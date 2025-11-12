Spořitelna otevírá „pobočku budoucnosti“. U vchodu vás přivítá avatar

Česká spořitelna otevřela „pobočku budoucnosti“ pod názvem Future Lab. Funguje na rohu pražské Národní třídy a ulici na Perštýně v budově, kde dříve sídlilo nakladatelství Albatros.
„Laboratoř bankovní budoucnosti“ je zároveň první pobočkou spořitelny, která je dostupná nonstop, tedy i v noci nebo o víkendech.
„Ve Future Labu budeme experimentovat – zkoušet zcela nové způsoby obsluhy klientů. Naši experti nebudou sedět za přepážkou, ale budou se volně pohybovat mezi návštěvníky pobočky a společně s nimi testovat technologické novinky. Pokud se některá z nich osvědčí, zavedeme je do praxe. A to nejen v naší první pobočce Future Lab, ale postupně i v dalších pobočkách po České republice a v zemích, kde skupina Erste působí,” řekl při dnešní prezentaci pro média Petr Ropický, šéf distribuce v České spořitelně.
Foto: ČS
Součástí týmu pobočky jsou vedle bankovních poradců také „Future Lab experti“, kteří se specializují na využití umělé inteligence. „Propojují digitální a AI systémy banky, aby klientům zprostředkovali jedinečný zážitek z návštěvy pobočky a pomáhali jim při správě osobních financí,“ vysvětluje Ropický.
Hosty hned u vchodu uvítá AI avatar se jménem Adam nebo Eva. Má lidem pomoct najít, co potřebují, poradit s elektronickým bankovnictvím George nebo přivolat lidského kolegu. Pokud žádný živý bankéř není k dispozici, avatar navede klienta do zasedačky se zatmavovacími skly,
kde se lze přes videohovor spojit s lidským online bankéřem.
Lidští zaměstnanci na pobočce pracují ve všední dny od 9 do 18 hodin (v pátek jen do 16 hodin). AI avatar, online bankéř před video nebo různé automatizované služby jsou dostupné nonstop, tedy i v noci nebo o víkendu. Mimo běžnou otevírací dobu se lze do prostor Future Labu dostat přes jakoukoliv platební kartu.
Foto: ČS
Interiér Future Labu odráží jeho experimentální charakter – od rostlin na stropě až po zelený sloup z živých rostlin umístěný u vstupu. Skla po vstupu do místnosti změní barvu, aby měl klient dostatek soukromí pro schůzku nebo videohovor s bankéřem.
Už od roku 2021 nabízí Česká spořitelna možnost videoschůzek s bankéři. Kvůli rostoucímu zájmu o virtuální setkání mimo provozní dobu poboček pak vybudovala tým čtyřiceti online bankéřů. Podobné služby postupně rozšiřují i některé další banky.
„Pobočka přestala být místem, kam si lidé chodí pro peníze, ale stala se místem, kam naprostá většina klientů přichází kvůli poradenství. Future Lab náš poradenský koncept posouvá na novou úroveň a posiluje kvalitu poradenství díky využití AI a zároveň vůbec poprvé umožňuje klientům využívat osobní poradenství na pobočce nonstop,” říká Daniela Pešková, členka představenstva České spořitelny zodpovědná za retailové bankovnictví.
Z průzkumu agentury Ipsos pro Českou spořitelnu vyplynulo, že 80 % Čechů má pozitivní postoj k novým technologiím. Na druhou stranu více než polovina (56 %) dotázaných zmiňuje, že stále preferují osobní kontakt. Technologie jako AI avataři nebo asistenti podle nich umožňují řešit pouze jednoduché potřeby. „Například AI bankéř by podle průzkumu mohl být vhodnější než živý bankéř pro provádění jednoduchých úkonů nebo transakcí. Naopak pro sjednávání produktů nebo rušení zadaných plateb či hlášení podvodů jednoznačně preferují komunikaci s živým člověkem,“ upřesňuje Petr Ropický.
Kromě vyřízení běžných bankovních záležitostí si hosté pobočky mohou doslova osahat své finanční zdraví – formou jednoduchých her na téma rozpočet, investice nebo pojištění. „Návštěvníci si zde mohou například nastavit své vysněné cíle, zjistit, jak pracují se svým finančním rozpočtem, co obnáší bydlení v nájmu a ve vlastním, na co nezapomínat při pořizování bydlení, stejně tak si zde mohou projít, na jaké životní situace je dobré pojistit se,“ popisuje Ropický.
Na velké LED obrazovce návštěvníci uvidí informace založené na datech České spořitelny a Českého statistického úřadu – například o vývoji cen nemovitostí v posledních letech, o návštěvnosti digitálního bankovnictví George nebo rostoucím počtu klientů, kteří s bankou investují.
Vedle finančního zdraví nabízí nová pobočka také zónu fyzického zdraví – partnerem je služba uLékaře.cz. Prostřednictvím moderních technologií si tu zájemce může nechat změřit tep, tlak, tělesnou teplotu či okysličení krve. AI avatar pak představí výsledky měření a popíše potenciální zdravotní komplikace, na které je dobré se preventivně zaměřit.
K dispozici bude i virtuální instruktorka cvičení, která návštěvníky naučí, jak se správně protáhnout, pokud mají sedavé zaměstnání, aby se cítili fit. „Vycházíme z předpokladu, že pokud je člověk dlouhodobě nemocný, má horší kontrolu nad svým finančním rozpočtem,“ dodává Ropický.
Foto: Petr Kučera
Ve Future Labu si spořitelna vůbec poprvé vyzkouší i prodej vlastního merche, tedy propagačních předmětů a dalšího zboží spojeného s bankovní skupinou.
V prostoru pobočky je také místo pro pořádání přednášek, diskusí a komunitních aktivit. V nejbližší době jsou na výběr akce nazvané Mladí mění banku (jak se sny a odvaha mění v kariéru na nejvyšší úrovni), Investice z pohledu portfolio manažera (trendy a rizika v éře proměnlivých trhů), Jídlo budoucnosti (příběh jídla a naší planety), Bezpečnost na sítích (sociální sítě zcela změnily pravidla hry) nebo Investuj jako Future Mindset Board (Mindset budoucnosti: bez investic to nepůjde).
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem