušit a objednat si místo ní novou.
Letos v květnu Komerční banka představila dvě nové platební karty zaměřené na herní fanoušky. Design jedné z nich navrhl nejznámější český streamer Vojtěch Fišar, známý pod přezdívkou Agraelus.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
