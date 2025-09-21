ČSOB dočasně vypne bankovnictví. Limity na víkend si nastavte včas
19. 9. 2025 | Petr Kučera
ČSOB dnes večer dočasně vypne internetové a mobilní bankovnictví. Plánovaná odstávka začne v pátek ve 22 hodin a potrvá do sobotní 10. hodiny dopoledne.
UniCredit Bank dostala pokutu šest milionů korun od České národní banky za špatný přepočet kurzu při platbě kartou v cizí měně. Chybné účtování se od června 2023 do dubna 2024 dotklo téměř dvanácti tisíc klientů.
Na chybné nastavení svého systému přišla UniCredit Bank až po více než měsíci a půl, a to jen díky reklamaci podané klientkou. Bance pak trvalo dalších jedenáct měsíců, než klientům vrátila peníze, které jim strhla navíc.
Případ se týká období, kdy UniCredit Bank od začátku června 2023 změnila své produktové podmínky pro platební karty. Z blíže neurčeného důvodu – nešlo o marketingovou akci – přestala u karet Visa dočasně používat vlastní devizový kurz (vyšší přirážku při platbě v cizí měně) a používala jen základní kurz společnosti Visa.
Díky tomu měla UniCredit pro karty Visa na pár týdnů nejvýhodnější kurz mezi tuzemskými bankami. Lepší tehdy byla jen karta od Revolutu, ukázal test webu Peníze.cz v červnu 2023, který na anomálii upozornil.
Například 23. června 2023 byl kurz podle Evropské centrální banky 23,65 Kč za euro, nejlepší kamenné směnárny prodávaly euro za 23,90 až 24 Kč. Karta Visa od Revolutu převáděla euro za 23,70 Kč (přirážka 0,2 % k ECB), karta Visa od UniCredit za 23,81 Kč (0,65 % nad ECB). Standardní kurz UniCredit, který banka nadále používala u karet Mastercard a do konce května také u karet Visa, byl přitom 24,54 Kč (3,75 % nad ECB), tedy třetí nejhorší mezi tuzemskými bankami.
Klienti UniCredit s kartou Visa tak od začátku června do poloviny srpna výrazně ušetřili. Jenže ne všichni. Podle pravidel banky se částka za platbu kartou strhává pochopitelně nejdříve z hlavního účtu klienta – ale když na něm zrovna není dost peněz, zaúčtuje se transakce k tíži dalšího účtu v pořadí, pokud ho klient má. A právě v tomto výjimečném případě měla banka chybně nastavený systém. Zatímco u hlavního účtu se euro přepočítávalo podle výhodného kurzu Visa, u dalšího účtu podle (horšího) devizového kurzu samotné UniCredit. Například u každého eura byl při našem testu rozdíl přes 70 haléřů.
Na chybu banka přišla, až když jedna z klientek 21. července podala reklamaci. Banka nakonec zjistila, že podobně postupovala u 9467 klientů (celkem 75 712 platebních transakcí). V součtu jim naúčtovala o přibližně tři a půl milionu korun víc, než podle svých obchodních podmínek měla. V průměru na každého klienta byl rozdíl 364 korun.
Neoprávněně vzniklý kurzový rozdíl banka vrátila lidem na účet až koncem června 2024 – jedenáct měsíců poté, co se o chybě dozvěděla. „K zajištění souladu faktického a sjednaného stavu a k plošnému odškodnění dotčených klientů přistoupila s odstupem několika měsíců (tj. nikoli bezodkladně), což zcela nepochybně představuje jednání v rozporu s požadavky odborné péče podle zákona o bankách. UniCredit Bank nejednala kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a s přihlédnutím k nejlepšímu zájmů svých klientů,“ shrnula to Česká národní banka po kontrole.
Centrální banka také zdůraznila, že chybu trvající od začátku června nezachytila UniCredit žádným ze svých kontrolních mechanismů, ale přišla na ní až díky reklamaci podané 21. července.
Nezávisle na této chybě už na začátku července 2023 zveřejnila UniCredit nové obchodní podmínky platné od 17. srpna. V nich avizovala, že se také u karet Visa vrátí ke svému standardnímu devizovému kurzu, tedy k mnohem vyšší přirážce k ECB.
UniCredit si však neohlídala, aby tyto nové podmínky řádně sjednala i s klienty, kteří s ní od 1. června 2023 do 11. ledna 2024 uzavřeli rámcovou smlouvu o platebních službách přes systém DBN Digitální platforma. Dál jim proto měla převádět kurz podle podmínek účinných od 1. června 2023 – tedy výhodněji. I za tuto chybu, která se dotkla 2271 klientů, ČNB banku potrestala.
Při určení šestimilionové sankce (maximum podle zákona je 50 milionů) přihlédla ČNB jako k přitěžující okolnosti k tomu, že za podobnou chybu už před pár lety UniCredit pokutovala: chybně tehdy účtovala směnný kurz u kreditních karet Mastercard, za což v roce 2021 dostala pokutu tři miliony.
