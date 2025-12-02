Spořitelna omezí vstupy do letištních salonků s účtem Erste Premier

Česká spořitelna od února 2026 zpřísní podmínky, které musí splnit zájemci o bezplatné vedení prémiového bankovnictví Erste Premier.
Změnu, o které jsme na webu Peníze.cz psali už před půl rokem, banka vysvětlila snahou udržet vysokou kvalitu služeb a produktů. „Reagujeme tím na vývoj trhu v posledních letech, včetně růstu mezd a cen nemovitostí,“ napsala v červnovém oznámení klientům.
Podrobné informace, které se teď objevily na webu Erste Premier, však obsahují ještě další špatnou zprávu. Banka omezí rozsah jednoho z nejžádanějších benefitů – volných vstupů do letištních salonků.
Zpřísnění podmínek Erste Premier
Abyste dosáhli na prémiový účet Erste Premier bez poplatku, musíte splnit alespoň jedno ze tří kritérií:
- Kombinované kritérium: Na účet bude muset od února 2026 každý měsíc přijít nejméně 80 tisíc korun místo dosavadních 70 tisíc. Současně budete muset mít ve skupině České spořitelny uloženo, investováno nebo půjčeno aspoň 500 tisíc korun, zatímco dosud stačí 250 tisíc.
- Depozitní kritérium: Nezávisle na výši příjmu budete mít ve skupině České spořitelny úspory nebo investice ve výši alespoň tři miliony korun místo dosavadních dvou a půl.
- Bilanční kritérium: Nezávisle na výši příjmu budete mít ve skupině České spořitelny uloženo, investováno nebo půjčeno nejméně pět milionů korun, dosud stačily čtyři miliony.
Kdo nesplňuje alespoň jednu z podmínek pro bezplatné vedení, může službu Erste Premier využívat za měsíční paušál. Ten je v současnosti 2500 korun měsíčně, od února klesne na 1500 korun.
Zpřísnění podmínek pro bezplatné vedení reaguje hlavně na inflaci a růst mezd v posledních letech. Mluvčí banky Filip Hrubý letos v červnu vysvětlil webu Peníze.cz, že jedním z důvodů je také „růst nabídky benefitů a jejich hodnoty od roku 2021, kdy došlo k poslední úpravě podmínek – a to zejména u nejoblíbenějších benefitů, jakými jsou využívání letištních salonků (zvýšení počtu vstupů zdarma) a cestovní pojištění (rozšíření nabídky pojištění včetně zvýšení pojistného plnění na 50 milionů)“.
Podmínky pro bezplatné vedení Erste Premier se naposled zpřísnily od září 2021, kdy spořitelna zavedla kombinované kritérium (předtím stačilo, když na účet přišlo 70 tisíc bez dalších podmínek) a současně zvýšila depozitní kritérium. Limity potřebné pro prémiový účet zvedla od letošního roku také konkurenční ČSOB.
Méně volných vstupů do salonků
V rámci Erste Premier od února klesne počet volných vstupů do letištních salonků sítě LoungeKey po celém světě z dosavadních osmi na šest za kalendářní rok. Vstupy může čerpat majitel prémiové karty jak pro sebe, tak pro rodinu nebo jiný doprovod – za každou osobu se odečte jeden vstup.
I nadále bude mít majitel karty – jen pro sebe – neomezený počet vstupů do salonků Erste Premier Lounge na Terminálu 2 (Schengen) pražského letiště, Mastercard Lounge na Terminálu 1 (mimo Schengen) pražského letiště, salonků Sky Lounge a Vienna Lounge na vídeňském letišti a do salonku Pearl Lounge na bratislavském letišti. Může do nich s sebou vzít až čtyři hosty – jejich vstup se odečítá z ročního limitu vstupů do sítě LoungeKey, který od února klesne z osmi na šest. Děti do tří let mají vstup vždy zdarma.
Po vyčerpání volných vstupů bude muset majitel karty od února zaplatit plnou cenu vstupného, což je 36,30 eur za osobu. V současnosti může využít poloviční slevu – ta však od února skončí.
Co to znamená v praxi? Například při odletu z Prahy do Španělska bude mít rodina se dvěma dětmi (ve věku osm a deset let) zdarma salonek Erste v Praze – majitel karty se v tomto případě nepočítá, za hosty se mu odečtou tři vstupy ze šesti. Když ale bude chtít využít salonek i při odletu ze Španělska, odečtou se mu čtyři vstupy a bude tak muset zaplatit plnou cenu za jeden (sedmý) vstup. Dosavadní limit osmi vstupů by přitom v takovém případě stačil.
Zájem o prémiový účet roste
„Nové podmínky jsme se snažili nastavit tak, aby zůstala zachována férovost a kvalita. V oblasti benefitů zůstaneme i po změně podmínek mezi lídry na trhu,“ řekl webu Peníze.cz Pavel Kratochvíl, šéf Erste Premier. Pokud jde o bezplatné vstupy do salonků sítě Lounge Key, více jich v současnosti nabízí Raiffeisenbank k Exkluzivnímu účtu – osm až deset za rok (čtyři ke každé ze dvou „zlatých“ debetních karet a případně dva ke kreditní kartě). Naopak třeba ČSOB k prémiovému účtu nabízí jen čtyři vstupy za rok (ke kreditce).
„Ke změnám podmínek používání služby Erste Premier jsme přistoupili proto, abychom zajistili její dlouhodobou stabilitu a kvalitu. V posledních letech výrazně vzrostly náklady na poskytování benefitů, zejména v oblasti cestování, přičemž kumulovaná inflace v posledních čtyřech letech přesáhla 30 procent. Naším cílem je zachovat komfort, který klienti očekávají a zároveň uchovat exkluzivitu služby. Úpravy kritérií a benefitů proto představují nutný krok, který nám umožní zachovat celé portfolio služeb a udržet jejich kvalitu i do budoucna,“ vysvětluje Kratochvíl.
Účet Erste Premier aktuálně využívá téměř 68 tisíc klientů, což je dvojnásobek oproti počtu před pěti lety.
Cenným benefitem je cestovní pojištění i pro rodinu nebo partnera, a to i když cestují bez majitele karty. Limit pro léčebné výlohy je 50 milionů korun, pro pojištění odpovědnosti šest milionů, pro pojištění storna 30 tisíc na osobu.
Klienti s prémiovým účtem mají výběry ze všech bankomatů – tedy i v zahraničí – zdarma. Mohou také využívat neomezený počet cizoměnových účtů.
Součástí balíčku je autoasistence (oprava nebo odtah při běžné poruše, defektu kola, nehodě a podobně) a cykloasistence (při defektu kola oprava do 4000 Kč přímo na místě kdekoliv v ČR, případně doprava do servisu, místa ubytování či půjčovny do vzdálenosti 50 km).
Dalším benefitem je osobní asistent po telefonu až třikrát měsíčně zdarma v pracovních dnech od 9 do 18 hodin – pomůže například s pronájmem auta v zahraničí, rezervací ubytování, obstaráním vstupenek na kulturní akce nebo s objednáním řemeslníka.
Erste Premier obsahuje také službu Lékař na telefonu (konzultace zdravotního stavu klienta nebo jeho nezletilých dětí a další služby, a to až třikrát měsíčně zdarma, 24 hodin denně po celý týden) a službu Visa veterinář – konzultace zdravotního stavu domácího mazlíčka (24 hodin denně po celý týden, až tři bezplatné konzultace měsíčně).
Zájemci mohou využít golfový benefitní program – slevu až 45 % na vybraná hřiště.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
