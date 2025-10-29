Klienti čtyř bank mají jistotu, že si jejich banka nestrhne poplatek za výběr z bankomatu. Mají neomezené výběry v Česku i po celém světě zdarma – pokud si poplatek neúčtuje přímo provozovatel bankomatu.
Jednoduše zadarmo jsou výběry s debetní kartou k osobnímu účtu od těchto bank:
- Raiffeisenbank
- Moneta Money Bank
- Partners Banka
- Banka Creditas
U dalších tří bank mohou klienti dosáhnout na všechny výběry zdarma, když splní podmínky:
- Fio banka: s kartou Visa jsou zdarma všechny výběry, s Mastercard přinejmenším dva za měsíc
- mBank: zdarma, pokud vybíraná částka dosáhne aspoň 1500 Kč
- UniCredit Bank: s bezplatným účtem Start jsou výběry zdarma do konce letošního roku, pokud vybíraná částka dělá aspoň 2000 Kč (u lepších variant běžného účtu jsou zdarma všechny výběry a zůstanou i po Novém roce)
Ostatní banky mají u standardní varianty svých účtů zdarma jen výběry z bankomatů vlastní sítě, případně ze sdílené sítě – tu provozují Komerční banka, Moneta, Air Bank a UniCredit.
Právě projekt sdílené sítě v posledních letech zlepšil dostupnost bezplatných výběrů. Klienti zapojených bank si mohou vybírat z přibližně dvou tisíc sdílených bankomatů za stejných podmínek jako z vlastní sítě – to znamená bez poplatku.
Nové nebo vyšší poplatky
Na druhou stranu už dvě zapojené banky zvýšily nebo brzy zvýší poplatek za výběry z jiných bankomatů (kromě sdílené sítě).
Komerční banka zdražila od letošního května výběry z jiných sítí v Česku na 49 korun z dřívějších 39 korun. A UniCredit od ledna 2026 zruší bezplatné výběry u účtu Start a zavede poplatek 35 korun nezávisle na výši vybírané částky.
O tom, kolik zaplatíte za výběr z bankomatu nějaké banky v Česku, rozhoduje jen ceník té banky, která vám vydala kartu. Například klienti ČSOB tedy platí za výběr z cizích bankomatů poplatek podle ceníku ČSOB – nezávisle na tom, z kterého bankomatu si vybírá. Nemusí zkoumat ceník jiné banky (té, která provozuje konkrétní bankomat).
Výjimkou je nebankovní síť Euronet. Ta si od minulého týdne nově účtuje vždy 49 korun jako poplatek provozovateli bankomatu – nezávisle na tom, jak vysokou částku si vyberete a od které banky máte kartu. Za výběr ze sítě Euronet tedy zaplatíte i v případě, že máte od své banky (vydavatele karty) všechny výběry zdarma.
A pokud u své banky nemáte výběry z cizích bankomatů v Česku zdarma, strhne si pak poplatek jak vaše banka, tak Euronet jako provozovatel bankomatu. Například u karet vydaných Českou spořitelnou nebo ČSOB to bude celkem 89 korun (40 Kč bance, 49 Kč provozovateli bankomatu). U karty k bezplatnému účtu Komerční banky to bude dokonce 98 korun (49 Kč bance, 49 Kč provozovateli).
Podobný poplatek v Česku účtuje lidem s tuzemskou kartou také menší nebankovní provozovatel bankomatů ATM Point. Před několika měsíci ho zavedl ve stejné výši, tedy 49 korun.
Výběr z bankomatu vlastní banky
|s kartou od
|poplatek
|Air Bank
|zdarma (nejen z vlastní sítě, ale i ze sdílené sítě s KB, Monetou a UniCredit)
|Banka Creditas
|zdarma (nejen z vlastních, ale i z bankomatů všech bank v Česku)
|Česká spořitelna
|zdarma
|ČSOB
|zdarma z vlastní sítě, navíc jednou měsíčně zdarma na přepážce České pošty
|Fio banka
|zdarma
|Komerční banka
|zdarma (nejen z vlastní sítě, ale i ze sdílené sítě s Monetou, Air Bank a UniCredit)
|mBank
|nemá vlastní síť, zdarma lze vybírat z bankomatů všech bank v Česku
|Moneta
|zdarma (nejen z vlastní sítě, ale i ze sdílené sítě s KB, Air Bank a UniCredit)
|Partners banka
|nemá vlastní síť, zdarma lze vybírat z bankomatů všech bank v Česku
|Raiffeisenbank
|zdarma (nejen z vlastních, ale i z bankomatů všech bank v Česku)
|UniCredit Bank
|zdarma (nejen z vlastní sítě, ale i ze sdílené sítě s KB, Monetou a Air Bank)
Výběr z jiného bankomatu v Česku
|s kartou od
|poplatek
|Air Bank
|Zdarma ze sdílené sítě s KB, Monetou a UniCredit. Z ostatních 35 Kč (alternativou je paušál 100 Kč měsíčně – pak jsou všechny výběry po celém světě zdarma).
