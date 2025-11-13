Peníze.cz
Okamžité platby už pošlete i na účty v ČNB. Zrychlí to daně a poplatky

Okamžité platby už pošlete i na účty v ČNB. Zrychlí to daně a poplatky

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 13. 11. 2025
Rychlé převody na účty státních úřadů a samosprávy pomohou s platbou daní, povinných odvodů pojistného nebo místních poplatků.
Zdroj: Pleska / Midjourney

Česká národní banka ode dneška oficiálně přijímá okamžité platby. Banka státu, u které mají vedené účty ministerstva, obce, kraje nebo například finanční správa, zatím uměla přijímat jen standardní platby.

Bankovní kód 0710 – tedy účty u České národní banky – je s účinností od 13. listopadu součástí příslušného seznamu, který vede systém mezibankovního platebního styku CERTIS.

Banky, které se do systému okamžitých plateb zapojí, je musí přijímat vždy až do nejvyššího možného limitu dvou a půl milionů korun na jednu transakci. Oproti tomu odesílání okamžitých plateb povinné není – záleží na každé zúčastněné bance, jestli, od kdy a s jakými limity je nabídne.

V praxi však centrální banka od rána bojuje s problémy, příjem okamžitých plateb po většinu dne zatím nefungoval. Webu Peníze.cz se podařilo odeslat jako okamžité několik plateb až po 14. hodině, krátce poté však ČNB znovu hlásí dočasný výpadek systému. 

Zatímco standardní převody z účtu přijdou z jedné tuzemské banky do jiné obvykle až v řádu hodin nebo následující pracovní den, okamžité převody přijdou okamžitě – nejpozději během několika málo vteřin, a to i v noci, o víkendech nebo svátcích.

Okamžité převody na účty státních úřadů a samosprávy pomohou lidem, podnikatelům i firmám – když potřebují rychle zaplatit daně, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, místní poplatky nebo různé závazky.

Revoluci v posílání peněz z účtu na účet v Česku odstartovala v listopadu 2018 Česká spořitelna ve zkušebním provozu, v ostrém provozu s nimi jako první přišla začátkem února 2019 Air Bank. Většina retailových bank se připojila do konce roku 2020. Nejdéle z větších bank – až do letošního dubna, tedy více než šest let – museli čekat klienti UniCredit. V den, kdy oficiálně spustila jejich příjem, bojovala také ona s problémy a raději hned vyhlásila celodenní "technickou odstávku".

Jako jediná retailová banka bez okamžitých plateb zůstává Trinity. Do systému se nezapojily ani stavební spořitelny nebo Hypoteční banka – i když jsou součástí bankovních skupin, které okamžité platby nabízejí.

Stoupne limit pro platby bez PINu? Česko má zázrak, který nezná inflaciStoupne limit pro platby bez PINu? Česko má zázrak, který nezná inflaci

Okamžité převody lze zadávat jen formou jednorázových platebních pokynů – zatím nefungují pro hromadné platby. Ve spolupráci s jednotlivými bankami teď ale Česká národní banka připravuje rozšíření, aby bylo možné okamžitě zpracovat také hromadné příkazy. To ocení hlavně podnikatelé a firmy, kteří zadávají větší množství plateb současně.

Okamžité platby se rozšiřují také při mezinárodních převodech. Banky v eurozóně musí umět přijmout okamžité SEPA platby nejpozději od letošního 9. ledna, jejich odeslání musí klientům nabízet nejpozději od letošního 9. října. Banky ve zbylých členských státech – tedy i v Česku – budou muset přijímat okamžité SEPA platby nejpozději od 9. ledna 2027 a odesílat nejpozději od 9. července 2027.

Nejpozději do stejného termínu – 9. července 2027 – budou muset banky v Česku začít ověřovat, jestli jméno příjemce platby souhlasí s tím, které zadává odesílatel. Povinnost se zatím bude týkat jen SEPA plateb, tedy posílání eur v rámci Evropské unie a některých dalších evropských států. S předstihem už ji pro klienty v Česku zprovoznily UniCredit Bank a Fio banka – pokud tuto službu už podporuje i banka příjemce.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

