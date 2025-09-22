Na poště nově můžete vybírat hotovost z účtů všech bank

Na přepážce České pošty je nově možné vybírat hotovost z běžného účtu jakékoliv tuzemské banky. Pilotní provoz služby nazvané Poštovní výběr kartou dnes začal v Pardubickém kraji.
Zájemci stačí platební karta jeho banky. Ve zkušebním provozu lze vybírat minimálně 100 korun a maximálně 3000 korun za den.
Na pobočkách pošty dosud mohli vybírat hotovost (a vkládat) pouze klienti ČSOB, s kterou má státní podnik dlouhodobé partnerství. Nově mohou vybírat hotovost také klienti dalších bank v Česku.
Za výběr hotovosti z účtu jakékoliv banky chce Česká pošta poplatek 70 korun nezávisle na výši vybrané částky. Samotná ČSOB má pro své klienty v aktuálním ceníku poplatek za výběr hotovosti na poště 50 korun.
Služba funguje ode dneška zatím na jediné pobočce České pošty – v ulici Na Hrádku v centru Pardubic. Od října se rozšíří na dalších 105 poštovních poboček v Pardubickém kraji. Zájemci je poznají hned u vstupu podle piktogramu Poštovní výběr kartou. Pokud má pobočka vyvolávací systém, lze se dopředu objednat online na konkrétní čas.
Během pilotního provozu, který má trvat do konce června 2026, chce pošta otestovat svou připravenost a zájem klientů. Projekt bude průběžně vyhodnocovat a pokud bude vše fungovat, nevylučuje rychlejší spuštění služby i ve zbytku České republiky, říká Miroslav Štěpán, generální ředitel České pošty.
Novinka má pomoct hlavně lidem, kteří nemají blízko bankomat nebo preferují výběr hotovosti prostřednictvím pracovníka u přepážky. Reaguje také na pokračující rušení klasických pokladen na bankovních pobočkách i na rušení samotných poboček – bez jediné banky zůstává čím dál víc měst s několika tisíci obyvateli.
„Práce s hotovostí je velmi drahá. Díky spolupráci s poštou by banky mohly optimalizovat své náklady. My pracovat s hotovostí musíme, tak proč to nenabídnout ostatním?“ řekl loni v dubnu Martin Vránek, tehdejší ředitel divize finančních služeb České pošty, když o chystaném projektu psal web Peníze.cz poprvé. Služba v pilotním provozu zatím funguje jen pro výběry, do budoucna pošta nevylučovala rozšíření o vklady.
Dostupnost bankomatů v Česku už zvýšil projekt sdílené sítě, který v červnu 2022 spustily Komerční banka a Moneta, v únoru 2023 se připojily Air Bank a UniCredit Bank. Jejich klienti díky tomu můžou vybírat hotovost z přibližně dvou tisíc sdílených bankomatů za stejných podmínek jako z bankomatů své mateřské banky – to znamená bez poplatku.
Komerční banka, Moneta a Air Bank od konce loňského července sdílejí své bankomaty i pro vklady, letos na podzim se k nim mají připojit vkladomaty UniCredit Bank.
Od letošního června funguje také projekt Vklad na kartu, za nímž stojí kartové asociace Mastercard a Visa společně se zatím třemi bankami: Českou spořitelnou, ČSOB a Raiffeisenbank – jejich klienti mohou vkládat hotovost i přes vkladomaty dalších zapojených bank, s kartou ČSOB a Raiffeisenbank mají všechny takové vklady bez poplatku.
Technologické řešení nové služby připravila podle dostupných informací Česká pošta ve spolupráci s ČSOB. Nejde o společný projekt bankovní asociace ani společného podniku bank, jakým byly například okamžité platby, bankovní identita nebo sdílení bankomatů.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
