Raiffeisenbank vylepšuje aplikaci. Platbu si vyžádáte i bez QR kódu

mBank mění přihlašovací stránku do bankovnictví. Chystá odstávku
26. 9. 2025 | Petr Kučera
Přihlašovací stránka do internetového bankovnictví mBank bude mít od úterý 30. září nový vzhled.
Klient Raiffeisenbank může nově posílat žádost o platbu přímo do mobilního bankovnictví jiného klienta Raiffeisenbank, kterého má v historii příjemců. Odpadá tak nutnost sdílet QR kód nebo vyplňovat číslo účtu.
Příjemce žádosti dostane notifikaci a může platbu jednoduše potvrdit nebo odmítnout. Funkce má bezpečnostní limity: maximálně 5000 korun a maximálně pět žádostí denně. Uživatel si může příjem žádostí v nastavení zcela vypnout.
Možnost takového zasílání plateb mezi klienty stejné banky je na českém trhu poměrně unikání, říká Filip Karbulka, UX designer mobilního bankovnictví Raiffeisenbank. „Nové řešení je rychlé, jednoduché a bezpečné. Je to skvělý způsob zasílání peněz například mezi členy rodiny a přáteli,“ dodává.
Nová verze mobilní aplikace Raiffeisenbank přináší i další vylepšení. Na jednom místě si teď klient může nastavit zobrazení produktů, skrytí zůstatku na účtu i práci s blokovanými kartami. Aplikace získala nový pás dlaždic, na kterém se nově zobrazuje RB Club a kam si klient může přidat své oblíbené funkce.
Nově si lze u každé zaúčtované transakce debetní i kreditní kartou stáhnout PDF potvrzení. Funkce byla jedním z dlouhodobých požadavků klientů, vysvětluje banka.
Nabídka výhodnějšího úročení spořicích a běžných účtů se nyní zobrazuje dynamicky podle toho, jaké tarify klient využívá. Přibylo také založení stavebního spoření. Vedle Drobného spoření teď mohou klienti využít také Pravidelné spoření. V detailu cíle nebo volných prostředků si nastaví převod konkrétní částky z vybraného běžného účtu, a to s denní, týdenní nebo měsíční frekvencí.
Vylepšená verze aplikace přináší i výrazné zjednodušení žádosti o novou debetní kartu po zablokování té původní. Nově si klient může okamžitě zvolit, zda chce kartu se stejnými parametry, nebo jiný typ. V případě volby stejné karty jen zkontroluje údaje a potvrdí žádost S-PINem – bez nutnosti přecházet do jiné sekce aplikace.
