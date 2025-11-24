Okamžité platby už pošlete i na účty v ČNB. Zrychlí to daně a poplatky
13. 11. 2025 | Petr Kučera
Rychlé převody na účty státních úřadů a samosprávy pomohou s platbou daní, povinných odvodů pojistného nebo místních poplatků.
Zdroj: Pleska / Midjourney
Raiffeisenbank se rozhodla ukončit takzvaný multibanking – tedy zobrazování účtů z jiných bank v jejím internetovém bankovnictví. Služba přestane být dostupná 20. února 2026.
„Toto rozhodnutí jsme přijali na základě důkladného zhodnocení, které ukázalo, že služba již nesplňuje očekávání našich klientů a její využití je minimální,“ oznámila banka ve svém internetovém bankovnictví.
„Důvodem je nízké využívání služby. Podobně jako v jiných bankách o ni není dostatečný zájem. Na zprávy, které zasíláme o jejím ukončení, zatím ze strany klientů nezaznamenáváme žádné negativní reakce,“ řekla webu Peníze.cz mluvčí banky Tereza Kaiseršotová. Kolik lidí službu využívá, neupřesnila.
Raiffeisenbank v rámci takzvaného otevřeného bankovnictví umožňuje, aby si její klienti do svého internetového bankovnictví připojili také účty z šesti konkurenčních bank: České spořitelny, ČSOB, Komerční banka, Fio, Air Bank a Monety.
Na rozdíl od některých dalších bank, které nabízejí podobnou službu, umožňuje Raiffeisenbank klientovi na jeho účty u konkurence jen pasivně nahlížet – ne aktivně zadávat platby.
V novém elektronickém bankovnictví Creditas One už s multibankingem nepočítá ani Banka Creditas. Na nový systém přešli v minulém týdnu bývalí klienti Max banky (Expobank), během první poloviny příštího roku na něj mají přejít i původní klienti Creditas.
„V tuto chvíli služba multibankingu v Creditas One není a pro nejbližší období ji neplánujeme. Z našich dat vyplývá, že zájem o ni v posledních letech klesá. Technicky jsme však na případnou implementaci připraveni,“ odpověděla webu Peníze.cz Anna Bakošová z tiskového oddělení banky.
Právě Creditas byla průkopníkem multibankingu. V polovině července 2018 spustila mobilní aplikaci Richee, která mimo jiné uměla z jednoho místa sledovat a ovládat účty v různých bankách. Richee postupně umožnila propojení až 21 českých a slovenských bank. V červnu 2020 měla dvanáct tisíc uživatelů – i díky dobře úročenému běžnému účtu.
Jako samostatný projekt vydržel Richee jen dva roky. Aplikace postupně přidávala produkty přímo od mateřské Creditas – ta v srpnu 2020 spustila nové elektronické bankovnictví, které spojilo to nejlepší z předtím samostatných aplikací Creditas a Richee. Definitivní konec značky Richee pro dospělé klienty pak přišel v polovině roku 2023 – zůstala jenom v názvu dětských účtů.
Zájemci o multibanking si teď v elektronickém bankovnictví Creditas mohou připojit účty z České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Raiffeisenbank, Monety, Fio, Air Bank, UniCredit, mBank, J&T banky a pěti slovenských bank. Letos v červenci využívala tuto možnost přibližně tisícovka klientů, zájem v posledních letech postupně klesá.
Multibanking je jednou ze služeb využívající takzvané otevřené bankovnictví. Podle unijní směrnice PSD2 a tuzemského zákona o platebním styku se všechny banky musely nejpozději od poloviny ledna 2018 otevřít pro aplikace třetích stran – umožnit jim propojení dat přes technologii API. Data mohou vedle dalších bank využívat také prověřené firmy se speciální licencí od České národní banky. Pochopitelně je potřeba souhlas klientů.
