Air Bank ruší poplatek za více účtů. Startuje další soutěž o milion

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 9. 9. 2025
Zdroj: Air Bank

Air Bank zrušila poplatek za vedení dalších běžných účtů. Zájemci tak mohou nově bezplatně využívat až deset účtů v některé z nabízených měn (koruny, eura a dolary).

Banka mění strategii po pěti letech. Poplatek za více běžných účtů zavedla od listopadu 2020, kdy se rozhodla zpoplatnit některé méně využívané služby.

Maximálně si zájemce může založit deset účtů. Poplatek byl vždy deset korun měsíčně nezávisle na tom, jestli měl klient ke svému hlavnímu (prvnímu) běžnému účtu jenom jeden další (druhý), nebo třeba pět dalších. Poplatek se tedy nenásobil počtem účtů.

„Naším cílem je, aby lidé měli své peníze opravdu pod kontrolou. Proto jim dáváme možnost rozdělit si finance do více účtů, které si mohou sami pojmenovat a pohodlně spravovat v aplikaci My Air,“ říká ke zrušení poplatku Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.

Více účtů podle něj přináší větší přehled i bezpečí. Klienti si například mohou oddělit účet na online platby a využívat k němu virtuální kartu, nebo si vytvořit účet sdílený s partnerem, dodává Suchý.

Air Bank zároveň od září znovu spouští akci Milionový účet. Tentokrát chce podpořit právě používání více účtů. Za každý měsíc do konce roku vylosuje jednoho klienta s alespoň dvěma účty. Výherce získá milion korun čistého (už po zdanění).

Do soutěže se lze zapojit s účtem v korunách, eurech i dolarech, účtem pro dítě i podnikatelským účtem. Každý účet, na kterém bude poslední den v měsíci zůstatek alespoň 2000 korun (nebo ekvivalent v eurech či dolarech), banka automaticky zařadí do losování. Akce se týká klientů od 18 let, kteří mají rámcovou smlouvu pro nepodnikatele s běžným účtem a současně mají v Air Bank další účet. 

Jednoduchou možnost založit si další korunový účet bez poplatků nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Partners banka, Raiffeisenbank a Creditas. V Monetě si pro druhý účet musíte dojít na pobočku.

Chcete dva účty ve stejné bance a bez poplatku. Kde je to možné? Chcete dva účty ve stejné bance a bez poplatku. Kde je to možné?

V Komerční bance si zájemce o druhý účet musí připlatit 89 korun měsíčně. Dva běžné účty zdarma bez podmínek nenabízí ani UniCredit Bank.

mBank zatím více běžných nepodnikatelských účtů pro stejného klienta založit nedokáže. Částečným řešením, jak oddělit část peněz, může být jejich přesun z hlavního účtu na eKartu pro platby na internetu.

Zájem o druhý či vedlejší účet v bankách roste díky tomu, že je čím dál snadnější si je založit a jednoduše ovládat. Typickou situací je, že klient má v bance jeden osobní účet pro každodenní potřebu – hlavně pro běžné příjmy a výdaje domácnosti – a vedle něj druhý pro odlišení příjmů a výdajů souvisejících s nemovitostí, kterou pronajímá.

Hrneme další

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Air Bank, bankovní poplatky, banky, osobní účet

