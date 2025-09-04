Peníze.cz
>
Účty a karty
>
Běžné účty
>
Osobní účty
>
Jak snadno vás připraví o peníze? Praktický test ukáže, na co si dát pozor

Jak snadno vás připraví o peníze? Praktický test ukáže, na co si dát pozor

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 4. 9. 2025
Jak snadno vás připraví o peníze? Praktický test ukáže, na co si dát pozor

Zdroj: Pleska / Midjourney

Česká bankovní asociace startuje další ročník osvětové kampaně #nePINdej!, jejíž součástí je také interaktivní Kybertest.

Díky testu si na praktických situacích můžete vyzkoušet, jak dokážete poznat bezpečnostní hrozby na internetu. Každý rok se test obměňuje, autoři přidávají nové nejčastější případy.

Počet kybernetických útoků na klienty bank dál roste. Za první polovinu letošního roku bylo napadeno 44 025 klientů, což je o dvě procenta více než ve stejném období loňského roku. Skoro o pětinu stoupla celková výše škod: meziročně o 19 procent na 885,9 milionu korun.

Bankám se podařilo ochránit více než 5,3 miliardy korun. „Díky pokročilým systémům dokážou zachránit více než 90 procent odčerpaných prostředků,“ říká Jan Juchelka, šéf České bankovní asociace.

Slabým článkem ale stále zůstává člověk, zdůrazňuje. Další ročník vzdělávací kampaně chce proto pokračovat ve vzdělávání klientů, jak podvody rozpoznat a jak jim nenaletět. Oběťmi zdaleka nejsou jen senioři: průměrný ročník narození oběti je 1981.

K podvodným telefonátům a falešným SMS zprávám přibyly nově i útoky přes chatovací aplikace, zejména WhatsApp. Útočníci zde přebírají identitu známého nebo rodinného příslušníka, navazují běžnou konverzaci a následně žádají o zaslání peněz. Tyto metody využívají prvky sociálního inženýrství a pro oběti jsou často velmi těžko rozpoznatelné, konstatuje policejní prezident Martin Vondrášek.

Dáme vám milion, stačí jen drobnost. Neuvěřitelné příběhy, jak přijít o penízeDáme vám milion, stačí jen drobnost. Neuvěřitelné příběhy, jak přijít o peníze

„V posledních měsících sledujeme strmý nárůst podvodů přes chatovací aplikace. Útočníci si přivlastní identitu vašeho přítele či rodinného příslušníka a vedou konverzaci naprosto běžným způsobem, takže oběť nemá důvod pochybovat. Poté zneužijí důvěru a požádají o zaslání peněz. Stejně tak pokračují podvodné telefonáty či SMS, které se stávají stále sofistikovanějšími. Právě kombinace různých forem útoků představuje největší hrozbu,“ upřesňuje Vondrášek.

Partnery kampaně České bankovní asociace jsou vedle Policie ČR také Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, Visa, Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, O2, Česká pošta a společnost Itego.

Vyzkoušejte si interaktivní test!

Foto: ČBA

Dnešní start dalšího ročníku kampaně.

S námi se nespálíte

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

banky, bezpečnost, Česká bankovní asociace, phishing

A tohle už jste četli?

Retro galerie: Čtvrt století s Peníze.cz. Byli jsme u revolučních novinek i slepých uliček

4. 9. 2025 | Petr Kučera

Retro galerie: Čtvrt století s Peníze.cz. Byli jsme u revolučních novinek i slepých uliček

Největší web o osobních financích v Česku je tu s vámi už 25 let. Zveme vás na výlet zpátky do časů, kdy banky spouštěly první elektronické bankovnictví nebo kdy se řešilo, do čeho... celý článek

Neuteklo vám něco? Otestujte si, jak znáte novinky pro vaši peněženku

31. 8. 2025 | Petr Kučera

Neuteklo vám něco? Otestujte si, jak znáte novinky pro vaši peněženku

I během letních prázdnin jsme vám přinášeli novinky a praktické rady. Sledovali jste nás pozorně, nebo jste víc odpočívali i od čtení webů? Kvíz ukáže – a kdyžtak hned pomůže.

mBank ruší bonusy na starších kreditkách. Zůstanou jen na nové

29. 8. 2025 | Petr Kučera

mBank ruší bonusy na starších kreditkách. Zůstanou jen na nové

Klienti mBank, kteří používají kreditní karty mKreditka e-Shop a mKreditka Plus, přijdou od listopadu o takzvaný cashback a o bezplatné pojištění.

Banky ukážou, kdo všechno má přístup k vaší kartě. A kolik si strhává

26. 8. 2025 | Petr Kučera

Banky ukážou, kdo všechno má přístup k vaší kartě. A kolik si strhává

Předplatné Netflixu, Spotify a podobných služeb se z vaší karty strhává každý měsíc samo, když jste s tím souhlasili. Údaje o kartě – abyste příště mohli zaplatit snadno jedním klikem... celý článek

Spořitelna vylepšila hlasového robota. Nově vám i sám zavolá

25. 8. 2025 | Petr Kučera

Spořitelna vylepšila hlasového robota. Nově vám i sám zavolá

Česká spořitelna oznámila, že jako první banka v Česku implementovala do svého klientského voicebota technologii Open AI.

Partners Financial Services
Vše o DIPLETNÍ NADÍLKA