Evropská směrnice však nenutila banky, aby možnost nahlížet na jiné účty u konkurence samy aktivně zavedly i pro své klienty. Možnost přidat si do svého elektronického bankovnictví účty z jiných bank tak nakonec dostali jen klienti Creditas, Komerční banky, ČSOB, Air Bank, Raiffeisenbank, Monety a nově i Partners Banky.
Další banky splnily povinnost, aby si jejich účty mohli klienti připojit v jiné bance (nebo v nebankovní aplikaci), ale ve svém rozhraní takovou možnost nenabídly. Z větších bank zůstaly k multibankingu skeptické Česká spořitelna, Fio, mBank nebo UniCredit.
Multibanking mířil jen na lidi, kteří vedle své hlavní banky mají přinejmenším ještě jeden účet u konkurence. Jenže ani mezi nimi nevzbudil velký zájem. A když už si ho vyzkoušeli, brzy s ním přestali mít trpělivost. Kvůli nejednotným standardům, technickým problémům a dalším komplikacím byl totiž multibanking pro běžné uživatele nepraktický.
Zatímco v některých případech jste mohli účty z jiných bank aktivně ovládat (zadávat platby), jiné banky vám umožnily vidět jenom náhled – informace o zůstatku a transakcích, někdy dokonce jen o zůstatku. Z některých bank jste si mohli propojit jen běžné účty – ne spořicí účet nebo úvěrový účet ke kreditní kartě.
Propojení s každou spárovanou bankou bylo potřeba poměrně často obnovovat (potvrzovat). Vázla také rychlá aktualizace dat. Některé banky nesdílely blokované (nezaúčtované) transakce, takže v multibankingu jste neviděli skutečně dostupný zůstatek.
Mnozí lidé tak nakonec zjistili, že jednodušší pro ně bude přihlašovat se do jednotlivých bank samostatně přímo v jejich rozhraní – tedy stejně jako předtím. Výrazně k tomu pomohlo i rozšíření bankovních aplikací v mobilu, do nichž se můžete přihlásit rychle a jednoduše třeba otiskem prstu.
Když někdo má účet u více bank, často je to proto, že chce využívat různé další výhody či odměny, typicky slevy u obchodníků. Ty lze přitom nastavovat obvykle přímo přes aplikaci dané banky – ne přes multibanking konkurence.
Lidé s účty u více bank také bývají aktivnější a technologicky zdatnější, takže chtějí zkoumat odlišné možnosti různých bankovních aplikací a využívat je naplno – přinejmenším pro nastavování limitů. Ani to není z jednotného prostředí multibankingu možné.
V průběhu let se některé problémy zmenšily nebo zmizely. Praktický test webu Peníze.cz letos přesto ukázal, že multibanking dál působí neprakticky. Začíná to už samotnou aktivací, tedy připojením účtu cizí banky – často je to zdlouhavé, nespolehlivé a uživatelsky nepříjemné.
Možnosti, co s připojeným účtem můžete dělat (jestli jenom nahlížet, nebo i zadávat platby), se liší jak podle banky, v jejímž prostředí multibanking využíváte, tak podle banky, kterou připojujete. Ze svého multibankingu umožňují aktivní operace s účty odjinud Creditas, Komerční banka, Partners Banka a Air Bank. Naopak Moneta a Raiffeisenbank ve svém multibankingu vždy nabízejí jen pasivní náhled. Jenže: i u bank s „aktivním multibankingem“ záleží také na tom, co umožňuje druhá strana, tedy připojená banka. Výsledkem je chaos.
