ČSOB rozdělí deset milionů za platby kartou. Vyhrají dva tisíce lidí

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 11. 11. 2025
Zdroj: ČSOB

Klienti ČSOB, kteří alespoň pětkrát za týden zaplatí kartou, mohou vyhrát 5000 korun v nové soutěži nazvané Vánoční losování ve Světě výhod.

ČSOB rozdělí celkem deset milionů korun: ve čtyřech týdnech od 17. listopadu do 14. prosince vylosuje vždy 500 výherců, z nichž každý dostane 5000 korun.

Do soutěže není potřeba se přihlašovat. Slosování se automaticky zúčastní každý zletilý klient s běžným účtem, pokud v předchozím týdnu alespoň pětkrát zaplatí kartou. Počítají se platby v jakékoliv výši nezávisle na tom, jestli proběhnou u terminálu v „kamenné“ prodejně, nebo přes internet. Pokud má klient víc karet, platby se sčítají (například debetní a kreditní karta nebo karta pro disponenta).

Pozor jen na to, aby se platby stihly v příslušném týdnu také zaúčtovat – tedy aby je banka skutečně odepsala z účtu (nejen zablokovala). Splnění podmínky proto není dobré nechávat až na konec týdne ani při tom spoléhat na jediného obchodníka. Zaúčtování obvykle trvá jeden nebo dva dny, někdy se však protáhne na delší dobu.

Každý klient se může zúčastnit všech čtyř kol, a to i v případě, že v některém z předchozích kol už vyhrál. Teoreticky tak může vyhrát až 20 000 korun.

První období pro splnění podmínek začíná v pondělí 17. listopadu a potrvá do 23. listopadu, slosování bude 24. listopadu. Další týdenní období začínají také v pondělí a končí v neděli. Poslední kolo se uskuteční od 8. do 14. prosince.

Za platbu kartou se v této soutěži nepovažují výběry a vklady hotovosti prováděné v bankomatech nebo formou služeb Cash Advance nebo CashBack, výběry a vklady hotovosti nebo zadání platebního příkazu na České poště, nebo platba pomocí takzvaného platebního tlačítka, která je fakticky bankovním převodem na účet.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

