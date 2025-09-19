ČSOB dnes večer dočasně vypne internetové a mobilní bankovnictví. Plánovaná odstávka začne v pátek ve 22 hodin a potrvá do sobotní 10. hodiny dopoledne.
Klienti by si proto dopředu měli nastavit limity na platebních kartách, pokud plánují větší útratu nebo větší výběr z bankomatu než obvykle. Také spěchající převody, například na účet dítěte před víkendovým výletem, je dobré zadat s předstihem.
Platby kartou na terminálu budou fungovat standardně. Omezené však mohou být platby kartou na internetu, upozorňuje ČSOB.
Vybírat hotovost bude během odstávky možné bez omezení. Vložit peníze na účet přes vkladomat ovšem nebude možné.
„Smart a Internetové bankovnictví budou na technické kontrole. Potřebujeme jen vyladit naše systémy,“ píše banka na svém webu.
