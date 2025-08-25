Česká spořitelna oznámila, že jako první banka v Česku implementovala do svého klientského voicebota technologii Open AI.
„Díky generativní AI se nejen zlepšila schopnost voicebota porozumět požadavkům klientů a přirozeně s nimi komunikovat, ale nově je také schopen naplánovat klientům schůzku s bankéři, podle požadavků klienta a dostupnosti konkrétních bankéřů,“ říká Ondřej Tůma, Product Designer ve Voicebot týmu.
Nový AI voicebot přijímá za pobočkové bankéře telefonáty klientů v době jejich nepřítomnosti nebo pracovního zaneprázdnění. Je schopen klientům proaktivně zatelefonovat, zjistit jejich potřeby a případně jim poskytnout potřebné informace nebo naplánovat schůzku s lidským bankéřem.
Prvního AI voicebota spustila spořitelna na své zákaznické lince už v roce 2023. S vylepšeným AI voicebotem, který využívá novou technologii ChatGPT, se teď mohou klienti setkat při telefonickém hovoru na klientskou linku, na pobočku nebo konkrétnímu bankéři.
„AI voicebot nyní umí přijmout telefonát klienta bankéři i tehdy, kdy se daný bankéř zrovna věnuje jiném klientovi. Voicebot se v takové situaci domluví s volajícím klientem, kdy by mu vyhovovalo zpětné volání od bankéře, případně s klientem dohodne termín osobní schůzky s bankéřem,“ upřesňuje Ondřej Tůma.
Vylepšený voicebot pomáhá klientům také s běžnými servisními požadavky. Poradí například, jak si založit běžný nebo spořicí účet, jak zažádat o úvěr, jaká je otevírací doba pobočky nebo kde najít nejbližší bankomat. Pomáhá také s aktivními operacemi jako jsou blokování karet, vydání náhradní karty a podobně.
Nové technologie pomáhají spořitelně odbavovat nejen příchozí, ale i odchozí hovory. Voicebot teď telefonuje klientům, u nichž uběhl delší čas od poslední schůzky s bankéřem, a zjišťuje jaké jsou jejich aktuální potřeby z hlediska finančního zdraví.
„Hlasový asistent proaktivně volá klientům, aby jim pomohl zlepšit finanční zdraví, sjednal schůzku v případě, že ji s bankéřem neměli více než rok, nebo aby klientům připomněl, co na schůzku potřebují s sebou podle vybraného tématu – například rodný list dítěte,” říká Magdaléna Hudecová, Product Designer týmu VoiceBot.
„Novou AI technologii od společnosti OpenAI jsme do voicebota postupně implementovali v letos v červenci. Od té doby se nám podařilo zvýšit úspěšnost zpracovaných hovorů o polovinu,” upřesňuje Tůma.
„Díky nasazení OpenAI do voicebota se nám daří měsíčně plánovat v průměru přes 2000 schůzek, které mají předem jasně stanovený důvod setkání. Schůzky jsou přímo zapisovány do kalendářů bankéřů, kteří klienta obsluhují, nebo v případě jejich vytíženosti do kalendáře dostupných kolegů na dané pobočce. Klienti si mohou vybírat mezi online i osobní schůzkou dle svého přání,“ dodává Tůma.
Výsledky pilotního provozu nového AI voicebota potvrdily, že výrazně zvyšuje dostupnost bankéřů, zvyšuje efektivitu plánování schůzek a zlepšuje zákaznickou zkušenost.
Voicebot měsíčně odbaví okolo 35 tisíc hovorů. Z toho 40 procent požadavků zvládne podle spořitelny vyřešit úplně sama bez zásahu člověka.
„Nasazením technologie AI od OpenAI se nám celkově podařilo výrazně zlepšit dostupnost poboček, klienti se snáz dovolají a bankéři mohou věnovat více času osobně klientům na pobočkách,” pochvaluje si Miroslav Kunčar, Interaction designer týmu Voicebot.
