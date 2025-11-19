Creditas má nové online bankovnictví a karty pro bývalou Max banku

Téměř pětidenní odstávka elektronického bankovnictví Banky Creditas skončila. K účtu už se znovu dostanou jak původní klienti Creditas, tak klienti „divize Max“ (bývalé Max banky a Expobank CZ).
Klienti, kteří dosud používali elektronické bankovnictví Maxbanking, si teď musí stáhnout nové bankovnictví nazvané Creditas One. Pro přihlášení mají použít stejné údaje jako do Maxbankingu.
Nová aplikace Creditas One.
Všechny platební karty v designu Expobank i Max banky jsou od pondělí zablokované, lidé už s nimi nezaplatí. Nestrhnou se ani pravidelné nebo naplánované platby kartou. Novou kartu si musí klienti aktivovat v novém bankovnictví Creditas One, kde ji najdou ve virtuální (digitální) podobě.
Bezpečnostní prvky původních karet včetně PIN se na nové karty nepřenesli, je potřeba je nastavit znovu. Pro využití karty k platbám na internetu je nutné nastavit také ePIN.
Když si klient k nové virtuální kartě zvolí PIN, bude s ní moct hned platit. Kdo bude chtít i plastovou kartu, musí o ni přes nové bankovnictví požádat. Virtuální karta má nové číslo i další údaje, proto je potřeba ji aktualizovat (znovu přidat) pro pravidelné platby předplatného a podobně – všude tam, kde byla uložena u obchodníků.
Zobrazení zůstatku na účtu v bankomatu bude u nové karty aktivní jen pro majitele účtu, ne pro disponenty. Nastavení lze změnit v novém bankovnictví Creditas One.
Zasílání informačních zpráv k nové kartě je nastaveno jako aktivní. Deaktivace je možná v Creditas One. Tam si lze povolit také platby přes magnetický proužek, které jsou u nové karty primárně nastavené jako neaktivní.
„Pokud je ke kartě sjednáno pojištění, ze staré karty ho automaticky přeneseme na novou virtuální kartu. V prvních dnech po vydání virtuální karty ale nebude v Creditas One viditelné,“ informuje banka na webu.
Z Maxbankingu se v první fázi přesunou do Creditas One pouze výpisy za poslední tři měsíce. Ostatní dokumenty banka přesune až později.
Do nového bankovnictví se přesunou také kompletní transakční historie účtu, nastavená inkasa, trvalé příkazy, SIPO, platby s budoucím termínem platby a všechny aktivní blokace. Naopak dosavadní nastavení informačních zpráv (notifikace o pohybech na účtu či platební kartě) bohužel nelze převést, zájemci si je budou muset znovu nastavit.
Přinejmenším dočasně klienti přijdou o multiměnovou funkci na platební kartě. Max banka loni v červnu nabídla možnost přiřadit si až tři Neo účty vedené v různých měnách k jediné kartě. Díky tomu lidé s účtem v korunách, eurech či dolarech nemuseli v zahraničí nebo při placení přes internet řešit, kterou kartu je právě nejvýhodnější použít. Oproti tomu Banka Creditas nabízí běžný účet v korunách a běžný účet v eurech, ke každému je ale zatím potřeba mít samostatnou kartu.
„V tuto chvíli funkce multiměnové karty končí, klienti budou mít k dispozici virtuální karty ke svým účtům v korunách či eurech. Multiměnovou kartu plánujeme zavést v novém řešení pro všechny klienty Banky Creditas,“ řekla v září webu Peníze.cz Anna Bakošová z tiskového oddělení banky.
Součástí změn je přejmenování některých produktů. Například dosavadní Neo účet se změní na Běžný účet, Max spořicí účet se změní na Spořicí účet Top. Samotná nabídka produktů se zatím nemění.
Klienty čeká také změna některých poplatků za méně využívané služby – cílem je sjednocení s původní Creditas. Například příplatek za expresní odchozí úhradu odeslanou do jiné banky v rámci Česka a v cizí měně klesne z 500 Kč na 250 Kč, stejně jako příplatek za zahraniční expresní odchozí úhradu. Levnější než v původním sazebníku Max banky bude i odchozí úhrada zadaná na pobočce.
Dosavadní kontakty pro klienty původní Max banky zůstávají v platnosti. Ani po polovině listopadu však zatím nebudou moct využívat všechny pobočky Banky Creditas. Hotovostní operace pro klienty s „produkty Divize Max“ (s tímto odlišením se počítá i v nových dokumentech) zatím bude i nadále zajišťovat pouze pobočka Banky Creditas v Praze na Pankráci (Na Strži 2102/61a), která do loňského jara fungovala jako jediná pobočka Max banky. Pro hotovostní operace na této pobočce je potřeba se předem objednat přes e-mail hotovost@creditas.cz.
Původní klienti Banky Creditas budou nadále používat dosavadní elektronické bankovnictví Creditas Banking. Do nového systému Creditas One by měli přecházet později ve vlnách, časové podrobnosti zatím banka nezveřejnila.
