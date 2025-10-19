Peníze.cz
Platební prsteny a náramky nabízí další banka. Má poloviční slevu

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 19. 10. 2025
Platební prsteny a náramky nabízí další banka. Má poloviční slevu
Ukázka prstenů značky Tapster
Zdroj: Tapster

Platební prsteny a náramky si už mohou snadno pořídit i klienti s kartami Visa od Komerční banky.

Ta od letošního srpna nabízí náramky k dětským účtům, teď si je ale nově mohou pořídit i dospělí. Komerční banka zároveň rozšířila nabídku: vedle náramků zahrnuje i platební prsteny, ale třeba také klíčenku nebo platebního plyšového medvídka.

 

Komerční banka platební náramekFoto: KB, Laks

Platební náramky ve stylu Komerční banky

K nově založenému dětskému účtu (do 18 let věku) dává banka kód na pořízení náramku zdarma, akce potrvá do konce listopadu. Dospělým – a zřejmě také dětem s dříve založenými účty – teď nově nabízí poloviční slevu. S kódem KB50 ji lze využít na e-shopu švédské značky Tapster, s kódem kb-laks50 na e-shopu rakouského výrobce Laks.

Komerční banka umožnuje nahrát si do prstenů či náramků kartu Visa, tedy své běžné debetní karty. Neumožňuje propojení s kartami Mastercard, které nabízí jako kreditní. Staví na službě Fidesmo Pay, kterou kromě zmíněných (slevou podpořených) výrobců využívají i některé další značky.

Laks platební prstenyFoto: Laks

Ukázka platebních prstenů značky Laks

Platební náramky a prsteny jako první v Česku loni nabídla mBank, druhá byla Raiffeisenbank a třetí letos ČSOB. Všechny tři banky spolupracují s tuzemským výrobcem Niceboy, jehož zařízení jsou dostupná zatím jen pro klienty s kartami Mastercard. Raiffeisenbank kromě toho podporuje řešení Fidesmo Pay, které umožnuje spárování i s kartami Visa. Alternativou může být také nahrání karty do aplikace Curve.

Původem česká společnost Niceboy představila na konci září první smart platební prsten. Přinejmenším do konce roku ho mohou získat jen klienti mBank s kartou Mastercard. Umí nejen bezkontaktní platby, ale má také senzory pro sledování zdraví, fyzické aktivity, úrovně stresu nebo kvality spánku.

Ještě si klikněte

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