|Banka Creditas
|Zdarma bez omezení.
|Česká spořitelna
|40 Kč. S účtem Erste Premier jsou všechny výběry zdarma.
|ČSOB
|40 Kč. S prémiovým účtem jsou všechny výběry zdarma.
|Fio banka
|Zdarma s kartou Visa (bez omezení). S kartou Mastercard jsou vždy zdarma dva výběry měsíčně, ale může jich být až pět: třetí až pátý za každé 4000 Kč (160 eur) utracené příslušnou kartou v předchozím kalendářním měsíci (musí být i zaúčtované). Limit dvou až pěti bezplatných výběrů je společný pro všechny bankomaty mimo síť Fio, tedy pro tuzemské i zahraniční. Nad rámec bezplatných výběrů se s kartou Mastercard platí 25 Kč.
|Komerční banka
|Zdarma ze sdílené sítě s Monetou, Air Bank a UniCredit. Z ostatních 49 Kč s bezplatným účtem Start. V rámci placeného účtu Standard jsou dva výběry měsíčně zdarma (sčítají se v Česku a Evropě). S účty Komfort, Exclusive a prémiovým bankovnictvím jsou všechny výběry (přinejmenším v Česku) zdarma.
|mBank
|Zdarma při výběru nejméně 1500 Kč. U menších částek je poplatek 29 Kč.
|Moneta
|Zdarma bez omezení.
|Partners banka
|Zdarma bez omezení.
|Raiffeisenbank
|Zdarma bez omezení.
|UniCredit Bank
|Zdarma ze sdílené sítě s KB, Air Bank a UniCredit. S bezplatným účtem Start jsou do konce roku zdarma i výběry z ostatních bankomatů, když si vyberete nejméně 2000 Kč. Při menší částce je poplatek 40 Kč. Od roku 2026 bude u ostatních bankomatů poplatek vždy 35 Kč, tedy i při výběru částky od 2000 Kč. S dražšími účty Standard a Top jsou všechny výběry zdarma.
Nebankovní sítě Euronet a ATM Point chtějí navíc 49 Kč jako poplatek provozovateli bankomatu.
Na poplatek přímo provozovateli bankomatu – takzvaný surcharge fee nebo access fee – Češi stále častěji narážejí při výběru v zahraničí. Obvykle se pohybuje kolem dvou až tří eur, může ale dosáhnout i pěti. Přesto lze i v turisticky oblíbených lokalitách najít bankomaty, jejichž provozovatelé si poplatek neúčtují.
Banky jako vydavatelé karet zdůrazňují, že i když samy žádný poplatek svým klientům za výběr v cizině neúčtují, nedokážou ovlivnit, pokud chce poplatek od klientů sám provozovatel bankomatu.
Při výběru z bankomatu v cizině můžete narazit také na skrytý poplatek ve formě nevýhodného kurzu. Jde o „službu“ DCC – dynamickou konverzi měny (Dynamic Currency Conversion). Když ji odmítnete, často vám bankomat jako alternativu bohužel nabídne paušální poplatek provozovateli.
Výběr z bankomatu ve světě (kromě Česka)
|s kartou od
|poplatek účtovaný bankou jako vydavatelem karty
|Air Bank
|35 Kč v EU, 100 Kč mimo EU. Při výběru se Zahraniční kartou banka vrátí poplatky. Vedení Zahraniční karty je zdarma, pokud během měsíce zaplatíte alespoň 5x kartou Air Bank a současně vám do Air Bank přijde nejméně 25 000 Kč (v součtu za měsíc). Alternativou je paušál 100 Kč měsíčně – pak jsou všechny výběry po celém světě zdarma.
|Banka Creditas
|Zdarma bez omezení.
|Česká spořitelna
|Zdarma z bankomatů skupiny Erste, pokud máte účet Plus (s jiným účtem 5 Kč). 40 Kč z ostatních bankomatů při výběru v eurech, 125 Kč při výběru v jiné měně. S účtem Erste Premier jsou všechny výběry zdarma.
|ČSOB
|5 Kč z bankomatů sítě KBC. 40 Kč z jiných bankomatů v eurech v zemích EU a ve Švýcarsku, Norsku, Andoře, Monaku, Lichtenštejnsku, Vatikánu a na Islandu. 100 Kč v ostatních případech. S prémiovým účtem jsou všechny výběry zdarma.
