mBank mění přihlašovací stránku do bankovnictví. Chystá odstávku

Přihlašovací stránka do internetového bankovnictví mBank bude mít od úterý 30. září nový vzhled.
Podle banky jde o „první krok v rámci dlouhodobého plánu sjednocení vizuální identity a používaných technologií napříč všemi digitálními rozhraními – webem, mobilní aplikací a nově i internetovým bankovnictvím“.
„Přihlašovací stránku do internetového bankovnictví jsme neměnili několik let. Současná změna přinese sjednocení – všechny naše rozhraní budou využívat stejnou technologii, mít jednotný vzhled i adresu. Cílem je zvýšit komfort pro klienty,“ říká Lukáš Kiac, vedoucí rozvoje mobilního a internetového bankovnictví mBank.
Chystanou změnu oznámila banka nejen přímo klientům, ale také formou tiskové zprávy. Upozorňuje na možné zneužití této změny podvodníky. Vyzývá klienty k větší opatrnosti při přihlašování a připomíná, že do internetového bankovnictví by se měli přihlašovat výhradně přes oficiální web www.mbank.cz – tlačítkem v pravém horním rohu.
Jak bude přihlašovací stránka od 30. září vypadat, ale mBank nechce zatím ukázat. „Design stránky před samotným spuštěním nechceme z bezpečnostních důvodů komunikovat,“ vysvětluje mluvčí Kristýna Dolejšová.
Mírně se změní také URL adresa přihlašovací stránky: z původní https://online.mbank.cz/cs/Login bude nově https://online.mbank.cz/connect/Login. Pro klienty se v praxi nic nezmění: i kdyby měli původní stránku uloženou v oblíbených, po změně budou automaticky přesměrováváni na novou. Nadále se lze přihlašovat i přes hlavní stránku www.mbank.cz a pak přes zmíněné tlačítko v pravém horním rohu.
Dosavadní přihlašovací údaje – identifikační číslo nebo přihlašovací jméno – zůstávají beze změny. „Jedinou větší změnou je zrušení možnosti přihlašování pomocí čísla platební karty, která se z bezpečnostních důvodů již nedoporučuje. Mezi klienty byla ovšem využívána jen minimálně. Nadále se klienti mohou přihlašovat pomocí identifikačního čísla nebo vlastního přihlašovacího jména,“ říká Tomáš Mika, expert mBank na kybernetickou bezpečnost.
Nová přihlašovací stránka bude také zobrazovat upozornění na aktuální bezpečnostní hrozby – nejen obecná pravidla jako dosud.
Zdroj: mBank
Dosavadní podoba přihlašovací stránky mBank. Jak bude vypadat po změně od 30. září, banka zatím neukázala.
„Pokud chcete mít jistotu, že jste opravdu na stránce mBank (a ne na nějaké podvodné), ujistěte se, že jste na stránce https://online.mbank.cz/connect/Login a zkontrolujte si v prohlížeči certifikát stránky. Pro zobrazení certifikátu klikněte na ikonku umístěnou vlevo vedle adresy stránky, čímž se vám otevřou podrobnosti o stránce. Zde byste měli vidět, že připojení je zabezpečené, a po rozkliknutí se vám zobrazí podrobnosti o certifikátu – ujistěte se, že je platný a že byl vydán pro mBank S.A. [PL],“ radí banka klientům.
mBank zároveň chystá noční odstávku: bankovní systémy budou mimo provoz v neděli 28. září od půl třetí v noci do půl osmé ráno. Nebudou fungovat ani platby kartou na internetu. Odstávka se netýká plateb kartou u terminálů v prodejných ani výběrů z bankomatů.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