Multibanking v listopadu 2025
|Kam si můžete připojit
|Odkud si můžete připojit účet (bez slovenských bank)
|Omezení
|Banka Creditas
|Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta, Fio, Air Bank, UniCredit, mBank, J&T banka
|jen v Creditas Banking, už ne v Creditas One
|Partners banka
|Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta, Fio, Air Bank, UniCredit, mBank, Creditas
|jen v aplikaci (internetové bankovnictví nemá)
|Air Bank
|Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta, Fio
|Moneta
|Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Fio, Air Bank, Creditas
|jen v aplikaci, jen náhled
|Raiffeisenbank
|Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Fio, Air Bank, Moneta
|jen v internetovém bankovnictví, jen náhled, skončí 20. 2. 2026
|Komerční banka
|Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank, Moneta, Fio, Air Bank, Creditas, J&T banka
|jen ve starém systému, už ne v KB+
|ČSOB
|možnost napojení jiných bank zrušila na podzim 2023
|Zdroj: Peníze.cz, jednotlivé banky
Mimochodem: i z účtů, které můžete přes multibanking ovládat, odchází zadaná platba jako standardní – ne okamžitá.
Skomírající multibanking se jako první rozhodla ukončit ČSOB. Ve druhé největší bance podle počtu klientů ho využívalo tak málo lidí, že se radši chce soustředit na rozvoj jiných služeb. „Od začátku spuštění si multibanking aktivovalo přibližně 14 tisíc lidí, ale v současné době si aktivně účet obnovovalo jen necelých 300 lidí,“ upřesnila ČSOB webu Peníze.cz v polovině roku 2023, kdy oznámila zrušení služby.
Prakticky s ním nepočítá ani Komerční banka. V nové aplikaci KB+, kterou spustila v dubnu 2023, multibanking nenabízí. Nechává si otevřenou možnost, že ho tam později doplní. Ve starém bankovnictví je dál dostupný – avšak klientů, které banka ještě nepřevedla do nového systému KB+, zbývá už jen desetina.
„Službu multibankingu jsme velmi úspěšně nabízeli několik let, využívali ji především podnikatelé a firemní klienti. V poslední době zájem o ni klesá, počet aktivních uživatelů se snížil pod 10 tisíc,“ řekla letos v létě Zuzana Čepelková z oddělení komunikace.
Všechny banky, které se rozhodly multibanking pro své klienty ukončit, pochopitelně i nadále poskytují data jiným bankám a dalším licencovaným firmám, jak jim ukládá evropská směrnice. Zájemci si tedy stále mohou připojit účet z ČSOB do multibankingu jiné banky nebo do nezávislé aplikace.
Nejvíc lidí využívá multibanking v Air Bank. „Účet jiné banky má aktuálně propojeno 50 tisíc našich klientů. Jejich počet je procentuálně konstantní ve vztahu k rostoucímu portfoliu banky, výrazně neroste ani neklesá. O zrušení multibankingu neuvažujeme – stále se najde část klientů, pro které je služba zajímavá,“ vysvětlil v červenci mluvčí Michal Kuzmiak.
I z internetového bankovnictví Air Bank je ale znát, že se služba od svého startu příliš nerozvíjí a že spolehlivost dat od konkurence se liší. „Máte účet v jiné bance? Můžete se na něj dívat i odtud. Zatím je to ale jen na zkoušku, než se to všechny banky dobře naučí,“ píše Air Bank i v polovině roku 2025.
Moneta ve své aplikaci upozorňuje, že multibanking je stále v beta verzi, tedy ve zkušebním provozu. Umožňuje zobrazovat zůstatky a transakční historii napojených účtů, avšak ne zadávání plateb. Dostupný je jen v mobilním, ne internetovém bankovnictví.
„Aktuálně evidujeme více než šest tisíc klientů, kteří mají aktivně propojený účet z jiné banky – to znamená, že se jim pravidelně aktualizuje zůstatek, a lze tedy předpokládat, že tuto službu skutečně využívají. Tito klienti mají napojeno přibližně 16 tisíc účtů vedených u jiných bank. V uplynulých dvou letech jsme zaznamenali přibližně 30% pokles v počtu nově založených propojení,“ upřesnila letos v létě mluvčí Monety Lucie Leixnerová. „O ukončení služby multibankingu v tuto chvíli neuvažujeme,“ dodala tehdy. Na otázku, jestli se od té doby něco změnilo, teď Moneta zatím neodpověděla.