|Fio banka
|Zdarma s kartou Visa bez omezení. S kartou Mastercard jsou vždy zdarma dva výběry měsíčně, ale může jich být až pět měsíčně: třetí až pátý za každé 4000 Kč (160 eur) utracené příslušnou kartou v předchozím kalendářním měsíci (musí být i zaúčtované). Limit dvou až pěti bezplatných výběrů je společný pro všechny bankomaty mimo síť Fio, tedy pro tuzemské i zahraniční. Nad rámec bezplatných výběrů se s kartou Mastercard platí 25 Kč.
|Komerční banka
|49 Kč v Evropě kromě Ruska a Turecka, 99 Kč v ostatních zemích. V rámci placeného účtu Standard jsou dva výběry měsíčně zdarma (sčítají se v Česku a Evropě). S účtem Komfort jsou zdarma všechny výběry v Evropě. S účtem Exclusive a prémiovým účtem jsou zdarma všechny výběry kdekoliv.
|mBank
|Zdarma při výběru nejméně 1500 Kč. U menších částek je poplatek 29 Kč.
|Moneta
|Zdarma bez omezení.
|Partners banka
|Zdarma bez omezení.
|Raiffeisenbank
|Zdarma bez omezení.
|UniCredit Bank
|S bezplatným účtem Start jsou výběry do konce letošního roku zdarma, když si vyberete nejméně 2000 Kč. Při menší částce je poplatek 40 Kč. Od roku 2026 bude poplatek vždy 35 Kč, tedy i při výběru částky od 2000 Kč. S lepšími účty Standard a Top jsou všechny výběry zdarma.
I když vaše banka nechce žádný poplatek, může si ho účtovat přímo provozovatel bankomatu v zahraničí.
Vybrat si můžete v obchodech i na poštách
Pořád je tu možnost, jak získat hotovost bez poplatku a snad i na dobře dostupném místě. Díky službě nazvané cashback si můžete s debetní kartou vybrat přímo u pokladny v některých supermarketech a hypermarketech.
Cashback nabízejí sítě COOP (a Konzum), Albert, Penny, Globus, Žabka nebo Qanto. Stačí, když si v nich něco koupíte – u většiny zmíněných sítí přinejmenším za korunu, u posledních dvou jmenovaných je potřeba za 300 Kč. U pokladny pak řeknete, že chcete využít cashback – a můžete si vybrat až 3000 Kč v hotovosti nezávisle na výši samotného nákupu. Služba je bez poplatku – nic vám nestrhne ani banka, ani obchodník.
Zvýšit dostupnost hotovosti se snaží i nový projekt České pošty nazvaný Poštovní výběr kartou. Za poplatek 70 Kč (se slevou pro klienty ČSOB) si můžete vybrat hotovost u poštovní přepážky z jakéhokoliv běžného účtu v Česku, stačí k tomu platební karta vaší banky.
Ve zkušebním provozu, který běží na stovce pošt v Pardubickém kraji, lze vybírat maximálně 3000 korun za den. Během příštího roku by se služba měla rozšířit do dalších regionů. Klienti ČSOB, která má s poštou dlouhodobé partnerství, si mohou jednou za měsíc vybrat hotovost bez poplatku – tahle služba pro ně funguje už řadu let po celé republice. Senioři a zdravotně postižení mohou každý měsíc využít i jednu donášku hotovosti na adresu zdarma.
Výběr s kreditní kartou se prodraží
Předchozí text se týkal hlavně standardních běžných účtů, které banky nabízejí nejširší skupině klientů. Kdo dosáhne na prémiové bankovnictví, má obvykle lepší podmínky – tedy i bezplatné výběry kdekoliv.
Řeč byla o debetních kartách – tedy těch, které skoro automaticky dostanete k běžnému účtu. Pokud máte od banky také kreditní kartu, což je úvěrový produkt, platí pro ni jiná pravidla – a hlavně vyšší poplatky.
Banky nechtějí, aby si lidé s kreditkou vybírali hotovost, proto se u nich poplatky za výběr pohybují v řádech desítek korun. Na výběr hotovosti se navíc nemusí vztahovat bezúročné období.
Výjimkou byla kreditní karta 4U od Komerční banky. Do konce října umožňuje vybrat si jednou za kalendářní měsíc z bankomatu prakticky kdekoliv v Evropě bez poplatku. Případný druhý a každý další výběr pak vyjde vždy na 59 korun. Od listopadu se však začne platit za všechny výběry – včetně prvního. Poplatek bude nově jedno procento z vybírané částky. Jeho minimální výše bude 30 korun při výběrech ze sdílené sítě KB, Monety, Air Bank a UniCredit. Minimální poplatek za výběry z ostatních bankomatů v Česku a Evropě stoupne na 100 korun.
