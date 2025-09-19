Peníze.cz
ČSOB dočasně vypne bankovnictví. Limity na víkend si nastavte včas

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 19. 9. 2025
Zdroj: ČSOB

ČSOB dnes večer dočasně vypne internetové a mobilní bankovnictví. Plánovaná odstávka začne v pátek ve 22 hodin a potrvá do sobotní 10. hodiny dopoledne.

Klienti by si proto dopředu měli nastavit limity na platebních kartách, pokud plánují větší útratu nebo větší výběr z bankomatu než obvykle. Také spěchající převody, například na účet dítěte před víkendovým výletem, je dobré zadat s předstihem.

Platby kartou na terminálu budou fungovat standardně. Omezené však mohou být platby kartou na internetu, upozorňuje ČSOB

Vybírat hotovost bude během odstávky možné bez omezení. Vložit peníze na účet přes vkladomat ovšem nebude možné.

„Smart a Internetové bankovnictví budou na technické kontrole. Potřebujeme jen vyladit naše systémy,“ píše banka na svém webu.

Zuno
Foto: Zuno

Web Peníze.cz je s vámi už čtvrt století. Psali jsme o hodně bankách, které tu byly – a už nejsou. Teď si je osvěžíme v kvízu. Čeká na vás dvanáct otázek.

Banky, které zmizely. Ukažte, jak si je pamatujete!

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

