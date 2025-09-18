Slevový program Moneyback od České spořitelny vrátil klientům zpět na účet už více než jednu miliardu korun. Banka ho spustila před pěti lety – v létě 2020. Program s nabídkou slev si od té doby aktivovalo téměř jeden a půl milionu uživatelů mobilního bankovnictví George.
„Moneyback využívá už okolo 60 procent aktivních uživatelů našeho mobilního bankovnictví, přičemž v průměru vrátíme klientům částku přes 4000 korun ročně. Nejoblíbenější jsou slevy u obchodníků v supermarketech Albert, v síti čerpacích stanic Shell, lékáren Dr. Max nebo drogeriích Teta,“ říká Juraj Pilka, který má v České spořitelně na starosti platební karty a slevový program Moneyback.
Nejvyšší částka, kterou spořitelna za využívání programu Moneyback vrátila některému klientovi, dosáhla v součtu 273 507 korun. To je v průměru kolem 4500 korun měsíčně za celých pět let, kdy program funguje. Podle informací webu Peníze.cz jde o klienta, který Moneyback aktivně využívá od samého začátku a hodně ušetřil například díky slevám na Booking, v různých e-shopech, při nákupu elektrokol a díky pravidelnému nakupování v řetězci Albert a dříve také Globus. Zatímco některé slevy mají svůj strop (pro každý měsíc nebo pro celou dobu trvání akce), jiné takovou horní hranici nemají.
Moneyback nabízí klientům spořitelny slevy na nákupy a služby u více než stovky obchodníků, a to buď formou vratky na účet (cashback) nebo přímé slevy (zadání kódu). Nabídky se postupně obměňují. Výše slev se obvykle pohybuje mezi třemi až dvaceti procenty – v některých případech se odvíjí od nákupního chování konkrétního klienta, takže různí klienti mohou mít ve stejném období odlišné podmínky.
Pro využití slevy je nejdříve potřeba aktivovat konkrétní nabídku v mobilním bankovnictví George, v případě cashbacku pak také zaplatit jakoukoliv kartou od České spořitelny (včetně její virtuální podoby). Během pěti let fungování programu provedli klienti celkem přes 28 milionů takových transakcí.
Moneyback pro spořitelnu zajišťuje společnost Dateio, která podobný program připravuje také pro Air Bank (Odměny), UniCredit Bank (U-šetřete) a nově také pro Monetu (Odměny).
Mezi zřejmě nejatraktivnější obchodníky v nabídce těchto programů letos patří například Albert, Flixbus, About You, Sportisimo, Decathlon, Foodora, Notino, Teta, Dr. Max, Knihy Dobrovský, Planeo, Electrolux, Adidas nebo Husky.
Ukázka aktuálních slev v programu Moneyback. Zdroj: Česká spořitelna
Česká spořitelna zároveň chystá nový program Odměny, který má doplnit dosavadní věrnostní systém Moneyback – ten nijak neruší ani neomezuje. Nové Odměny mají odměnit klienty, kteří aktivně využívají služby spořitelny – připíše jim body například za spoření, investování, sjednání pojištění, ale i za některé úvěry včetně kreditní karty. Získané body pak bude možné použít například na vyšší úrok na spoření, výhodnější směnný kurz, dálniční známku nebo třeba akcie Erste. Nový program spořitelna testuje v Královéhradeckém kraji, v příštím roce se má rozšířit do dalších regionů.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