Využití otevřených dat je nicméně mnohem širší než samotný multibanking. Své služby na něm chtěla stavět například fintechová aplikace Spendee, zaměřující se na správu a analýzu rodinných financí. Přidanou hodnotu ve sdílení a zpracování těchto dat vidí také různé poradenské společnosti.
Před více než pěti lety získala potřebnou licenci společnost Fincentrum & Swiss Life Select (dnes jen Swiss Life Select). Sázela na to, že když budou mít finanční poradci – se souhlasem klienta – přehled o všech příjmech a výdajích z různých účtů na jediném místě, získají komplexnější představu o finančním chování klienta.
Stejné přesvědčení stálo také za krokem Partners Banky – ve své aplikaci už nabízí možnost připojit si účty z dalších bank. „Aby poradce mohl dobře radit, neměl by znát jen kousek financí klienta, ale celkovou situaci. Nejde o položky, ale o kategorie výdajů. Dobrý poradce je trochu jako doktor, který by vás neměl hned začít léčit jen podle toho, co právě vidí, ale měl by se vás zeptat na anamnézu, na alergie, jiné léky, prostě na souvislosti,“ vysvětlil šéf banky Marek Ditz v březnovém rozhovoru.
„Ano, multibanking byl v předchozích letech špatně technicky standardizovaný – směrnici PSD2, která ho zavedla, si různé banky vyložily různě. Ty, které ho vůbec nechtěly, si vylobbovaly časté rozpojování systému. Takže to je nyní snad jediná služba, kde jako klient musíte periodicky podstoupit znovu onboarding. Místo abyste si jednoduše prodloužili službu, musíte si ten účet téměř od začátku znovu propojit jako cizí. Naštěstí už se připravuje novela – PSD3. Pak by mělo stačit, že klient tu cílovou aplikaci, kam si připojil účty, navštíví – a automaticky se mu to spojení prodlužuje,“ říká Marek Ditz.
Partners Banka si hodně slibuje také od chystané směrnice FIDA, která má umožnit propojení i ostatních finančních informací. Už nepůjde jen o platební účty, ale také o investice, majetkové pojištění, půjčky nebo penzijní spoření. Lidé – a s jejich souhlasem i poradci nebo fintechové aplikace – by tak mohli mít na jednom místě přehled o svých všech finančních produktech.
Otevřené bankovnictví se úspěšně využívá v dalších oblastech.
Jednou z nich jsou žádosti o spotřebitelské úvěry, tedy při posuzování dostatečných příjmů k poměru k výdajům. K průkopníkům využití dat díky PSD2 patřila služba Zonky. Když zájemce souhlasí, nemusí už dokládat výpisy ze svého bankovního účtu ručně, ale umožní, aby si poskytovatel úvěru stáhnul potřebná data automaticky přímo z bankovnictví.
Dobré využití našlo otevřené bankovnictví také při placení v některých e-shopech. Například platební brána GoPay díky němu nabízí alternativu k platebním kartám: rychlé převody přímo z bankovních účtů, pokud s tím klient souhlasí.
Připravený nový balíček evropských regulací má mimo jiné přinést opravdu jednotné technické standardy a zároveň tlak na banky, aby jejich data přes API byla dostupná s minimem výpadků. Banky budou muset sledovat, jak rychle a spolehlivě dokážou na externí požadavky reagovat.
„Co by bylo potřeba vylepšit? Hlavně stabilita jednotlivých API. Časté jsou odstávky nebo výpadky u jednotlivých bank, respektive jejich API – výpadky nebo odstávky se bohužel vyskytují v daleko větší míře než třeba u karet. To vnímáme u PSD2 plateb a otevřeného API obecně jako největší komplikaci. Potřebujeme jednotná SLA (service-level agreement), která budou dodržována,“ říká Jan Vodička, šéf marketingu GoPay.
Jak vypadalo internetové bankovnictví před více než dvaceti lety? Zveme vás do roku 2002, kdy Peníze.cz vyhlásily soutěž o nejlepší internetbanking. Projděte si velkou galerii.
