Pojištění vkladů v bankách čekají změny. Kdy a komu pomohou?

Systém zákonného pojištění vkladů v bankách a družstevních záložnách čekají pd roku 2028 změny. Médiím je dnes představili zástupci Garančního systému finančního trhu.
Novinky mají zlepšit postavení běžných klientů v určitých specifických situacích. Vycházejí hlavně z balíku reforem pro krizové řízení a pojištění vkladů (CMDI – Crisis Management and Deposit Insurance) dohodnutých v rámci Evropské unie. Cílem je také sjednotit některá pravidla pro všechny členské státy.
Základní jistota zůstane stejná jako dosud: všechny vklady stejného klienta v jedné bance jsou ze zákona pojištěné do ekvivalentu sto tisíc eur – to je podle aktuálního kurzu přibližně 2,4 až 2,5 milionu korun. I nadále dostanou klienti sto procent vkladů do tohoto limitu, tedy bez spoluúčasti. Navzdory inflaci však EU nepočítá se zvýšením limitu.
Nezmění se ani rychlost výplaty. Garanční systém finančního trhu ji musí zahájit do sedmi pracovních dnů poté, co obdrží příslušné oznámení od České národní banky nebo od soudu.
Maximální doba, po kterou se klienti zkrachovalé banky mohou přihlásit o výplatu pojištěných vkladů, se v celé Evropské unii sjednotí na pět let. V Česku se tedy prodlouží – dosud jsou to tři roky.
Vyšší ochrana při prodeji nemovitosti nebo dědictví
V praxi zřejmě nejvýraznější změna na úrovni EU se dotkne takzvaných zvýšených náhrad, tedy vyššího limitu pojištění vkladů nad rámec základních sto tisíc eur. Jde o případy dočasně vyšších vkladů při specifických situacích.
Patří sem hlavně příjmy z prodeje nemovitosti sloužící k soukromému bydlení, z výplaty jednorázového vyrovnání ze spoření na důchod se státním příspěvkem, z vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, z pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. Dále jde o peníze z dědictví, z odstupného v zaměstnání nebo z náhrady újmy způsobené trestným činem.
V současnosti se v těchto případech podle českého zákona zvyšuje limit pojištění vkladů o dalších sto tisíc eur. V součtu se základním limitem to znamená dvojnásobný limit: 200 tisíc eur.
Nově má zvýšený limit pro pojištění „dočasně vyšších zůstatků“ dosahovat vždy alespoň půl milionu eur, tedy v přepočtu podle současného kurzu přes dvanáct milionů korun.
„Zvýšení dává smysl, když si uvědomíme, jak moc se v posledních letech zvýšily například ceny nemovitostí – dosavadní limit už často nestačil,“ vysvětlila webu Peníze.cz Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu.
Maximální limit pro tyto případy má být podle nových unijních pravidel dva a půl milionu eur. Konkrétní výši limitu v rámci tohoto rozmezí si budou moct stanovit jednotlivé členské státy. Také budou moct stanovit u různých typů takových vkladů různou výši limitu
Zároveň se prodlouží doba, na kterou se vyšší limit v takových případech vztahuje. Dosud je v Česku tři měsíce připsání na účet (za předpokladu, že s dočasně vyšší částkou klient nijak nenakládal). Až začnou platit nová pravidla, prodlouží se ochrana na šest měsíců.
Oddělený limit pro peníze klientů nebankovních institucí
V celé Evropské unii budou také pojištěny vklady, které nebankovní finanční instituce ukládají u banky pro své klienty na samostatných účtech. Jde o peníze svěřené obchodníku s cennými papíry, platební instituci, vydavateli elektronických peněz a podobně.
V Česku sice jsou takové vklady pojištěné už podle dosavadních pravidel (na rozdíl od většiny jiných států), přesto i je čeká vylepšení.
Dosud se sčítají veškeré vklady, které klient v bance má – jednak jeho vlastní vklady, jednak vklady uložené nebankovní finanční institucí (typicky investiční společností) na jeho jméno. Nově bude fungovat samostatný limit pro vlastní vklady klienta a samostatný limit na vklady, které do banky jeho jménem vloží nebankovní finanční instituce.
Novinka má pomoct především v situaci, kdy lidé nechtěně narazí na limit pojištění vkladů, protože ve stejné bance mají vlastní úspory a současně tam má uložené jejich peníze i obchodník s cennými papíry. Lidé často ani neví, v které bance jejich obchodník takový účet má, a že se tedy v součtu nevejdou do ekvivalentu sto tisíc eur.
I nadále bude takové pojištění chránit jen před krachem banky – ne před krachem obchodníka s cennými papíry nebo nebankovní finanční instituce. V jiných situacích může přijít ke slovu Garanční fond obchodníků s cennými papíry – „pojištění investic“ se vztahuje na 90 procent jejich aktuální hodnoty do ekvivalentu 20 tisíc eur, tedy necelých půl milionu korun.
Elektronická žádost o výplatu pojištěných vkladů
Další novinka, která se v praxi dotkne běžných klientů, vznikla jen na české úrovni a netýká se chystaných úprav v celé EU. O výplatu pojištěných vkladů je možné žádat také online – prostřednictvím bankovní identity.
Možnost elektronické žádosti už je připravená a může začít fungovat hned, jak by zkrachovala nějaká další banka nebo družstevní záložna. Komerční banka, s kterou má Garanční systém finančního trhu dlouhodobou smlouvu o zajištění výplaty náhrad vkladů, by takovou aplikaci zpřístupnila ke dni, kdy začne případná výplata.
Změny od roku 2028
Zmíněné novinky, které jsou součástí evropského balíčku (tedy kromě elektronické žádosti), začnou fungovat pravděpodobně v prvním pololetí roku 2028. Státy Evropské unie už se na nich prakticky dohodly.
„Zveřejnění definitivní podoby balíčku v Úředním věstníku EU se očekává na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2026,“ říká Renáta Kadlecová. Členské státy pak budou mít dva roky na to, aby změny přenesly do tuzemských zákonů.
