Jak snadno vás připraví o peníze? Praktický test ukáže, na co si dát pozor

Česká bankovní asociace startuje další ročník osvětové kampaně #nePINdej!, jejíž součástí je také interaktivní Kybertest.
Díky testu si na praktických situacích můžete vyzkoušet, jak dokážete poznat bezpečnostní hrozby na internetu. Každý rok se test obměňuje, autoři přidávají nové nejčastější případy.
Počet kybernetických útoků na klienty bank dál roste. Za první polovinu letošního roku bylo napadeno 44 025 klientů, což je o dvě procenta více než ve stejném období loňského roku. Skoro o pětinu stoupla celková výše škod: meziročně o 19 procent na 885,9 milionu korun.
Bankám se podařilo ochránit více než 5,3 miliardy korun. „Díky pokročilým systémům dokážou zachránit více než 90 procent odčerpaných prostředků,“ říká Jan Juchelka, šéf České bankovní asociace.
Slabým článkem ale stále zůstává člověk, zdůrazňuje. Další ročník vzdělávací kampaně chce proto pokračovat ve vzdělávání klientů, jak podvody rozpoznat a jak jim nenaletět. Oběťmi zdaleka nejsou jen senioři: průměrný ročník narození oběti je 1981.
K podvodným telefonátům a falešným SMS zprávám přibyly nově i útoky přes chatovací aplikace, zejména WhatsApp. Útočníci zde přebírají identitu známého nebo rodinného příslušníka, navazují běžnou konverzaci a následně žádají o zaslání peněz. Tyto metody využívají prvky sociálního inženýrství a pro oběti jsou často velmi těžko rozpoznatelné, konstatuje policejní prezident Martin Vondrášek.
„V posledních měsících sledujeme strmý nárůst podvodů přes chatovací aplikace. Útočníci si přivlastní identitu vašeho přítele či rodinného příslušníka a vedou konverzaci naprosto běžným způsobem, takže oběť nemá důvod pochybovat. Poté zneužijí důvěru a požádají o zaslání peněz. Stejně tak pokračují podvodné telefonáty či SMS, které se stávají stále sofistikovanějšími. Právě kombinace různých forem útoků představuje největší hrozbu,“ upřesňuje Vondrášek.
Partnery kampaně České bankovní asociace jsou vedle Policie ČR také Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, Visa, Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, O2, Česká pošta a společnost Itego.
