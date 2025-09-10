Česká banka míří do zahraničí. Creditas dokončila nákup MeDirect

Banka Creditas oznámila, že úspěšně dokončila akvizici bank MeDirect, které působí na Maltě a v Belgii. Transakci, jejíž cenu společnosti nezveřejnily, předtím schválili národní regulátoři i Evropská centrální banka.
MeDirect Bank je digitální banka zaměřená na retailové bankovnictví a investiční produkty. Obsluhuje více než 155 tisíc klientů. Bilanční suma dosahuje téměř šesti miliard eur, banka spravuje investice klientů v objemu téměř dvě miliardy eur a disponuje kapitálem přes 250 milionů eur. Se zhruba 400 zaměstnanci patří mezi tři největší bankovní skupiny na Maltě.
„Akvizice MeDirect je důležitým strategickým milníkem pro celou skupinu Creditas. Naší ambicí je vybudovat silného evropského hráče, který dokáže propojit stabilitu a kapitálovou sílu Banky Creditas s technologickým know-how a mezinárodním zázemím MeDirect,“ říká Jiří Hrouda, generální ředitel skupiny Creditas.
„Akvizice přináší řadu synergických efektů a umožní nám nabídnout širší portfolio služeb klientům v Česku, na Maltě i v Belgii,“ dodává Hrouda. Creditas investuje do skupiny MDB, mateřské společnosti MeDirect, dodatečný kapitál a bude dále rozvíjet její klíčové aktivity.
„Připojení ke Creditas je pro MeDirect zásadním krokem na cestě k dalšímu růstu. Sdílíme společnou vizi inovativního, na klienta zaměřeného bankovnictví, a jsem přesvědčen, že spojení našeho technologického know-how s kapitálovou silou a evropskými ambicemi Creditas nám umožní nabídnout ještě kvalitnější služby a širší produktové portfolio,“ komentuje transakci Jean-Claude Maher, generální ředitel skupiny MeDirect Bank.
„Tento krok potvrzuje naši dlouhodobou strategii diverzifikace a rozšiřování působnosti mimo Českou republiku,“ říká Tomáš Hubáček, spolumajitel skupiny Creditas.
Skupina Creditas po této akvizici působí vedle Česka v pěti dalších evropských zemích. Banka Creditas má dceřinou společnost Creditas Rail v Rakousku, energetická divize skupiny Creditas vstoupila vloni do Polska a na Slovensko.
Jako banka funguje Creditas od začátku roku 2017. Navázala na činnost stejnojmenné záložny, která vznikla v roce 1996 původně pod názvem 1. Třebíčská záložna. V roce 2022 Creditas posílila díky nákupu Expobank CZ, po převzetí ji přejmenovala na Max banku a na podzim 2024 začlenila pod Banku Creditas.
Banku Creditas ovládá olomoucký podnikatel Pavel Hubáček, který je 20. nejbohatším Čechem podle žebříčku časopisu Forbes za rok 2024. Hubáček vlastní také investiční skupinu Unicapital nebo Grandhotel Pupp v Karlových Varech, podniká v energetice (distribuční skupina UCED) a realitách (Creditas Real Estate).
Sdílejte článek, než ho smažem