Dvě největší banky dočasně vypnou bankovnictví. Limity si nastavte včas

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 17. 10. 2025
Zdroj: Zdroj: ČSOB

ČSOB a Česká spořitelna chystají na část víkendu odstávku internetového a mobilního bankovnictví.

Plánovaná odstávka v ČSOB začne o půlnoci z pátku 17. října na sobotu 18. října, bankovnictví nebude vůbec dostupné do sobotní desáté hodiny dopoledne.

Klienti by si proto dopředu měli nastavit limity na platebních kartách, pokud v noci nebo ráno plánují větší útratu nebo větší výběr z bankomatu než obvykle. Také spěchající převody je dobré zadat s předstihem.

Od sobotní desáté hodiny začne bankovnictví ČSOB fungovat v omezeném režimu. Klienti uvidí přehled účtů, budou moci posílat platby nebo třeba měnit limity na kartě. Ostatní služby, například sjednání nového produktu, můžou být nedostupné. Omezení skončí nejpozději v 15 hodin.

Po celou dobu odstávky mohou být omezené platby kartou na internetu a nebude možné vložit peníze na účet přes vkladomat.

Naopak platby kartou u terminálu v prodejnách budou po celou dobu odstávky fungovat bez omezení, stejně jako výběr hotovosti z bankomatu.

Kratší odstávku chystá Česká spořitelna. Elektronické bankovnictví George bude od půlnoci z pátku na sobotu do sobotní šesté hodiny ranní fungovat omezeně: nepůjde zadat ani upravit platbu, trvalý příkaz a v transakční historii nebudou vidět okamžité příchozí platby.

Zůstatky, platby kartou a výběry z bankomatu se mohou zobrazovat v Georgi se zpožděním. Nebude možné založit ani upravit většinu produktů a stáhnout výpisy.

Notifikace na telefon v době odstávky nepřijdou – ani ty potvrzovací. K potvrzení operací (například platby kartou na internetu, přihlášení do webového George nebo výběr z bankomatu) mají klienti aktivně otevřít aplikaci George – zobrazí se jim pak rovnou obrazovka pro potvrzení.

Platby kartou České spořitelny a výběry z bankomatu zůstanou funkční bez omezení.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

